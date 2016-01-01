Расплатилась...

Змейка Крайгород Планировать свою жизнь нужно всегда, не растворяться в семье, в муже, в детях, всего должно быть в меру. тогда и такого финала не будет.

Светлана Крайгород Какая наглость неслыханая!!!!! Милочка, да он еще замечательно с вами поступил, воспитав ребенка, доведя его до совершенолетия! А женщина, которая в 50 довела себя до состояния полного морального и физического истощения никого винить не вправе, он же не избивал вас, насильно рядом не держал. Всему виной ваша многолетняя привычка, видать вы кончерватор "от корней волос" и не хотели что-либо в жизни своей менять, вас устраивала семейная жизнь такая "как у всех". Вместо того, чтобы развиваться, работать, занять себя полезным, увлекательным делом и продолжать его сейчас, вы жалуетесь на свою жизнь...ай-ай-ай. Эгоизм, к сожалению, в семейной жизни - неискореним, в результате чего приходят обвинения кого-то в своей нечастной жизни, кроме вас, в сложившейся ситуации никто невиноват!!! Берите себя в руки, дочку выдали замуж, муж свалил - найдите себя: изучайте языки, пойдите на курсы дизайнера, общайтесь с друзьями, ходите на рыбалку....нельзя оплакивать свою жизнь в 50!

СВЕТЛАНА Крайгород Я УЗНАЛА ОБ ИЗМЕНЕ НА НА 7 МЕСЯЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ,В 39 ЛЕТ,ТРЕТЬИМ РЕБЕНКОМ.ПОЗВОНОЧНИК СТЕК К ПЯТКАМ.КАК ЕЩЕ МОЖНО ОПИСАТЬ ЭТО ОЩУЩЕНИЕ ?БЫЛО МНОГО ПРОСБЬ О ПРОЩЕНИИ ,ПРОШЛО 1,5 ГОДА ,НО ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКУ НЕ ПРОСТИЛА АБСОЛЮТНО,ХОТЯ ВНЕШНЕ ВРОДЕ ПРОСТИЛА

гуля Крайгород девочки, да мужья изменяют, когда ушла любовь, но все равно больно. самое главное как быстрее все перенжить, вернуться к самой себе, встать на ноги, перестать зависить от фантомов. правильно вы говорите, что надо полюбить себя, но когда 30 лет была чьей-то половиной и не представляла себе другую возможность бытия, вот что трудно. ушел к молодой на 15 лет моложе, но к другой, не к той, которая разбила семью, та была моложе на 20 лет. Брат говорил, что захотел свежего мяса, но я потеряла доверие к нему и не смогла простить. Всякие мысли приходят в голову, что надо было засунуть женскую гордость и человеческое достоинство куда подальше и на старости лет терпеть и прощать. До сих пор не знаю, правильно ли я сделала, что ушла. Сейчас одна, работа-дом, родственники, мама. Желаю вам всем, а нас много разведенных, уверенности в себе, любви к себе, уважения к себе. будьте счастливы.

Екатерина Крайгород Одно могу сказать надо бороться даже когда кажется, что сил не осталось. Сама пережила развод и муж стал жить с другой женщиной в моем доме, где все сделано моими руками, прожили вместе 12 лет, расставались тяжело, суды, нервотрепка, но сейчас когда все позади и рядом надежный мужчина кажется что стало еще тяжелее, но жить надо и жить для себя в первую очередь и забыть про все плохое.

рукавичка Крайгород пусть валит на все четыре стороны.на кой черт вам нужен такой жлоб,а вы еще успеете найти достойного мужчину.

Ирина Крайгород "Развалина", "старая жена"... Женщина,как Вы к себе относитесь??? Вы о чем? Где уважение к себе, где достоинство??? Ушел и черт с ним, пусть идет лесом!!! У меня уже второй брак, хотя мне - 23, но выходя замуж второй раз, я четко понимала, что не имею права зависеть от мужа целиком и полностью... Я должна оставаться Личностью и Женщиной, несмотря ни на что - проблемы, усталость, финансовые трудности... И потом, согласна с Юрием - зачем любящим людям трепать друг другу нервы - не для этого мы женимся, в жизни и так куча поводо для расстройств... ВМЕСТЕ надо быть и говорить чаще! Решать ВСЕ проблемы сообща. Не бывает женских и мужских проблем в семье... НЕ БЫВАЕТ!

Сара Крайгород Нинель, страшно то, что вы написали... нужна, я уверена, ещё как нужна... не в груди смысл женщины, а в голове и душе. Тупой мужик ваш был. Извините. С Юрием согласна!

юрий Крайгород Тема острая и большая. Написано все правильно.

Нинель Крайгород Я полностью согласна с тем,что женщина должна быть самостоятельной,не забывать о себе в любом возрасте и иметь мужчину как запасной вариант.Меня муж бросил почти в 50лет.Прожив в браке 25лет,после онко операции (удалили грудь)сказал "кому ты на х... нужна уродка"и ушёл.И я ни разу не пожалела о том,что мы расстались.

Лена Крайгород Ситуация у меня похожая и мысли сначала посещали такие же. Мы сами виноваты,имея мужика, нельзя расслабляться,а потеряв, не надо сильно убиваться. Сейчас вам необходимо поменять мировоззрение, начинать себя любить.Почитайте Синельникова (помогает). Всего доброго

Таню Крайгород А я за героиню. Все равно мы не можем решиться на ШАГ.Думаем все образуется.Мне 32, я гл.бух в не последней организации, прлучаю наравне с мужем - работником банка.Ха-ха, вы думаете он интеллегент? КАждую пятницу и субботу он напиватся, дочь спит с ключами от свекровиной квартиры (вместе пойдем - в тапках зимой не замерзнем-за углом), и и попрекает меня нашим домом-кредит льготный на него... Могу уйти и снять квартиру, скоро так и сделаю, ради дочери. А чего сейас не могу? Самой сложно ответить,женский российский менталитет. Извините, не отзыв, а исповедь.НАГОРЕЛО!!!

Маразмеря Крайгород Не стоит .заниматься самоедством, но для тех кто за домашними делами,детьми, кухней,дачей и пр.и пр.... еще не прозрел хочется сказать: глаза откройте! И посмотрите на мужа ,свой дом,быт и, может быть ,вам что-то покажется странным.

Людмила Крайгород Нельза забывать о себе в каком бы возрасте ты не бвл.