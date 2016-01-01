Расплатилась...

От меня ушел муж. Скажете, от всех уходят? Да, и то правда, ничего нового в такой ситуации нет. Это случилось не вчера, а уже полгода назад. Сейчас обида улеглась, а ей на смену пришло недоумение и непонимание. Вроде бы и причин видимых нет, и разлучницы не было (хотя сейчас он уже не один).
Но когда дочь вышла замуж, буквально на следующий день муж сказал, что теперь он считает себя свободным, что свой долг он выполнил. О дочери есть, кому теперь заботиться, а передо мной у него обязательств нет, потому что он меня столько лет содержал. А теперь вот пусть я самостоятельно поживу.
Он затеял размен квартиры, скрупулезно делил имущество, и все это выглядело так некрасиво и мелочно, что я была просто в шоке от того, с чем столкнулась. Вроде он никогда не был жадным или скупым, никогда не попрекал меня тем, что я какое-то время не работала. Да все было обычно, как у людей!
Правда, я находила время от времени у него заначки, а он объяснял, что это чужие деньги, мол, попросили друзья спрятать от жен. Тогда я еще удивлялась и возмущалась, что есть же мужчины, которые припрятывают деньги от жен и детей. А теперь я поняла, что мысль освободиться от семьи у него зрела давно, и готовился он к свободной жизни тоже давно и даже собирал деньги заранее.
Куда девается любовь – это вроде бы хорошо везде объясняется, ну, про гормоны, про привычки, про заменители страсти в виде ответственности, уважения, общих интересов. Только что же так несправедлива судьба к женщине? Вот посмотрите, в сорок-пятьдесят лет мужчина еще «живчик». Если он успешный, то запросто найдет себе женщину 25-30 лет, и общество воспримет это нормально.
А женщина в пятьдесят лет – почти развалина, и физически, и морально. А уж брошенная женщина – пока выберется из стресса, оставшиеся силы истратит. Наверное, это расплата и за неправильное питание, и за аборты, и за трудные роды с осложнениями, и за последствия лечения в наших медицинских учреждениях, и за то, что приходилось работать с полной выкладкой на работе, а потом еще смену дома, за бессонные ночи с больными детьми, и затраченные нервы на их воспитание, и переживания за будущее в том бардаке, в котором живет страна последние годы.
И вот, на склоне лет, за это еще и платишь одиночеством, потому что сил построить что-то новое просто нет, да, и возможностей, честно говоря, тоже. Потому что в этом возрасте мужчины ищут молодых и красивых, или же успешно и прочно женаты, а те, кто до сих пор «бесхозный» в большинстве своем вряд ли в любом смысле представляют ценность для нормальной женщины.
Я не взываю к порядочности своего мужа или других мужей, поступивших подобным образом со старыми женами. Смысла в этом нет, а, и предавший единожды, предаст вновь. Но неужели нужно думать с самого начала семейной жизни о старости, готовиться к ней, копить деньги, планировать другую жизнь? И когда начинать – с первых дней замужества или после рождения детей? А как же слова - «в беде и в радости»?
При разводе у нас в стране женщина беззащитна, несмотря на то, что по закону ей принадлежит половина всего нажитого. Богатые мужья давно научились обходить закон, и к разводу они почти нищие, так что делить особенно и нечего. Да и закон у нас на стороне богатых. А сами понимаете, какие могут быть средства у женщины, посвятившей себя семье и детям?! Да и вообще, домашний труд, воспитание детей считается само собой разумеющимся и не ценится ни в семье, ни государством. Вот и получается, что, отдав все силы, ты оказываешься за бортом жизни в том возрасте, когда, как в частушке «замуж поздно, сдохнуть рано».