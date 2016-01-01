У окошка, у закрытого - толпа...
У окошка, у закрытого - толпа,
Кресел нет, и коридорчики теснЫ,
Над табличкой скромной "Выдача тепла"
Кто-то вывел - "Подождите до весны!"
А на улице метель и холода,
И с досады на ветру не прикурить,
Ну, а вдруг весны не будет никогда -
Разве можно будет зиму пережить?
Вместо звёздочек - слепые фонари,
Вихрь выхватит квитанцию из рук,
И растащат на клочочки воробьи
Неоплаченное средство от разлук.
Я дворами добираюсь до метро,
Белым-белым стал от снега воротник,
Неужели всем на свете всё равно,
Что к зиме, быть может, кто-то не привык?
Но проснётся телефон, и за гудком
Тихий голос твой, до одури родной,
Улыбнётся мне: а как у вас с теплом?
Приезжай скорей... мне много для одной!
А все казалось - она не бездонная...
А все казалось - она не бездонная,
Что есть и для боли предел у души...
Это ж, какая по счету - бессонная?
И сколько будет еще? - скажи...
Ты не думай, я вовсе не к жалости -
Мне другая судьба ни к чему,
Но, наверное, я от усталости
Все пытаюсь понять: почему?!
Хоть давно на вопросы отвечено,
И в них нового мне не найти -
Было счастье не вовремя встречено,
И был голос твой: отпусти!
А ведь мне до конца не поверилось,
Что смогу я ладони разжать,
И синичку, что так мне доверилась,
Не получится в них удержать.
Улетела. А жизнь не кончается...
И, наверное, в этом беда -
Почему-то не получается
Жить как прежде мне без тебя.
Нет обиды, - такая нелепица,
Вот сказать бы себе: ну и пусть!
Ведь Земля и без глаз твоих вертится,
Ведь не вечно в душе моей грусть...
Но не скажется так, и не сбудется -
Может, правда, нет лучше тебя?
Если Осенью сердце простудится -
Не отпросишься у Сентября.
От его золотого касания
Никуда мне уже не уйти -
Я же дал Сентябрю обещание
Не просить его: отпусти...
И листва все летит в наше прошлое,
Не пуская разлуки снега...
Слышишь, Солнышко...
слышишь, хорошая?
Вспоминай меня...
иногда...