Стихи о любви

Почему тебя рядом нет?

Я не плачу и не рыдаю, Не обижен на весь свет. Понимая, не понимаю, Почему тебя рядом нет?

Если вдруг я случайно увижу Роз душистых красивый букет, Ты как будто становишься ближе. Почему тебя рядом нет?

Когда в небе с лучами рассвета, Мне привидится твой портрет, Я зову тебя: Где же ты, где ты? Почему тебя рядом нет?

Виновата осень

Виновата, конечно же, осень, Серых, грустных дождей череда, Да лугов полинявшая проседь, И бегущие днями года.

Напиши ты мне, если захочешь, Если хочешь забыть, то забудь. Только знай, не такой я хороший, И порою порочен мой путь.

Я грешу и бываю смиренным. Ну, а если вразнос - так вразнос! Чем сильнее желаю быть верным, Тем быстрее качусь под откос.

Чистоты я обитель и скверны, Без стыда и стеснения лгу. Оттого все терзанья, наверно, Что найти я тебя не могу.

Я теряюсь от Вашего взгляда

Я теряюсь от вашего взгляда И прошу Вас при встрече, молю: Не волнуйте мне сердце, не надо, Потому, что я Вас не люблю.

Не смущайте, ведь нежности тайны Могут страсти разжечь огоньки. И своею рукою случайно Вы моей не касайтесь руки.

Раньше был я наивен, простите. А теперь мне любовь - что обман. Вы во сне, я прошу, не зовите, Не терзайте души моей ран.

И молчаньем своим не корите, Не плените меня красотой. Позабудьте скорей, разлюбите: Навсегда я не с Вами - с другой.

Я теряюсь от вашего взгляда И прошу Вас при встрече, молю, Не волнуйте мне сердце, не надо, Я боюсь, что я Вас полюблю…