Стихи о любви

С неба снежинки как пёрышки...

С неба снежинки как пёрышки, Ловишь губами их... вкусно! Что же сейчас моей Золушке Так улыбается грустно? Или снега не хрустальные? Или снежинкам не рада? Не насмотреться в печальные Солнышки карего взгляда... Ночь над тобой звездопадная, Сказка пришла, или чудится? Слышишь, моя ненаглядная, Всё обязательно сбудется! Колется в сердце иголочка - Ты от того так растеряна? Туфелька - хрупкая лодочка, Вот же она... не потеряна! Светит луна оловянная, Кружит зима белокрылая, Золушка... счастье нежданное, Стань моей сказкою, милая.

Умейте женщину прощать...

Умейте женщину прощать За свет не вам её улыбки, За то, что тщетны все попытки Её как прежде целовать. Не надо женщину винить И за соломинку цепляться – В самой себе ей разобраться Нельзя упрёком торопить. Смиритесь, стоит ли вам знать За что она вас разлюбила? Ведь никакая в мире сила Вам не вернёт любовь опять. Позвольте молча ей грустить И вам ни в чём не признаваться – А может, ей пришлось расстаться С тем, без кого ей больно жить? Не смейте женщине мешать Хранить в душе своей надежду – Ей, отрешённо сняв одежду, Вам тоже будет что прощать…