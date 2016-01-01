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Самые грязные места

Это полезно знать
Это полезно знать

Всем известно, что перед едой, после улицы и особенно после пребывания в общественных местах необходимо тщательно мыть руки, ведь существует множество болезней, известных в народе как "болезни грязных рук", которых очень просто избежать если последовать этому знакомому каждому с детских лет совету.

Это полезно знать

Интересно, что не так опасна грязь в деревне, на даче, в лесу, как  в крупных городах, где для болезнетворных организмов созданы роскошные условия для проживания и размножения в общественном транспорте, магазинах, ресторанах, школах и больницах - всюду, где в течение дня наблюдаются большие потоки людей.

Интересно исследование американских микробиологов, которые проанализировали и составили рейтинг самых грязных мест в офисе.

Это полезно знать

Лидерами, а значит, самыми опасными очагами инфекций, являются раковины и ручки кранов в туалетах, за ним следуют  ручки микроволновых печей и холодильников и конечно замыкает тройку самых - клавиатуры и мышки компьютеров. В список самых грязных и опасных также входят  ручки холодильников и кнопки машин для кофе.

В гостиницах и отелях тоже есть свои особенные самые грязные места. Интересно и неожиданно, что на первых местах находятся телевизионный пульт, кнопки телефона и выключатель лампы. Однако эти предметы значительно уступают ведру, швабре и перчаткам горничной, которая не только убирает номер, но и переносит бактерии из одного номера в другой.

Это полезно знать

Однако и в своем собственном жилье никто не застрахован от бактерий и микроорганизмов. Интересно, что самым грязным местом в нашем доме является не унитаз, а  деревянная разделочная доска. Исходя из результатов исследований некоторых ученых  на ней обитает в 200 раз больше микробов, чем на унитазе.

Вторым по популярности среди микробов является домашний телефон, а точнее трубка. В рейтинг самых грязных также включены - губка для мытья посуды, душевая занавеска и кухонное мусорное ведро. Следует также не забыть про посудомоечную и стиральную машины, на дверцах которых возможно образование плесени и грибка.

Это полезно знать

Ладони человека, учитывая все вышеупомянутое, тоже можно назвать грязными местами и доказательством этому может служить исследование, проведенное американскими учеными, которые взяли пробы с ладоней 51 студента (102 руки) и обнаружили более 4,5 тысяч видов бактерий, что ориентировочно означает по 150 видов на каждой руке и лишь 5 из них были встречались на каждой ладони.

разместил(а)  Александров Илья
  интересно знать   всякая всячина   интересное про людей   Про фрукты и про продукты      

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