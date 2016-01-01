Снежное
Из нежной сини сделав небеса, Дежурный ангел замер, и любуясь, И радуясь, и пестуя любую Снежинку – не любить её нельзя.
Кристалл волшебный, было, на ладонь Садился, иль на чёрную перчатку. И поражал уставшую сетчатку Гармонией – как озеро, иль конь.
В симфонии, я знаю, мировой Всё гармонично. Ныне время снега. Нет криминала в линии побега С небес, нам данных силой шаровой.
Сметанные дороги, синева И высверки сугробов – изумрудный Играет огонёк – считаешь: мудрый. Рубиновый, наполнивший слова
Своею силой, также глубиной. Деревья филигранны и ажурны. О смерти мысли до смерти абсурдны – Ведь жизнью нам откроется другой.
Яблоки моментов бытия
Август, как антоновки аккорд, Аромат её, как звук, играет. Дачный стол предложит натюрморт, Аппетит который разрушает.
Яблоки моментов бытия Человеку столь необходимы, Сколь ветвится явь – она твоя! Нет, она всеобщая – и Рима,
И алхимии, и мировой Сущности людской, пшеницы нашей. Верно, Бог подъемлет землю чашей Византийскою и золотой.
Яблоки тоски срывать пришлось, И ещё депрессии, бывало. Капли гнили изменяют ось Жизни рыжей ржавчиной немало.
Творчеством ты смазываешь ось. Жизнь строфу даёт, она – вращенье. Признак золотого вдохновенья – То, что тосковать не довелось.
Яблоки златые Гесперид, Яблоко тяжёлое раздора. Сколь конкретен нашей яви вид, Столь мистические коридоры
Не видны – однако, есть они. Психику свою уча судьбою, Яблоки – огромные, как дни Сущностью открою я самою.
* * *
Он велик и славен наш дракон! Все его законы грандиозны. Совершенней просто нету мозга, Опытом к тому же укреплён.
Приглашённые соседям о Собственной удаче повествуют. Только ожиданьем существуют, И соседи разделяют торжество.
Бороды мужчины подстригут. Женщины причёски понакрутят. Приглашенье – это вроде сути Жизни, основной её маршрут.
Знают, что приглашены они Блюдами, из замка не вернутся. Радуются всё равно, смеются, И считают до событья дни.