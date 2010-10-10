Самые безумные свадьбы

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Есть люди, для которых общественные и моральные нормы – не истина в последней инстанции. Справедливо это и в отношении браков. Все чаще по всему миру стали появляться необычные и даже шокирующие свадьбы. Например, с коброй или с булыжником.

Азиат женился на змее

В одной из стран Юго-Восточной Азии мужчина женился на трехметровой кобре. Дело в том, что девушка, с которой он встречался, погибла пять лет назад. А найденная им змея, по его словам, очень на нее похожа.

Поскольку мужчина является буддистом и искренне верит в реинкарнацию, он решил, что в облике змеи к нему вернулась его любимая. Теперь он намерен жениться на кобре, сообщает Daily Mail.

Жених проводит со змеей все свое свободное время. Вместе с будущей женой он смотрит телевизор, устраивает пикники и занимается фитнесом, а также укладывает кобру в свою постель.

Американка вышла замуж за себя

Летом 2015 года 42-летняя жительница американского Сиэтла Дезире Лонгабо вышла замуж за саму себя. Свадьбу она решила сделать романтической и прилетела в Париж, где организовала себе-любимой торжество.

После замужества женщина сменила имя на Beautiful Existence (Прекрасное Существо), передает Planet-today.ru. Брак, дата которого, кстати, совпала с днем рождения женщины, был зарегистрирован по видеосвязи с госслужащим из США.

Прекрасное Существо уверена, что сделала правильный выбор. Более того, она считает, что ее примеру должен последовать каждый человек. "Как можно вступать в брак с кем-то кроме себя?", – говорит женщина. По ее словам, брак с самим собой очень удобен, поскольку не нужно тратить время на поиск подходящего партнера. Сама она, кстати, была и в традиционном браке, в котором прожила десять лет, а сейчас воспитывает двоих сыновей.

Британка в браке с булыжником

Художница из Великобритании Трейси Эмин вышла замуж за огромный булыжник. Свадебная церемония состоялась летом 2015 на юге Франции. Вместо подвенечного платья Эмин использовала погребальный саван своего отца.

Женщина отметила, что союз с камнем для нее символичен. "Где-то на холме с видом на море лежит очень красивый камень, который никуда не уйдет. Он останется там и будет всегда ждать меня", – цитирует Трейси Эмин The Art Newspaper.

Художница добавила, что на брак с камнем ее вдохновила прочитанная переписка между Папой Римским Ионанном Павлом II и польским философом Анной-Терезой Тыменецкой. Именно тогда она задумалась об отношениях, которые выходят за рамки плотской любви и скорее напоминают духовную и интеллектуальную дружбу.

Голландка выйдет за пса

В 2015 году 41-летняя Доминик Лесбирель из Голландии овдовела после 16 лет счастливой супружеской жизни со своим котом, сообщает Daily Mirror.

Однако женщина не собирается оставаться в одиночестве. По словам Лесбирель, после того, как утихнет боль утраты, она вновь намерена стать женой – на этот раз своим мужем она хочет видеть любимого пса по кличке Трэвис.

Жениха она привезла из Греции, где они познакомились на пляже. В то время Трэвис был одиноким бездомным псом. Нежелание сочетаться традиционными узами брака женщина объяснила тем, что "бескорыстную любовь весьма трудно обрести с человеком".

Томич женился на пицце

Как писали Дни.Ру, экзотичную свадьбу устроил 22-летний житель Томска. Молодой человек решил жениться на пицце. Правда, в ЗАГС парочку не пустили.

Оформление отношений юноши и его мучной "избранницы" прошло в стенах одной из местных пиццерий, а менеджеры кафе взяли на себя обязанности работников ЗАГСа. По словам жениха, идея жениться на пицце пришла к нему тогда, когда он понял, что никак не может найти спутницу жизни.

Отслушав вальс Мендельсона и получив свидетельство о браке, "молодожены" отправились на романтическую прогулку в сопровождении фотографа. Вернувшись в кафе, "молодые" с удивлением обнаружили, что на улице их ожидало настоящее огненное шоу для влюбленных.