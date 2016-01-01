ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...

Стихи о любви

Не вдвоём

Боль душевного изъяна, Ночь-бессоница тиха. Ложь нам спутницей обмана, Оправданием греха.

Жить надеждою забудем, Одиночество вдвоём, Мы, обманывая, любим, Яд неправды молча пьём.

Недоверия пустыня, Как нелёгок этот путь, На висках предатель иней. Нам былого не вернуть…

Всё ещё будет...

У нас с тобою разные дороги. Мы, встретившись случайно, разошлись. Счастливым быть - удел земной не многих, Но, как прекрасна всё же эта жизнь!

И, сожалея, всё же отпускаю, Зла и обиды в сердце не держу. Ведь ты же знаешь, я порой мечтаю, Но вот о ком, теперь я не скажу.

Как схожи часто в этом мире судьбы, Как быстро убегают наши дни! Всё ещё будет, точно знаю, будет. Ведь не бывает веры без любви.

Я в жизни просто заблудился

Я в жизни просто заблудился, Свернул с набитой колеи. И незаметно очутился В плену сжигающей любви.

Душа горит, а сердце бьется, Пронзая сладкой болью грудь. Пускай все пеплом обернется, Но мне другой не нужен путь.

Огонь съедает жадно тело, Но как прекрасен этот жар! А буря чувств ускорит дело, Раздув еще сильней пожар!