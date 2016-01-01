Да, не нужны слова...
Да, не нужны теперь слова.
Привычно холод ласки
Дари другому: Ты права!
Зачем я верил в сказки?!
Придумал все, но только ты
Роль славно отыграла.
Актрисе нравились цветы,
Успех актриса знала.
Что жизнь - игра, без смысла спор.
Пусть нет в ней идеала.
Не принимай все, как укор.
Мне жаль, ты проиграла.
Предчувствие
Предчувствую тебя, о ангел мой!
Душистый запах снится белой розы.
Руки твоей касаюсь я рукой,
Переполняет нежность мои грёзы.
Ко мне явилась призраком мечты,
Но без тебя смогу прожить едва ли.
Никто другой – нужна мне только ты,
Мы слишком долго этой встречи ждали.
Сердца открыты. Чувства и слова,
Соединяясь, обретают фразы.
Горячий шёпот, кругом голова,
Огню не нужен вспыхнувшему разум.
В порыве нежность переходит в страсть,
Желание желания веленье,
Любви всепобеждающая власть,
Сплетенье тел и душ соединенье…
Ночь спустилась на город...
Ночь спустилась на город,
Потемнели дома.
Чуть задвинуты шторы,
Ты стоишь у окна.
Звезд мерцающий свет,
В небе темном луна.
Твой сердечный секрет
Знает лишь тишина.
Может, вспомнив о нем,
Ты, вздыхая, молчишь,
Иль, жалея о чем,
Все себя не простишь.
Время - лучший судья
И судьбы режиссер.
Что-то жаль мне тебя,
Не тоскуй в тени штор.