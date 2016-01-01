Женщина - фейерверк: 16 ролей великолепной Людмилы Гурченко

«Я не за тем сюда пришла, чтобы молчать!» - это была первая фраза Людмилы Гурченко в кино.

«Я не за тем сюда пришла, чтобы молчать!» - это была первая фраза Людмилы Гурченко в кино.

12 ноября 1935 года в Харькове родилась замечательная киноактриса Людмила Марковна Гурченко. Ей были подвластны любые жанры от мюзикла до мелодрамы до буффонады, водевиля, военной драмы и трагикомедии. Актриса прекрасно пела и танцевала. Вся её жизнь и вся её любовь были сполна отданы кинематографу. В день рождения этой замечательной актрисы мы вспоминаем её лучшие роли.

1. «Дорога правды», 1956 год

В этом фильме Людмила Гурченко сыграла свою первую роль.

2. «Сердце бьется вновь», 1956 год

Гурченко в психологической драме сыграла Татьяну Балашову.

3. «Карнавальная ночь», 1956 год

Людмила Марковна в роли Лены Крыловой, которая спела: «Пять минут, пять минут…».

4. Таня Федосова в фильме «Девушка с гитарой», 1958 год

Молодая продавщица, работающая в музыкальном магазине.

5. «Роман и Франческа», 1960 год

Моряк Роман услышал пение красавицы Франчески и влюбился.

6. «Балтийское небо», 1960 год

Людмила Гурченко сыграла роль 14-летней Сони Быстровой.

7. «Женитьба Бальзаминова», 1964 год

Людмила Гурченко в роли рациональной и смелой Устиньки.

8. «Соломенная шляпка», 1974 год

Людмила Гурченко в роли Мадам Клара Бокардон.

9. «Сентиментальный роман», 1977 год

Гурченко в роли Марии Петриченко.

10. «Мама», 1977 год

Незатейливый сюжет старой сказки о Волке, где Людмила Гурченко сыграла роль Козы.

11. «Пять вечеров», 1979 год

Всего пять вечеров оказалось достаточно, чтобы забытая любовь вспыхнула с новой силой.

12. «Любимая женщина механика Гаврилова», 1981 год

За эту роль Людмила Марковна в 1982 году получила приз «Золотой орел» за лучшую женскую роль на всемирном кинофестивале в Маниле.

13. «Вокзал для двоих», 1982 год

Популярная советская мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях.

14. «Любовь и голуби», 1984 год

Раиса Захаровна - так звали героиню фильма Любовь и голуби, которую играла Людмила Гурченко.

15. «СекСказка», 1991 год

Советская мистическая мелодрама, где Гурченко сыграла Диану.

16. «Старые клячи», 2000 год

Остроумные и находчивые женщины, оскорбленные и униженные хамоватыми и наглыми дельцами, находят пути борьбы с новыми «хозяевами жизни».