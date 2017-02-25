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КАМЕННЫЙ АРМЯНСКИЙ САД

Стихи
Стихи

1

Христианство в каменный цветок Спрятано армянский. Что таили Ветхостью напитанные были? Кто с молитвой – вряд ли одинок. Камень, как немой молитвослов. Тяжелы приземистые храмы. Кто ты, Сущий? Не узнать у мамы. Осознать – людских не хватит снов. Буквицы армянские от лоз Виноградных взяты, и курчавы. Розоватый туф – оплот державы, Что века растила плод всерьёз. А в Москве февральская зима В пёстрых перьях масляной недели. И возможна ль вера в самом деле – Сложно ныне утверждать весьма.

2

Римский меч армянской фрески Не коснётся никогда. Сумма камня – форма бездны. Был потоп - его пята Водяная всё давила, Пощадивши Арарат. И в ковчег вместились силы Жизни. И грядущий сад. Символы потопа сложно, Ветхость прошлого открыв, Созидали невозможно Трудный христианский миф. Вспыхнуть и сгореть молитвой, Как мечта монаха… Скрыт В каменный карман великий Мир армянский. Свет и быт.

3

Камень – твёрдость, камень – сила. Сумма символов цветёт. Растворится перспектива Христианства в свой черёд. Было принято до Рима В царстве воинов, камней. Без него не выносима Жизнь – без солнечных лучей. Яма тела шаровая, Плоть, гнетущая весьма. Подлинная, золотая Сила света… Мы, не зная, Живы – Божьего ума.

4

Форель и сиг. Блестит вода. Дух Божий, может, отражался До жизни – до накала, жара Молитвы. Лёгкая волна, Рыбак, извлекший из глубин Трепещущую зыбко рыбу. До веры ли? Её пучин Ему? Доверенный порыву Азарта, счастлив рыболов. Вода. И серебрист улов.

5

Камни силы, воля света. Всепрощенье – как же это? Чёрной тканью скрыт монах. Катакомбы мозга хлеще Катакомб церковных. Вещи Мира все уходят в прах.

6

Шероховатые доски ковчега. Ветхого смысла тугая ячейка. В дымке синеющий Арарат. Пенное пиршество, жизни жилы. Камни истории – сгустки силы, Сложно цветущий армянский сад.
Александр Балтин
  Балтин      

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