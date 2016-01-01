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За полсекунды до разлада

Стихи о любви
Стихи о любви

С неба снежинки как пёрышки...

С неба снежинки как пёрышки, Ловишь губами их... вкусно! Что же сейчас моей Золушке Так улыбается грустно? Или снега не хрустальные? Или снежинкам не рада? Не насмотреться в печальные Солнышки карего взгляда... Ночь над тобой звездопадная, Сказка пришла, или чудится? Слышишь, моя ненаглядная, Всё обязательно сбудется! Колется в сердце иголочка - Ты от того так растеряна? Туфелька - хрупкая лодочка, Вот же она... не потеряна! Светит луна оловянная, Кружит зима белокрылая, Золушка... счастье нежданное, Стань моей сказкою, милая.

За полсекунды до разлада

За полсекунды до разлада, За полмгновенья до разлуки, Успеть бы мне сказать: не надо..., Обнять и взять тебя на руки. Прижаться к тёплой и "колючей", К такой своей, к такой ранимой, И называя самой лучшей, В ответ услышать - мой любимый... За пять секунд до отреченья, За пять шагов до этой пытки Успеть бы, вымолить прощенье В обмен на свет твоей улыбки. Уткнуться в лодочки ладошей, И запах кожи твой вдыхая, Услышать снова - мой хороший... И выдохнуть в ответ: родная... За час до слов, что не исправить, Почти за вечность до потери, Как мне тебя себе оставить? Чем запереть входные двери? Наверно хватит просто взгляда Понять - помогут ли запоры, Или достаточно - не надо..., К чему пустые разговоры? ... Но если всё уже решилось, Не слушай вслед мой крик звериный, Не говори мне, сделай милость: Не отпускай меня, любимый...
Юрий Егоров
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