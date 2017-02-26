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ОЧАРОВАНИЕ

Стихи
Стихи

Ветер

Не поверив судьбы пророчествам, Полагаясь на волю случая, Он уходит от одиночества Переулками равнодушия. В темень, в холод, в декабрьский вечер, Путь вслепую, но ближе к цели. Заблудился бедняга ветер, Для изгоя закрыты двери...

Храни в душе

Когда устанешь от потерь, От одиночества, предательств, Не падай духом, небу верь, Цепь разрывая обстоятельств. Пускай нелёгким будет путь. Оставь обиды позади, Кого не мог простить - забудь. Легко прощаясь, уходи. Храни в душе нетленный свет, И ты храним судьбою будешь, Но не жалей прошедших лет, Себя простишь, себя осудишь...

По справедливости и строго...

По справедливости и строго Небесный действует закон. И жизнь, и смерть - одна дорога, Коль все поставлено на кон.
Не отступить, ведь дело чести. Свободой воздуха дыша, Мы в одиночестве, но вместе, Когда в попутчиках душа.
Не страшен выбор, что на грани, Не остановится пиит. Мирская мерзость больно ранит Того, кто верен и открыт.
Но там и тут сурово, строго Небесный действует закон. Судьба - наш путь - дорога к Богу, Исход процесса предрешен.

Очарование

Нет расстояний для души. Пусть мы не вместе, жизнь по кругу. Коснувшись нежности вершин, Нам не забыть теперь друг друга.
И как бы ни был труден путь, Ведь все даровано нам свыше. Не может сердце обмануть, Когда оно другое слышит.
Оно придёт, ты не зови, Твои исполнятся желанья, Очарование любви, Твоей мечты очарованье...
Виктор Северенков
  Северенков      

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