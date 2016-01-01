Стихи о любви

Приземленное

Ну, надо же, как нам не повезло, И я не первый, да и ты - не первая, Порядочные оба... как назло, И ладно я, так ты ж еще и верная. Все пальцы загибали: совесть -раз... Нам так хотелось жить с тобой по совести, Поэтому - не здесь и не сейчас, А по Шекспиру - нет печальней повести... На два - у нас, у каждого, семья, И что поделать, если чувства связаны... И с грустью повторяли ты и я, Что уважать мы их любовь обязаны. А следом загибался палец - три, Родители на нас, на глупых, молятся, И, стало быть, ужасно старики По поводу любви такой расстроятся. Потом четыре... стоит продолжать? Как всколыхнется наше окружение! И станут за спиною обсуждать - Мол, не любовь, а встречное влечение. А пятое - все начинать с нуля: Снимать квартиру и хозяйке кланяться... Что толку, что я твой, а ты - моя, Когда с жильем в стране такая задница? Шестое - мне до пенсии вот-вот, Шестнадцать лет, а дальше не обещано, А вдруг меня здоровье подведет, А ты такая молодая женщина? Седьмой загиб - а если и сейчас У нас с тобой надолго не получится? И все - ненастоящее у нас? И значит жить нам вместе - только мучиться... Ну, надо же, как нам не повезло! По-тихому б встречаться,... да не дадено - Порядочные оба... как назло, А у порядочных любовь - считай, украдена.

Завтрашний день

Даже странно, что воздух прозрачен, И от Солнца - тепло и светло, И что завтрашний день не истрачен, Что наступит и он все равно. Даже странно - плывет в окна лето, И цвести продолжает сирень... Неужели и нас с тобой где-то Ждет когда-нибудь завтрашний день? Он подарит билет на свиданье У фонтана, где тенью листва, И попросит, чтоб без опозданья В этот раз на него ты пришла. В тонкой маечке, в юбке короткой, Поправляя прическу рукой, Ты войдешь своей легкой походкой В этот завтрашний день золотой. Ничего мне от жизни не надо, Лишь бы в утренней дымке Москвы Я б увидел, как встрече ты рада, Как навстречу торопишься ты. И опять будут белыми розы, А в глазах твоих - плен синевы, И блеснут в них нечаянно слезы Как тогда, накануне зимы. Не истрачен наш день, он отложен, И на будущий год календарь Для меня без него невозможен, Просто даты не знаю,... а жаль.