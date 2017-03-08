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С праздником, дорогие женщины!

Дикие Хозяйки

Сегодня 8 марта - женский день, первый весенний праздник. Праздник, когда все женщины любимы, а потому прекрасны, кротки, нежны и женственны. Праздник, когда все мужчины без исключения галантные, мужественные, внимательные, заботливые и, конечно же, влюбленные!

Можно сколько угодно спорить о равноправии и о праздниках по «половому признаку». Но это до или после 8 марта, а сегодня посмотрите на себя в зеркало, забудьте все свои огорчения, улыбнитесь и приготовьтесь к радостному дню, когда вокруг вас будут только улыбки, приятные слова, подарки, восхищенные взгляды и искреннее желание порадовать вас!

Женщина всегда прекрасна, в любом возрасте, в любой одежде, в любой ситуации - в это нужно только поверить! И лучше всего нас, женщин, в этом могут убедить любящие мужчины. А они всегда с нами: мужья, возлюбленные, сыновья, друзья, коллеги. Они умеют сделать нашу жизнь счастливой и радостной, они – наша опора, защита, поддержка, они – часть нашей жизни, без которой мы не сможем главного – быть самими собой.

Нам порою трудно, мы устаем, огорчаемся, злимся. И список претензий к мужчинам у нас велик, но, тем не менее, мы все равно их любим – таких, какие они есть. Мы помним наше первое свидание, первый поцелуй, день свадьбы и рождение ребенка. Мы вспоминаем, сколько счастья изведали вдвоем – и это то, что дает нам силы жить дальше!

Может быть, не всегда наша жизнь состояла из праздников и радости, но сегодня стоит вспоминать все самое лучшее. Сегодня праздник, первый праздник весны. И как замечательно, символично, что это наш, женский день, ведь с женщины начинается ВСЕ!

Милые женщины - жены, матери, дочери, сестры, подруги! Пусть сегодняшнее настроение сохранится у вас надолго, пусть не переводятся и не увядают цветы в вашем доме! Радуйтесь весне, празднику и, самое главное, тому, что мы – ЖЕНЩИНЫ!

Веселого и радостного вам праздника, хорошего настроения, прекрасных цветов и желанных подарков. И, конечно же, любви! Безграничной и неувядающей!

Редакция журнала Записки "дикой" хозяйки
  8 марта      

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