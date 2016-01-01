Я не прощаюсь
Пусть нежность вечная в полёте. Никто ни в чём не виноват. Вы, всё, почувствовав, поймёте Со мной останется Ваш взгляд.
Судьба легко, шутя куражит, А мне всё кажется всерьёз. Другому сердцу не прикажешь, Своё обратно не вернёшь.
И пусть осталось мне немного, Жалеть меня, Вас не прошу. И не судите слишком строго, Что, не прощаясь, ухожу…
Чувствую
В прошлом боль и мелочность обиды. Мне теперь других уже не надо. Чувствую любимые флюиды, Чувствую, что ты со мною рядом.
Чуждо мне притворство и лукавство, А душа на ниточке повисла. Потерял я время, а пространство- Без тебя не представляет смысла…
Спой
Гор высоких напой мне мотивы, Где вершины, что нежностью дышат. Пой, Цветок несравненно красивый, Всё влюблённое сердце услышит.
Всё вернётся – ничто не вернётся! Буду плакать, когда ты заплачешь, Веселиться, когда улыбнёшься, Про разлуку мне спой и удачу.
Спой, как детские, юные годы, Незаметно прошли, пролетели. Подари мне глоточек свободы, Пока в церкви меня не отпели…
Цветок
Я потерять тебя боюсь, Невосполнимая утрата. Не надышусь, не насмотрюсь И нет прекрасней аромата.
Мне не прожить без твоих глаз. Я от тебя, Цветок, хмелею И я люблю в последний раз, А по-другому не умею...