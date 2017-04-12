Пасха. Идеи для подарка. Пасхальная корзина

by Записки Дикой Хозяйки

О пасхальных аранжировках и оформлении подарка вы узнаете из этой статьи.

Приближается светлый праздник Пасхи. О традиции дарить друг другу крашеные яйца и сладкие куличи знают все. Какие подарки можно ещё приготовить друзьям в этот праздник? Как украсить домашний интерьер? О пасхальных аранжировках и оформлении подарка вы узнаете из этой статьи.

1. Праздничные цветы

Пасха относится к таким праздникам, в которых при аранжировке важны не только умение и вкус, но и знание истоков праздника, традиций и обрядов. В этот день принято украшать дом ветками деревьев, распускавшихся первыми в данной местности. Где-то это пальмовая или оливковая ветвь, самшит. Для России это растение - верба. Именно с вербой идут в церковь.

Сочетают эти веточки с весенними цветами - нарциссами и гиацинтами. Нарцисс даже называют «пасхальной лилией». Не обязательно использовать живые цветы, важен сам символ весеннего цветка. Чаще их изготавливали из бумаги или ткани и прикрепляли к ветке вербы.

2. Корзинки и гнёзда

Крашеные яйца, куличи, творожные пасхи, разумеется, могут присутствовать и в аранжировке интерьера, и в оформлении подарка. Согласно обычаям, их желательно поместить в плетёную корзинку или же декоративное гнёздышко. Корзину можно сплести не только из лозы и бересты, но и из обычных газет, о чём уже было рассказано в нашей рубрике «Рукоделие». Будет очень уместным украсить корзинку самодельной салфеткой - связанной крючком или же вышитой ручной гладью.

3. Пасхальные игрушки

По старинной легенде, с праздником Пасхи связан заяц, которого луна посылала с вестью к матери, потерявшей сына. Возможно, этот персонаж выбран за его плодовитость, что сулило богатый урожай в новом году.

Так или иначе, в разных странах для украшения и подарков используются разные зверушки, символизирующие Пасху. Это петушок, аист, лиса, голубь, журавль, ягнёнок. Так что можете изготовить любую понравившуюся. Каким образом - решать вам: сшить, связать, свалять, слепить, или даже склеить из ваты по старинной технологии.

Также для украшения используются так называемые «зелёные горки» из живой зелени, веночки из плодов, цветов и орехов, колокольцы. Украсить интерьер можно, используя все эти атрибуты праздника.

Мы с вами сегодня оформим пасхальную композицию, состоящую из игрушки - ватного зайца, корзинки с вязаной салфеточкой, букета из бумажных нарциссов и гиацинтов, и яиц-крашенок.

Делаем бумажные цветы

Материалы и инструменты:

1. Бумага цветная двусторонняя

2. Ножницы

3. Клей

4. Проволока, плоскогубцы

Технология изготовления:

1. Гиацинт. Отрезать полосу сиреневого цвета шириной 3 см

2. Мелко нарезать поперечные полоски длиной 2 см, закрутить их на ручку, гелевый стержень, любой предмет округлой формы (фото 1)

3. Подготовить проволоку для цветка (отрезать плоскогубцами кусок нужной длины 15-20 см)

4. Аккуратно наматывать сиреневую полоску с закрученными «кудряшками» на проволоку (фото 2). Край бумаги подклеить, начав обматывать зеленой полоской (веточка цветка).

5. Вырезать листья, придать им нужную форму и подклеить к веточке (фото 3). Гиацинт готов.

6. Нарцисс. Вырезать два квадрата из белой бумаги. Надрезать, как показано на фото 4. Закрутить края ручкой или гелевым стержнем.

7. Из жёлтой или оранжевой бумаги вырезать серединку цветка и свернуть кулёчком, надрезать края (фото 5).

8.Подклеить серединку цветка на сложенные два белых квадрата. Цветок готов. Далее прикрепить к проволоке-веточке так же, как и гиацинт. Листья у нарциссов длинные тонкие, как лук. Тоже подклеить к веточке (фото 6). Цветок на веточке готов.

Вяжем салфетку

Для изготовления нужны нитки х/б и крючок (фото 7).

Набрать 5 воздушных петель. Вязать по кругу (фото 8,9) до размера дна корзины(фото 10).

Затем вязать, не прибавляя петли (высота корзины) (фото 11). Края салфетки оформить ажурно (фото 12). Салфетка для корзины готова.

Красим яйца

Отварить вкрутую яйца, дать остыть (фото 13). Развести пищевую краску нужных цветов (в данном случае берём подходящую по цвету к нашим гиацинтам и нарциссам, а именно: сиреневую, оранжевую и зелёную. Разбеливаем их (фото 14). Окрашиваем яйца поролоновым тампоном, придавая текстуру (фото 15).

После высыхания раскрашиваем глазурью (фото 16,17,18).

Рисунок можете выбрать по желанию. В нашем случае это нанесённые кулинарным шприцем узоры мехенди. Пасхальные яйца готовы.

Собираем все предметы в композицию. Корзинка с салфеткой, ватный зайчик, букет из гиацинтов и нарциссов (можно дополнить настоящей вербой), яйца-крашенки. Подарок готов!