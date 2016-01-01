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Я НЕ ПРОЩАЮСЬ...

Стихи
Стихи

Я не прощаюсь

Моя мечта границ не знает. Я, не прощаясь, ухожу. Люблю ли Вас, лишь небо знает, Что разлюбил Вас – не скажу.
Пусть нежность вечная в полёте. Никто ни в чём не виноват. Вы, всё, почувствовав, поймёте Со мной останется Ваш взгляд.
Судьба легко, шутя куражит, А мне всё кажется всерьёз. Другому сердцу не прикажешь, Своё обратно не вернёшь.
И пусть осталось мне немного, Жалеть меня, Вас не прошу. И не судите слишком строго, Что, не прощаясь, ухожу…

Чувствую

Не хочу я о тоске и грусти. Пусть и не был раньше я удачлив. Оттого, что вновь на перепутье, Я сегодня от свободы счастлив.
В прошлом боль и мелочность обиды. Мне теперь других уже не надо. Чувствую любимые флюиды, Чувствую, что ты со мною рядом.
Чуждо мне притворство и лукавство, А душа на ниточке повисла. Потерял я время, а пространство- Без тебя не представляет смысла…

Спой

Спой мне, милая, спой, дорогая. Пусть сольются в мелодии души. На земле ты одна лишь такая И тебя буду сердцем я слушать.
Гор высоких напой мне мотивы, Где вершины, что нежностью дышат. Пой, Цветок несравненно красивый, Всё влюблённое сердце услышит.
Всё вернётся – ничто не вернётся! Буду плакать, когда ты заплачешь, Веселиться, когда улыбнёшься, Про разлуку мне спой и удачу.
Спой, как детские, юные годы, Незаметно прошли, пролетели. Подари мне глоточек свободы, Пока в церкви меня не отпели…

Цветок

Спасибо всё-таки судьбе. Смиренно долю принимаю. Я буду думать о тебе И ты придешь в мой сон, я знаю.
Я потерять тебя боюсь, Невосполнимая утрата. Не надышусь, не насмотрюсь И нет прекрасней аромата.
Мне не прожить без твоих глаз. Я от тебя, Цветок, хмелею И я люблю в последний раз, А по-другому не умею...
Виктор Северенков
  Северенков      

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