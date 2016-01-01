Я и не спрошу - ты не признаешься
Я и не спрошу - ты не признаешься,
Это ведь в душе на самом дне,
Может быть, сейчас ты даже каешься
В том, что думала той ночью обо мне.
И себя коришь за это - грешная!
И касаясь живота рукой,
Вспоминаешь - ты была с ним нежная,
Представляя, что была со мной...
Раздевалась... поправляла простыни,
Слушая мой голос в тишине,
И наверно улыбалась осени,
Той, что привела тебя ко мне.
А его ладони торопливые
В волосах запутались твоих...
Эту осень мы с тобой, счастливые,
Поровну делили на двоих.
Его тело, столько лет желанное,
Становилось мысленно моим,
Эта ночь тебе казалась странною -
Ты была со мною, а не с ним.
А потом, в то сладкое мгновение,
Где под стон смешались имена,
У кого молила ты прощение -
У него ли, или у меня?
Ты со мной разлукою повенчана,
Всё решилось - остаёшься с ним...
Ты теперь совсем чужая женщина
С малышом... любимым и моим.
Заболею не тобой
Заболею не тобой - душу выстужу,
Провалюсь в немые сны черно-белые,
И у Бога в сотый раз счастье выпрошу,
Да и сердце поменяю на целое.
А то бьется невпопад неприкаянно,
Ну, зачем такое мне, аритмичное?
Заболею не тобой я отчаянно -
Может кто-то и подарит обычное...
Чтобы губы, словно мед, были сладкими,
А не горький хмель твоих - не обещанных,
Может рифмы, хоть тогда, станут гладкими,
А то колются они, да все в трещинах.
И еще - увижу мир разрисованным,
Окна - настежь, и пойму - снова дышится!
Заболевшим буду я, зацелованным -
Может, что не о тебе мной напишется.
Будет добрая она, кареглазая -
Синеглазой ничего не достанется!
Заболеть бы мне такой, чтобы сразу я
От любви ее шальной впал в беспамятство.
И тогда отпустит боль... и, наверное,
Оборвется нить к тебе паутинкою,
И уйдет само собой это нервное:
Отболею я тобой - половинкою.
Это надо же о чем мне мечтается...
Самому смешно - да разве же сбудется?
Сердце мне не поменять, вот и мается,
Да куда ж я без тебя... если любится.