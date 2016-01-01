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Невероятные факты, в которые отказываешься верить

Это интересно знать
Это интересно знать

Где выпускают презервативы для детей? Почему в стейках с кровью нет крови? Существуют ли пауки, которые питаются растительной пищей? И был ли на самом деле отель со смертельными ловушками?

В Чикаго на самом деле был построен отель со множеством смертельных ловушек

Это интересно знать

Серийный убийца Генри Говард Холмс в 1893 году возвёл в Чикаго отель со множеством ловушек. Во время строительства Холмс сменил большое число подрядчиков, поэтому только он знал истинную планировку здания.

Как только строительство отеля было завершено, Генри Холмс приступил к злодеяниям. В основном жертвами Холмса были женщины, работавшие у него, их любовники, а также гости отеля, которых он мучил и убивал. Некоторых жертв он закрывал в звуконепроницаемые комнаты с системой подачи газа, что позволяло ему в любое время вызвать удушье. Другие были заперты в звуконепроницаемом хранилище, где были оставлены умирать. После тела сбрасывались по жёлобу к основанию здания. Скелеты жертв он продавал в медицинские школы.

Точное количество жертв не установлено, но считают, что он убил более сотни человек.

В Австралии есть целый городок, жители которого обитают под землей

Это интересно знать

Почти 1700 человек проживает в помещениях, располагающихся под землёй. Под землёй находятся бары, жилые помещения, кладбище и даже церковь. Люди редко выходят на поверхность, так как эта местность является очень сухой, а температура редко опускается ниже 40 градусов по Цельсию. Городок Кубер-Педи также известен как мировая столица опалов. Всё дело в том, что раньше именно в этих шахтах добывали большую часть опалов на планете. В настоящее время рыть шахты и добывать опалы здесь запрещено и жители зарабатывают на туризме.

Дань куропатками и сыром

Это интересно знать

Карликовое государство Андорра до 1993 года выплачивала ежегодную дань президенту Франции и Урхельскому епископу. А дань была очень странной: 960 франков — президенту Франции; 460 песет, 12 головок сыра, 12 каплунов, 12 куропаток, 6 окороков — Урхельскому епископу.

Скотч излучает свет при разматывании

Это интересно знать

При разматывании рулона скотча в вакууме возникает как видимое свечение, так и рентгеновское излучение. Специалисты полагают, что причиной этому служит эффект, аналогичный триболюминесценции — возникновению электромагнитного излучения при разрушении асимметричных связей в кристалле. Данный эффект был обнаружен ещё учёными из СССР, а вот американские коллеги несколько позже провели эксперименты со скотчем в вакууме и подтвердили странную способность липкой ленты.

В Швейцарии выпускают презервативы для детей

Это интересно знать

В этой стране правительство озаботилось проблемой секса подростков. В ходе исследования выяснили, что мальчики от 12 до 14 лет не пользуются презервативами по той причине, что эти средства защиты для них слишком велики. Так крупнейший производитель презервативов в Швейцарии запустил в продажу специальную марку Hotshot. Эти изделия имеют меньший диаметр и длину.

Грейпфрутовым соком нельзя запивать лекарства

Это интересно знать

В состав сока из грейпфрутов входят фуранокумарины, которые способствуют многократному увеличению концентрации активных веществ медикаментов в крови, что может привести к передозировке. Негативные эффекты от смешивания выявили более чем у 40 препаратов.

Дерево в дереве

Это интересно знать

В Италии растёт тутовое дерево, на котором растет вишневое дерево. Вишневое дерево поднимается над стволом тутового дерева. Считается, что вишнёвая косточка случайно попала на ствол тутового и проросла.

Туризм в Таиланде

Это интересно знать

Массовый туризм в Таиланде расцвёл благодаря войне во Вьетнаме. Тогда эта страна выступала в качестве тыла для солдат США.

Для разных детёнышей — разное молоко

Это интересно знать

Самки валлаби (относят к семейству кенгуровых), умеют производить одновременно два типа грудного молока. Из одного соска кормится недавно родившийся детёныш, а из другого — более взрослый детёныш.

Странные деньги

Это интересно знать

В 1986 году в Бирме помимо обычных номиналов в обращении можно было встретить довольно странные купюры в 35 и 75 кьятов.

С кровью, пожалуйста!

Это интересно знать

Красноватая жидкость, которая видна в стейке при неполной прожарке — это не кровь, которая фактически полностью выводится при разделке туши, а белок миоглобин.

Куриные яйца синего цвета

Это интересно знать

Куры породы араукана родом из Латинской Америки несут яйца с голубым или зеленоватым оттенками. Причина этого кроется в заражённости кур определённым ретровирусом, который встраивает в ДНК хозяина ген и приводит к повышенному содержанию в скорлупе желчного пигмента биливердина. Стоит заметить, что данные яйца безопасны для человека.

Не все пауки являются хищниками

Это интересно знать

Рацион паука вида Bagheera kiplingi на 90% состоит из растительной пищи. Эти пауки живут на акациях и питаются белковыми тельцами — необычными структурами на кончиках листьев, которые насыщены липидами и белками.

Что получает кислород не из кровеносной системы?

Это интересно знать

Роговица глаза — единственная часть человеческого органа, которая не имеет снабжения кислородом через кровеносную систему. Всё из-за того, что роговица должна быть максимально прозрачной. Клетки роговицы глаза получают растворённый в слезах кислород сразу из воздуха.

разместил(а)  Александров Илья
  интересно про вещи   всякая всячина   интересно знать   интересное про людей      

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