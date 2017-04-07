Игрушка - ватный заяц. Мастер-класс

by Записки Дикой Хозяйки

Рукоделие: подарки своими руками

Давным-давно, когда не было ещё покемонов и лунтиков, жили-были ватные игрушки. Играли в них наши с вами прабабушки и прадедушки, рассказывая румяным личикам с живыми глазками свои секреты. Возможно, и вам удалось их увидеть в картонных коробках, среди бережно сохранившихся новогодних игрушек.

Деды Морозы и Снегурочки, снеговики, различные фрукты-овощи, зверушки в виде ёлочных украшений имелись в каждой семье, храня тайны не одного поколения ребятишек.

Немного истории

Раньше стеклянных игрушек выпускали не так много из-за недостатка сырья, а игрушки из ваты оказались наиболее доступными. Их делали мастера своего дела, изображая не только новогодние персонажи, но и различных зверей, героев мультфильмов, сюжетных игрушек на советскую тематику. Это были и полярники, и спортсмены-лыжники, пионеры и пограничники.

В создании ватных игрушек использовался опыт потомственных мастеров, занимавшихся их изготовлением ещё до революции. Затем, в тридцатых годах прошлого столетия пробовали пустить массовую штамповку изделий, в основном фигурок животных. Игрушку склеивали из двух половинок и покрывали нитролаком.

Несмотря на это, вплоть до пятидесятых годов, ватные игрушки выполнялись вручную. Затем механизация производства совсем вытеснила такие игрушки с массового рынка. Лишь некоторые народные умельцы мастерили их на дому. Прелесть ватной игрушки как раз в том, что у неё есть душа. Душа, вложенная мастером.

В последнее время всё чаще наблюдается интерес к этому виду творчества. Ведь новое - это хорошо забытое старое. Художники и декораторы изготавливают не только ватные игрушки, но различные предметы интерьера, внося в технологию новые элементы.

Как же изготавливалась ватная игрушка? Проволочный каркас обматывали полосками ваты, смоченной в крахмальном клейстере, иногда по типу папье-маше добавлялись кусочки бумаги. После высыхания игрушку раскрашивали, придавая настроение. Сегодня мы с вами создадим ватную игрушку - зайца. Только вместо клейстера будем использовать клей ПВА. Итак, что же понадобится для изготовления.

Инструменты и материалы:

1. Проволока, плоскогубцы

2. Газеты, нитки, ножницы

3. Вата, клей ПВА

4. Краски (любые, в нашем примере гуашь), кисти, поролон

Технология изготовления игрушки:

1. Скрутить из проволоки каркас для будущей игрушки (фото 1)

2. Обмотать скомканной газетой детали каркаса (фото 2,3), обвязать нитками

3. Сформировать мордочку и тельце зайца из газеты, закрепить на каркасе (фото 4)

4. Вату разделить на тонкие полосы для обмотки (фото 5)

5. Аккуратно обмотать заготовку зайца ватой, приклеивая клеем каждый слой (фото 6)

Красим зайца

1. Для получения тёплого серого разводим белый цвет чёрным и добавляем чуть жёлтого (фото 7). Поролоновым тампоном наносим на изделие краску (фото 8). Сушим до полного высыхания клея и краски. Изделие покроется тонкой корочкой, на которую уже можно будет наносить мелкие штрихи (фото 9).

2. Тонировка. Разводим кремовый оттенок коричневого (белый, чёрный, красный). Наносим на края лапок и нос. Белым цветом - на брюшко, подбородок, внутренние части лапок.

3. Рисуем мордочку. Для большей выразительности глаз сначала наносим белые овалы (эллипсы), затем кружочки-радужки тёплым оливковым (чёрный, зелёный, жёлтый), чёрные зрачки оживляем белой точкой-бликом (фото 10). Носик рисуем тонкой кисточкой №1 (фото 11). Глаза обводим ею же по линии, чуть меньшей белого овала. Можно подрисовать реснички (фото 12).

Ватный зайчик готов. Можно использовать эту игрушку в декоре дома к празднику Пасхе, поместив его в корзинку и вручив зайке весенний букет. Или преподнести в подарок друзьям и знакомым. О традициях пасхальных аранжировок и оформлении композиции в следующей статье.

Продолжение следует...