Стихи о любви

Да, не нужны слова...

Да, не нужны теперь слова. Привычно холод ласки Дари другому: Ты права! Зачем я верил в сказки?!

Придумал все, но только ты Роль славно отыграла. Актрисе нравились цветы, Успех актриса знала.

Что жизнь - игра, без смысла спор. Пусть нет в ней идеала. Не принимай все, как укор. Мне жаль, ты проиграла.

Предчувствие

Предчувствую тебя, о ангел мой! Душистый запах снится белой розы. Руки твоей касаюсь я рукой, Переполняет нежность мои грёзы. Ко мне явилась призраком мечты, Но без тебя смогу прожить едва ли. Никто другой – нужна мне только ты, Мы слишком долго этой встречи ждали. Сердца открыты. Чувства и слова, Соединяясь, обретают фразы. Горячий шёпот, кругом голова, Огню не нужен вспыхнувшему разум. В порыве нежность переходит в страсть, Желание желания веленье, Любви всепобеждающая власть, Сплетенье тел и душ соединенье…

Ночь спустилась на город...

Ночь спустилась на город, Потемнели дома. Чуть задвинуты шторы, Ты стоишь у окна.

Звезд мерцающий свет, В небе темном луна. Твой сердечный секрет Знает лишь тишина.

Может, вспомнив о нем, Ты, вздыхая, молчишь, Иль, жалея о чем, Все себя не простишь.

Время - лучший судья И судьбы режиссер. Что-то жаль мне тебя, Не тоскуй в тени штор.