ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...

Не вдвоём
Жить надеждою забудем, Одиночество вдвоём, Мы, обманывая, любим, Яд неправды молча пьём.
Недоверия пустыня, Как нелёгок этот путь, На висках предатель иней. Нам былого не вернуть…
Всё ещё будет...
И, сожалея, всё же отпускаю, Зла и обиды в сердце не держу. Ведь ты же знаешь, я порой мечтаю, Но вот о ком, теперь я не скажу.
Как схожи часто в этом мире судьбы, Как быстро убегают наши дни! Всё ещё будет, точно знаю, будет. Ведь не бывает веры без любви.
Я в жизни просто заблудился
Душа горит, а сердце бьется, Пронзая сладкой болью грудь. Пускай все пеплом обернется, Но мне другой не нужен путь.
Огонь съедает жадно тело, Но как прекрасен этот жар! А буря чувств ускорит дело, Раздув еще сильней пожар!