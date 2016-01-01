Приземленное
Ну, надо же, как нам не повезло,
И я не первый, да и ты - не первая,
Порядочные оба... как назло,
И ладно я, так ты ж еще и верная.
Все пальцы загибали: совесть -раз...
Нам так хотелось жить с тобой по совести,
Поэтому - не здесь и не сейчас,
А по Шекспиру - нет печальней повести...
На два - у нас, у каждого, семья,
И что поделать, если чувства связаны...
И с грустью повторяли ты и я,
Что уважать мы их любовь обязаны.
А следом загибался палец - три,
Родители на нас, на глупых, молятся,
И, стало быть, ужасно старики
По поводу любви такой расстроятся.
Потом четыре... стоит продолжать?
Как всколыхнется наше окружение!
И станут за спиною обсуждать -
Мол, не любовь, а встречное влечение.
А пятое - все начинать с нуля:
Снимать квартиру и хозяйке кланяться...
Что толку, что я твой, а ты - моя,
Когда с жильем в стране такая задница?
Шестое - мне до пенсии вот-вот,
Шестнадцать лет, а дальше не обещано,
А вдруг меня здоровье подведет,
А ты такая молодая женщина?
Седьмой загиб - а если и сейчас
У нас с тобой надолго не получится?
И все - ненастоящее у нас?
И значит жить нам вместе - только мучиться...
Ну, надо же, как нам не повезло!
По-тихому б встречаться,... да не дадено -
Порядочные оба... как назло,
А у порядочных любовь - считай, украдена.
Завтрашний день
Даже странно, что воздух прозрачен,
И от Солнца - тепло и светло,
И что завтрашний день не истрачен,
Что наступит и он все равно.
Даже странно - плывет в окна лето,
И цвести продолжает сирень...
Неужели и нас с тобой где-то
Ждет когда-нибудь завтрашний день?
Он подарит билет на свиданье
У фонтана, где тенью листва,
И попросит, чтоб без опозданья
В этот раз на него ты пришла.
В тонкой маечке, в юбке короткой,
Поправляя прическу рукой,
Ты войдешь своей легкой походкой
В этот завтрашний день золотой.
Ничего мне от жизни не надо,
Лишь бы в утренней дымке Москвы
Я б увидел, как встрече ты рада,
Как навстречу торопишься ты.
И опять будут белыми розы,
А в глазах твоих - плен синевы,
И блеснут в них нечаянно слезы
Как тогда, накануне зимы.
Не истрачен наш день, он отложен,
И на будущий год календарь
Для меня без него невозможен,
Просто даты не знаю,... а жаль.