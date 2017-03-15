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Идеи для подарка. Мыло своими руками

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.
Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

Питательный крем. Очищающий скраб. Парфюмерное. Антибактериальное. Даже с лечебным эффектом! С кремообразной пенкой или пушистыми пузырями. Ну, и всех цветов радуги... И это всё про НЕГО, про мыло, конечно же. Как его сварить самостоятельно, вы узнаете из этой статьи. А также - некоторые секреты мыловаров.

Кто-то скажет: «Зачем мучиться? Сейчас в продаже полно всяких видов мыла!» Да, но в промышленном производстве в готовый продукт добавляется больше щелочи, а мыло ручной работы содержит больше масел. Как правило, эти масла подбираются индивидуально. Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней. Кроме того, в домашнем варианте вы можете добавлять ингредиенты в зависимости от желаемого результата.

Так, для мыла-скраба можно добавлять практически всё: молотый кофе, овсянку, цедру, соль, косметическую глину, косточки малины. Для крем-мыла - молоко или сливки. Для парфюмерного - различные аромамасла. Для лечебного - отвары лекарственных трав.

К тому же, согласитесь, приятно подарить (ну, или, получить в подарок) мыло ручной работы. Поэтому, готовя подарки своим близким, можно и самим помыловарить.

Для начала изучим базовые ингредиенты, входящие в состав мыла.

Базовые ингредиенты:

1. Мыльная основа - 100г (бывает прозрачная и матовая)

2. Жидкость (вода, отвары трав, соки, молоко) - 100мл

3. Базовое масло - 3 столовых ложки

4. Глицерин - 1 чайная ложка

Секрет № 1. При добавлении глицерина мыло получается более пластичным и не крошится при нарезке.

Добавки:

1. Добавки-скрабы (молотый кофе, овсянка, цедра цитрусовых)

2. Добавки-пюре (овощные, фруктовые)

2. Ароматические масла - 5-7 капель

3. Сахар

4. Красители.

Рассмотрим три варианта сочетания ингредиентов.

Вариант 1. Ароматное мыло-скраб «Кофе и апельсин».

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

Для начала сделаем бодрящее мыло. Странно звучит «бодрящее»? Ничего странного. Какой аромат больше всего больше всего бодрит? Правильно, кофейный! А ещё? Верно, цитрусовый. Их-то мы и соединим в нашем произведении. Сам напиток кофе с апельсином очень даже весенний - это, когда в кофе добавляется апельсиновый фрэш. И вкусный, и полезный!

Но у нас-то мыло, и пробовать на вкус мы его не будем (хотя, признаюсь, на вид варящееся мыло выглядит, как ириска). А запах! Кофейный аромат действительно бодрит. И, похоже, не только вас. Так что, если во время вашего занятия домашние начнут заглядывать на кухню, спрашивая, почему это вы сегодня кофе варите не в турке, а в тазике, и когда сие варево мы будем пробовать, не нужно посвящать их в процесс. Просто загадочно улыбнитесь - всё равно не поймут ваши благие цели. И добавьте в мыло для ещё большей убедительности магического действа палочку корицы. И ложечку сахара.

Секрет № 2. При добавлении сахара (или мёда) мыло становится более пенистым.

Итак, состав: мыльная основа - 100г, сок апельсиновый - 100мл, цедра апельсина и молотый кофе - по 1 чайной ложке, базовое масло (подсолнечное рафинированное дезодорированное) - 3 столовых ложки, глицерин - 1 чайная ложка, сахар - 1чайная ложка, палочка корицы (потом уберите!), или молотую корицу на кончике ножа для аромата. Не мыло, а целый набор ароматов! Старайтесь не переусердствовать - более трёх ароматических компонентов не добавляйте. У нас - апельсин, кофе, корица. Аромамасло уже ни к чему.

Секрет № 3. Ароматы в составе мыла должны сочетаться между собой. Старайтесь ограничиться тремя.

Вариант 2. Питательное мыло для сухой кожи с луговыми травами и овсянкой

Состав: мыльная основа - детское мыло (90г), крепкий отвар луговых трав - 100мл, овсяные хлопья - 1 столовая ложка Базовое масло - льняное - 3столовых ложки и оливковое - 1 столовая ложка. Масла можно добавить и больше, т.к. овсянка впитает часть. Глицерина добавляем чуть-чуть, пусть мыло будет твёрдым (скраб всё-таки).

Секрет № 4. Вместо мыльной основы можно взять детское мыло.

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

Луговые травы: ромашка мелкая, марьянник дубравный и зверобой, можно добавить немного тысячелистника. Этот сбор предусматривает очищение кожи и осветление пигментных пятен (ромашка), избавление от разного рода акне, снятие воспалений (зверобой), восстановление кожного иммунитета (марьянник, благодаря высокому содержанию в его листьях растительного воска). Тысячелистник тонизирует. Перемолотая овсянка своими протеинами напитает кожу, регенерирует её, а масла обогатят витаминами. Такое вот волшебное мыло.

Секрет № 5. Прежде, чем добавить отвары трав, изучите их лечебные свойства. Проверьте, нет ли у вас на них аллергии.

Вариант 3. Крем-мыло «Молочно-медовое» для лица

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

Это мыло без базового масла, но в него добавлено жирное коровье молоко, или даже можно добавить сливки. Крем-мыло будет как питательная маска, после умывания можно лицо лишь промокнуть салфеткой. Мёд разгладит морщинки и создаст защитную плёнку на коже. И чуть больше добавим глицерина для пластичности мыла. Можно добавить цветочный аромат, если вам не очень нравится запах мёда - аромамасло жасмина, к примеру.

Состав: мыльная основа - 100г, жидкость - молоко жирностью 6% - 100мл, глицерин - 2 чайных ложки, 5 капель масла жасмина. Мёд - 1-2 чайных ложки.

Секрет № 6. При изготовлении крем-мыла создаётся так называемый «пережир», то есть избыток масел. Это могут быть базовые масла, молоко, сливки, даже любимый крем.

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

Теперь перейдём к технологии изготовления. Она одинакова для всех вариантов с небольшими нюансами. Рассмотрим их.

Технология изготовления:

1. Мелко нарезать мыльную основу (или натереть на тёрке).

2. Залить подогретой жидкостью (в варианте (3) это молоко) и дать настояться для мыльности.

3. Поставить на водяную баню и перемешивать до однородности.

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

4. Добавить базовое масло, глицерин, добавки (в варианте (1) добавками явились кофе, апельсиновая цедра - они и красители, и скрабы одновременно).

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

5. Остудить и добавить ароматические масла.

6. Разлить по формочкам. Дать остыть (около 1 часа).

Секрет № 7. Не обязательно покупать специальные формы для мыла. Можно использовать силиконовые формы для выпечки или детские формочки для песочницы.

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

7. Аккуратно достать мыло из формочек и досушить в полотенце примерно 1 сутки. Вот такой получился «петушок с цветочком».

Самостоятельно сделанное мыло не сушит кожу, а бережно ухаживает за ней.

Осталось красиво упаковать подарок, например, в плетёную корзиночку. Об этом - в следующей статье.

А пока записываем собственный секрет - секрет здоровой, сияющей, бархатной кожи. Делимся с подружками, коллегами по работе... И дарим им собственноручно сваренное чудо.

Полина Вертинская
  подарки своими руками   подарки на день рождения      

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