Главная >>  Журнал >>  Проба пера >>  Поэзия

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Стихи о любви
Стихи о любви

Да, не нужны слова...

Да, не нужны теперь слова. Привычно холод ласки Дари другому: Ты права! Зачем я верил в сказки?!
Придумал все, но только ты Роль славно отыграла. Актрисе нравились цветы, Успех актриса знала.
Что жизнь - игра, без смысла спор. Пусть нет в ней идеала. Не принимай все, как укор. Мне жаль, ты проиграла.

Предчувствие

Предчувствую тебя, о ангел мой! Душистый запах снится белой розы. Руки твоей касаюсь я рукой, Переполняет нежность мои грёзы. Ко мне явилась призраком мечты, Но без тебя смогу прожить едва ли. Никто другой – нужна мне только ты, Мы слишком долго этой встречи ждали. Сердца открыты. Чувства и слова, Соединяясь, обретают фразы. Горячий шёпот, кругом голова, Огню не нужен вспыхнувшему разум. В порыве нежность переходит в страсть, Желание желания веленье, Любви всепобеждающая власть, Сплетенье тел и душ соединенье…

Ночь спустилась на город...

Ночь спустилась на город, Потемнели дома. Чуть задвинуты шторы, Ты стоишь у окна.
Звезд мерцающий свет, В небе темном луна. Твой сердечный секрет Знает лишь тишина.
Может, вспомнив о нем, Ты, вздыхая, молчишь, Иль, жалея о чем, Все себя не простишь.
Время - лучший судья И судьбы режиссер. Что-то жаль мне тебя, Не тоскуй в тени штор.
Виктор Северенков
  Северенков      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
"ЛЮБОВЬ"

"ЛЮБОВЬ"

(Стихи)

Когда любовная горячка Пройдёт – останется любовь. Любовь спокойна – однозначно, Не требует помпезных слов. Она связует тонко-тонко Всех обитателей земли
Приговорённые к любви

Приговорённые к любви

Стихи о любви

Услышу - только позови, Заворожу тебя стихами. Приговорённые к любви Разлуку меряют годами. Не укрывая чувств своих, Себя порой не понимая, Приговорённые к любви, Страдая, чувством не играют.
Любовь остается

Любовь остается

Стихи

Любовь никогда никуда не уходит, Коснувшись нас нежным крылом. Она неприкаянно рядышком бродит, Когда мы ее предаем.
ЭТО ЛЮБОВЬ...

ЭТО ЛЮБОВЬ...

(Стихи)

Любовь – нежданная награда, Она приходит ниоткуда, И не успеть сказать:- «Не надо!» И не спасти себя от чуда. Ее пронзительно касанье, Ее атака безрассудна, Она врывается в дыханье, Да так, что выдох сделать трудно.
Стихи о Лондоне

Стихи о Лондоне

(Путешествие в стихах)

Ты помнишь: вечер на мосту, Цветные огоньки на Темзе. И в синем небе звездный вензель, И Лондонскую пустоту? Ты помнишь горькую любовь, Признания на Пикадилли?
Любовь зла...

Любовь зла...

Мужская психология

Любовь вдохновляет, любовь наполняет жизнь смыслом, и эта же самая любовь может разрушить тебя до основания, да так, что для того, чтобы подняться и вновь научить радоваться жизни, потребуются годы…
ЛЮБОВЬ

ЛЮБОВЬ

Стихи

Мы в этой жизни ищем смысла, Терзая мыслями себя. Слова - загадки, время, числа, А надо просто жить, любя.
«Уроки любви»

«Уроки любви»

(Стихи)

Беспощадна наука любви - Несговорчиво и неотвратно Заставляет основы свои Повторять ежедневно и внятно. Мой учитель достаточно строг, Только лучшего я и не знаю, И “зубрю” свой вчерашний урок, Да опять невпопад отвечаю.
ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ

ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ

Стихи о любви

Я верю в полнолуние любви, Я верю в сумасшествие прилива, Когда неотвратимо и красиво В мои зрачки ударит свет Луны.
"А я спросил бы у любви..."

"А я спросил бы у любви..."

(Стихи)

А я спросил бы у Любви, И пусть она мне даст ответ – Зачем живет в моей груди? Зачем мне в сердце этот свет? И кто с души сорвал заслон, Взымая платою покой, Чтоб эту женщину на трон Возвел я собственной рукой?
ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

(Стихи)

Нас всех окружает Пространство Любви - Не каждый его замечает. Исходит оно к нам от самой земли И медленно всех обнимает
«Ты знаешь... время от любви не лечит»

«Ты знаешь... время от любви не лечит»

(Стихи)

Пока у нас с тобой неравный счёт: Тебе, поверь, сейчас намного легче. Ну, что изменит месяц... или год? Ты знаешь... время от любви не лечит.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550