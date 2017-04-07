www.wild-mistress.ru  >>  Журнал  >>  Рукоделие  >>  Подарки своими руками

Игрушка - ватный заяц. Мастер-класс

Рукоделие: подарки своими руками
Рукоделие: подарки своими руками

Давным-давно, когда не было ещё покемонов и лунтиков, жили-были ватные игрушки. Играли в них наши с вами прабабушки и прадедушки, рассказывая румяным личикам с живыми глазками свои секреты. Возможно, и вам удалось их увидеть в картонных коробках, среди бережно сохранившихся новогодних игрушек.

Деды Морозы и Снегурочки, снеговики, различные фрукты-овощи, зверушки в виде ёлочных украшений имелись в каждой семье, храня тайны не одного поколения ребятишек.

Немного истории

Рукоделие: подарки своими руками

Раньше стеклянных игрушек выпускали не так много из-за недостатка сырья, а игрушки из ваты оказались наиболее доступными. Их делали мастера своего дела, изображая не только новогодние персонажи, но и различных зверей, героев мультфильмов, сюжетных игрушек на советскую тематику. Это были и полярники, и спортсмены-лыжники, пионеры и пограничники.

В создании ватных игрушек использовался опыт потомственных мастеров, занимавшихся их изготовлением ещё до революции. Затем, в тридцатых годах прошлого столетия пробовали пустить массовую штамповку изделий, в основном фигурок животных. Игрушку склеивали из двух половинок и покрывали нитролаком.

Несмотря на это, вплоть до пятидесятых годов, ватные игрушки выполнялись вручную. Затем механизация производства совсем вытеснила такие игрушки с массового рынка. Лишь некоторые народные умельцы мастерили их на дому. Прелесть ватной игрушки как раз в том, что у неё есть душа. Душа, вложенная мастером.

В последнее время всё чаще наблюдается интерес к этому виду творчества. Ведь новое - это хорошо забытое старое. Художники и декораторы изготавливают не только ватные игрушки, но различные предметы интерьера, внося в технологию новые элементы.

Как же изготавливалась ватная игрушка? Проволочный каркас обматывали полосками ваты, смоченной в крахмальном клейстере, иногда по типу папье-маше добавлялись кусочки бумаги. После высыхания игрушку раскрашивали, придавая настроение. Сегодня мы с вами создадим ватную игрушку - зайца. Только вместо клейстера будем использовать клей ПВА. Итак, что же понадобится для изготовления.

Рукоделие: подарки своими руками

Инструменты и материалы:

1. Проволока, плоскогубцы

2. Газеты, нитки, ножницы

3. Вата, клей ПВА

4. Краски (любые, в нашем примере гуашь), кисти, поролон

Технология изготовления игрушки:

Рукоделие: подарки своими руками

1. Скрутить из проволоки каркас для будущей игрушки (фото 1)

2. Обмотать скомканной газетой детали каркаса (фото 2,3), обвязать нитками

3. Сформировать мордочку и тельце зайца из газеты, закрепить на каркасе (фото 4)

Рукоделие: подарки своими руками

4. Вату разделить на тонкие полосы для обмотки (фото 5)

5. Аккуратно обмотать заготовку зайца ватой, приклеивая клеем каждый слой (фото 6)

Красим зайца

Рукоделие: подарки своими руками

1. Для получения тёплого серого разводим белый цвет чёрным и добавляем чуть жёлтого (фото 7). Поролоновым тампоном наносим на изделие краску (фото 8). Сушим до полного высыхания клея и краски. Изделие покроется тонкой корочкой, на которую уже можно будет наносить мелкие штрихи (фото 9).

2. Тонировка. Разводим кремовый оттенок коричневого (белый, чёрный, красный). Наносим на края лапок и нос. Белым цветом - на брюшко, подбородок, внутренние части лапок.

Рукоделие: подарки своими руками

3. Рисуем мордочку. Для большей выразительности глаз сначала наносим белые овалы (эллипсы), затем кружочки-радужки тёплым оливковым (чёрный, зелёный, жёлтый), чёрные зрачки оживляем белой точкой-бликом (фото 10). Носик рисуем тонкой кисточкой №1 (фото 11). Глаза обводим ею же по линии, чуть меньшей белого овала. Можно подрисовать реснички (фото 12).

Ватный зайчик готов. Можно использовать эту игрушку в декоре дома к празднику Пасхе, поместив его в корзинку и вручив зайке весенний букет. Или преподнести в подарок друзьям и знакомым. О традициях пасхальных аранжировок и оформлении композиции в следующей статье.

Рукоделие: подарки своими руками

Продолжение следует...

Полина Вертинская
  мягкие игрушки   подарки своими руками      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Loading...

Вам будет интересно:



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2017 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550 Карта сайта