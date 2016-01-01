Стихи о любви

У окошка, у закрытого - толпа...

У окошка, у закрытого - толпа, Кресел нет, и коридорчики теснЫ, Над табличкой скромной "Выдача тепла" Кто-то вывел - "Подождите до весны!" А на улице метель и холода, И с досады на ветру не прикурить, Ну, а вдруг весны не будет никогда - Разве можно будет зиму пережить? Вместо звёздочек - слепые фонари, Вихрь выхватит квитанцию из рук, И растащат на клочочки воробьи Неоплаченное средство от разлук. Я дворами добираюсь до метро, Белым-белым стал от снега воротник, Неужели всем на свете всё равно, Что к зиме, быть может, кто-то не привык? Но проснётся телефон, и за гудком Тихий голос твой, до одури родной, Улыбнётся мне: а как у вас с теплом? Приезжай скорей... мне много для одной!

А все казалось - она не бездонная...

А все казалось - она не бездонная, Что есть и для боли предел у души... Это ж, какая по счету - бессонная? И сколько будет еще? - скажи... Ты не думай, я вовсе не к жалости - Мне другая судьба ни к чему, Но, наверное, я от усталости Все пытаюсь понять: почему?! Хоть давно на вопросы отвечено, И в них нового мне не найти - Было счастье не вовремя встречено, И был голос твой: отпусти! А ведь мне до конца не поверилось, Что смогу я ладони разжать, И синичку, что так мне доверилась, Не получится в них удержать. Улетела. А жизнь не кончается... И, наверное, в этом беда - Почему-то не получается Жить как прежде мне без тебя. Нет обиды, - такая нелепица, Вот сказать бы себе: ну и пусть! Ведь Земля и без глаз твоих вертится, Ведь не вечно в душе моей грусть... Но не скажется так, и не сбудется - Может, правда, нет лучше тебя? Если Осенью сердце простудится - Не отпросишься у Сентября. От его золотого касания Никуда мне уже не уйти - Я же дал Сентябрю обещание Не просить его: отпусти... И листва все летит в наше прошлое, Не пуская разлуки снега... Слышишь, Солнышко... слышишь, хорошая? Вспоминай меня... иногда...