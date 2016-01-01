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Заболею не тобой

Стихи о любви
Стихи о любви

Я и не спрошу - ты не признаешься

Я и не спрошу - ты не признаешься, Это ведь в душе на самом дне, Может быть, сейчас ты даже каешься В том, что думала той ночью обо мне. И себя коришь за это - грешная! И касаясь живота рукой, Вспоминаешь - ты была с ним нежная, Представляя, что была со мной... Раздевалась... поправляла простыни, Слушая мой голос в тишине, И наверно улыбалась осени, Той, что привела тебя ко мне. А его ладони торопливые В волосах запутались твоих... Эту осень мы с тобой, счастливые, Поровну делили на двоих. Его тело, столько лет желанное, Становилось мысленно моим, Эта ночь тебе казалась странною - Ты была со мною, а не с ним. А потом, в то сладкое мгновение, Где под стон смешались имена, У кого молила ты прощение - У него ли, или у меня? Ты со мной разлукою повенчана, Всё решилось - остаёшься с ним... Ты теперь совсем чужая женщина С малышом... любимым и моим.

Заболею не тобой

Заболею не тобой - душу выстужу, Провалюсь в немые сны черно-белые, И у Бога в сотый раз счастье выпрошу, Да и сердце поменяю на целое. А то бьется невпопад неприкаянно, Ну, зачем такое мне, аритмичное? Заболею не тобой я отчаянно - Может кто-то и подарит обычное... Чтобы губы, словно мед, были сладкими, А не горький хмель твоих - не обещанных, Может рифмы, хоть тогда, станут гладкими, А то колются они, да все в трещинах. И еще - увижу мир разрисованным, Окна - настежь, и пойму - снова дышится! Заболевшим буду я, зацелованным - Может, что не о тебе мной напишется. Будет добрая она, кареглазая - Синеглазой ничего не достанется! Заболеть бы мне такой, чтобы сразу я От любви ее шальной впал в беспамятство. И тогда отпустит боль... и, наверное, Оборвется нить к тебе паутинкою, И уйдет само собой это нервное: Отболею я тобой - половинкою. Это надо же о чем мне мечтается... Самому смешно - да разве же сбудется? Сердце мне не поменять, вот и мается, Да куда ж я без тебя... если любится.
Юрий Егоров
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