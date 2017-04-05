Плетение из газет. Мастер-класс

by Записки Дикой Хозяйки

Как сплести корзинку в народном стиле, вы узнаете из этой статьи.

В России традиционно плели корзины из подручного материала - ивовой лозы и бересты. В настоящее время народные умельцы плетут из всевозможных верёвок, джута, проволоки. Смекалистые рукодельницы плетут даже из старых газет. Как сплести корзинку в народном стиле, вы узнаете из этой статьи.

Плетение - древний вид искусства. Конечно, наши предки вряд ли задумывались о внешнем виде изделия, создавая утилитарные вещи. Как только люди научились добывать пищу, возникла потребность её в чём-то хранить. Из веток и стеблей растений стали изготавливать ёмкости. Так появились первые корзины. Затем стали плести предметы интерьера, одежду, украшения. Уже из этого вида ремесла появились ткачество, макраме, и даже вязание. Со временем начали появляться не только удобные, но и красивые вещи.

Мы с вами будем плести декоративную корзиночку-упаковку для подарка. Хотя, собственно, и сама корзиночка может быть подарком. Рассмотрим сегодня, как именно готовятся трубочки для плетения, и каким образом всё это собирается воедино, с самых, так сказать, азов. Так что технику плетения выбираем самую простую - «ситцевое переплетение», о чём будет рассказано далее. А пока готовим:

Материалы и инструменты:

1. Газеты, старые журналы, рекламки форматом А4

2. Спица или жёсткая проволока

3. Линейка

4. Клей ПВА

5. Морилка на водной основе

6. Прищепки

Технология изготовления:

1. Подготовка газетных трубочек

Для этого отрываем от газетного листа А4 полоски шириной 4-10 см (фото 1), скручиваем под углом на спицу или проволоку (фото 2). Плотненько «подкручиваем» (фото 3).

Оставшийся уголок подклеиваем клеем ПВА (фото 4). Получилась трубочка (фото 5). На корзинку ушло штук 150 (фото 6).

2. Окрашивание трубочек

Можно красить кисточкой, разложив трубочки на клеёнке, можно в тубусе сразу целую пачку, как в нашем варианте. В использованную бутылку со срезанным верхом (это и есть наш тубус) заливаем морилку и опускаем часть трубочек сначала одной стороной (фото 7), потом другой (фото 8). Раскладываем на сушку на бортики коробки (фото 9).

3. Начало плетения

Для основы (фото 10) корзинки нужно взять уже высохшие трубочки, а для рабочей трубочки (фото 11) - чуть влажные. Это чтобы легче было её пропускать. Когда трубочка заканчивается, присоединяем новую, вставляя их друг в друга (фото 14).

Итак, вначале плетём одной трубочкой три ряда подряд через три трубочки для закрепления серединки. Ну, и для красоты (фото 12, 26).

4. Основное плетение

Далее трубочки основы разделяем по одной и плетём простым плетением - через одну трубочку (на фото 12 первый ряд уже виден). Это переплетение называют "ситцевым", как в ткани, то есть 1:1 (нить основы и нить утка). Оно видно на всех остальных фото (например, на фото 13).

5. Форма изделия

Берём форму для желаемой корзинки, к примеру, трёхлитровую банку (фото 13). Накладываем нашу заготовку и продолжаем плести по форме, получая закруглённые края. Когда трубочки основы заканчиваются, присоединяем к ним (фото 15) трубочки так же, как и рабочую (фото 14).

Каждый новый слой «подбиваем» к предыдущему во избежание просветов (фото 16). Доплетя до нужной высоты изделия, снимаем с формы (фото 17).

6. Оформление края корзинки

Заправляем трубочки-основы друг за друга, оставляя их вне изделия (фото 18). Теперь возвращаемся обратно, заправляя каждую трубочку в свою же петельку и протаскивая через неё внутрь изделия (фото 19, 20).

Подрезаем на расстоянии 3-4 см каждую трубочку и, смазав клеем, заправляем в петлю предыдущей трубочки (фото 21). На лицевой стороне выглядит так (фото 22), на изнаночной так (фото 23). Осталось закрепить обрезанные кончики прищепками, чтобы лучше высох клей (фото 24).

Через сутки бумага высохнет, можно убрать прищепки и подрезать аккуратно маникюрными ножницами кончики. Корзинка готова. Вид сбоку (фото 25). Вид изнутри (фото 26).

Существует много разных техник плетения. Можно работать не одной, а сразу несколькими трубочками, переплетая их между собой, можно брать разноцветные трубочки и создавать узоры, можно плести рельефно. В общем, простор для фантазии велик. Используя краски, грунты, лаки можно создавать изумительные вещи. Конечно же, не только корзинки, но и многие другие формы. Удачи в творчестве!