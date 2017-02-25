КАМЕННЫЙ АРМЯНСКИЙ САД

1
Христианство в каменный цветок
Спрятано армянский. Что таили
Ветхостью напитанные были?
Кто с молитвой – вряд ли одинок.
Камень, как немой молитвослов.
Тяжелы приземистые храмы.
Кто ты, Сущий? Не узнать у мамы.
Осознать – людских не хватит снов.
Буквицы армянские от лоз
Виноградных взяты, и курчавы.
Розоватый туф – оплот державы,
Что века растила плод всерьёз.
А в Москве февральская зима
В пёстрых перьях масляной недели.
И возможна ль вера в самом деле –
Сложно ныне утверждать весьма.
2
Римский меч армянской фрески
Не коснётся никогда.
Сумма камня – форма бездны.
Был потоп - его пята
Водяная всё давила,
Пощадивши Арарат.
И в ковчег вместились силы
Жизни. И грядущий сад.
Символы потопа сложно,
Ветхость прошлого открыв,
Созидали невозможно
Трудный христианский миф.
Вспыхнуть и сгореть молитвой,
Как мечта монаха… Скрыт
В каменный карман великий
Мир армянский. Свет и быт.
3
Камень – твёрдость, камень – сила.
Сумма символов цветёт.
Растворится перспектива
Христианства в свой черёд.
Было принято до Рима
В царстве воинов, камней.
Без него не выносима
Жизнь – без солнечных лучей.
Яма тела шаровая,
Плоть, гнетущая весьма.
Подлинная, золотая
Сила света… Мы, не зная,
Живы – Божьего ума.
4
Форель и сиг. Блестит вода.
Дух Божий, может, отражался
До жизни – до накала, жара
Молитвы.
Лёгкая волна,
Рыбак, извлекший из глубин
Трепещущую зыбко рыбу.
До веры ли? Её пучин
Ему? Доверенный порыву
Азарта, счастлив рыболов.
Вода. И серебрист улов.
5
Камни силы, воля света.
Всепрощенье – как же это?
Чёрной тканью скрыт монах.
Катакомбы мозга хлеще
Катакомб церковных. Вещи
Мира все уходят в прах.
6
Шероховатые доски ковчега.
Ветхого смысла тугая ячейка.
В дымке синеющий Арарат.
Пенное пиршество, жизни жилы.
Камни истории – сгустки силы,
Сложно цветущий армянский сад.