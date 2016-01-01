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Кукла-Масленица. Мастер-класс

Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.
Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.

Среди множества обрядовых и обережных кукол Кукла-Масленица, пожалуй, является самой известной и используемой. Речь сегодня пойдёт совсем не о той кукле-чучеле, которую сжигают в последний день Масленичной недели, а о семейном обереге - домашней кукле Масленице. Она одновременно и обрядовая, и обережная.

Давайте рассмотрим подробнее.

Куклы-обереги

Итак, на Руси существовало несколько видов кукол. Среди них особыми магическими свойствами обладали обережные куклы, которые оберегали человека. К примеру, кукла-Травница, внутрь которой помещались различные сушёные травки, считалась лечебной, позволяла избавляться от хвори.

Кукла-Подорожница охраняла путника в дальней дороге. Ей в ручки помещали кулёчек с крупой, чтобы человек всегда мог найти еду в дороге. Куклу-Крупеничку целиком набивали крупой, считалось, что это принесёт изобилие в дом. Куклу-Ведучку (ведущую в жизнь) мать изготавливала для своего ребёнка. Это даже две куколки - большая и маленькая, у которых сшиты ручки вместе, что символизировало единство матери и ребёнка.

Кукла-Благополучница с завязанными в узелок руками несёт в дом благополучие. Кукла-Успешница обеспечивает успех в делах. Ну, и так далее. В, общем, куклам-оберегам отводилась роль своеобразных защитников. При выполнении кукол нужно было думать о том человеке, для которого предназначен данный оберег. Таким образом, кукла наполнялась энергией защиты. Нельзя было прерываться при изготовлении, чтобы не ослабить действие оберега.

Обрядовые куклы

Ещё были куклы одноразовые, которые делали для выполнения какого-то обряда во время народных праздниках. Например, кукла-Купавка, которую сплавляли по воде в праздник Ивана-Купалы, уносила с собой беды и болезни.

Кукла-Коляда, символизирует солнце и благополучие. Колядующие носили такие куколки с собой и желали хозяевам счастья. В поясных мешочках у кукол были хлеб и соль, а за поясом веничек, отгоняющий злых духов. Кукол принимали, одаривая колядующих, и целый год хранили в доме, а потом сжигали.

Примерно такую же роль играет соломенная кукла-Масленица, изготавливаемая в первый день Масленицы. Эта кукла-чучело большого размера, от метра высотой. Ей к рукам привязывают ленточки с желаниями. Согласно обрядам и традициям Масленицы в последний день празднования Масленицы её сжигают. Сгоревшие ленточки сулят исполнение желаний.

Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.

Домашняя кукла-Масленица

Теперь узнаем о нашей кукле. Существовала ещё кукла-Масленица, маленького размера - примерно 20-25 см. Её называли «домашней». Делали такую куклу, как оберег от всяких напастей, и символизировала она приход весны, солнца. При изготовлении, как и других кукол, в неё вкладывался сакральный смысл: кто чего желал - здоровья, достатка, тепла, доброты… Кукла хранила заветы хозяев целый год, глядя из красного угла дома. Эту куклу выставляли в праздники, дарили молодожёнам на свадьбу. С ней встречали дорогих гостей, приглашая в своё энергетическое поле, чтобы люди чувствовали себя под защитой.

Изготавливается такая кукла в масленичную неделю, как самую сильную по магическим характеристикам. Так что мы с вами успеваем. Итак, что нужно для выполнения куклы.

Материалы и инструменты:

Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.

1. Мочало из лыка

2. Кусочки ткани (белый шёлк для нижнего платья, красный атлас для сарафана)

3. Атласные ленты жёлтого и красного цветов

3. Тесьма зелёного и золотого цветов

4. Ножницы, нитки, иголки

Технология изготовления:

1. Скроить платье с цельнокроеными рукавами. Сшить боковые и плечевые швы (фото 1)

Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.

2. Воротник-«стойку» завязать сзади (фото 2)

3. Рукава подогнуть вовнутрь и подвязать тонкой тесёмкой, оставив ладошки (фото 3)

4. Скроить юбку-«солнце» из красного атласа, подвязать под ручками куклы, завернув срезы внутрь (фото 4)

Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.

5. Из красной ленточки отрезать две полоски-лямки сарафана. Прикрепить их под юбку (фото 5)

6. Украсить юбку «золотной вышивкой» - пришить жёлтую широкую ленту, а по краям на неё тесемки (фото 6)

Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.

7. Ажурной зелёной тесьмой украшаем и низ нижнего платья, и лиф сарафана. Одежда куклы готова (фото 7)

8. Осталось заплести косу (фото 8) и завязать головной убор (фото 9).

9. Обережная кукла-масленица готова. Идём печь блины

Кукла-Масленица - оберег от всяких напастей, и символизирует она приход весны, солнца.
Полина Вертинская
разместил(а)  Александров Илья
     

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