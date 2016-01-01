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Тайны главных звезд советского кино: Любовь Орлова

Орлова прославилась после фильма "Веселые ребята", когда ей было 32 года
Орлова прославилась после фильма Веселые ребята, когда ей было 32 года

Громкую славу Любови Орловой предсказал еще великий Федор Шаляпин, с дочерьми которого дружили сестры Орловы – Люба и Нонна. Они вместе с родителями часто приезжали на дачу Шаляпиных в Ратухино под Ярославлем. Позже, став знаменитой, Орлова откажется от участия в вечере памяти Шаляпина, дабы не афишировать собственный возраст...

Орлова прославилась после фильма

Однажды на детском утреннике в московском доме великого певца на Новинском бульваре состоялось музыкальное представление. Посмотрев спектакль "Грибной переполох", где в роли Редьки выступила шестилетняя Любочка, Шаляпин поднял ее на руки и своим неповторимым голосом провозгласил: "Эта девочка станет знаменитой актрисой!" Так и получилось. Правда не сразу.

Орлова прославилась после фильма "Веселые ребята", когда ей было 32 года. А до этого – музыкальная школа, женская гимназия Алелековой у Никитских ворот и несколько курсов консерватории, которую Орлова не смогла окончить из-за бедности – за занятия надо было платить, и немало.

Отучившись три года в консерватории, Люба начала выступать. Но не на залитой светом сцене, как предполагалось, а в темном зале кинотеатра. Она устроилась работать тапером, чтобы оплачивать занятия хореографией в театральном техникуме.

Орлова прославилась после фильма

Любочка Орлова. Уроки фортепиано

Да-да, будущая знаменитость виртуозно наигрывала на рояле во время демонстрации немых картин под лузганье семечек и крепкие выражения определенной части зрительного зала. Орлова очень не любила вспоминать это время, как и о том, что в Гражданскую войну на всю жизнь испортила себе руки – возила в Москву из Воскресенска, где поселилась с матерью и сестрой, тяжелые бидоны с молоком на продажу. От тяжестей и холода болели суставы, руки отекали… Поэтому во время съемок она как могла старалась, чтобы ее руки не попали в кадр, а в жизни носила перчатки – и зимой, и летом. Но эта вынужденная необходимость добавляла еще один элегантный штрих к ее всегда безукоризненным туалетам.

Быть вечно молодой и красивой было ее жизненным девизом. Орлова скрывала возраст и словно была неподвластна неумолимому бегу времени. Когда в 1972 году должно было отмечаться ее 70-летие, Орлова упросила тогдашнего министра культуры Екатерину Фурцеву не праздновать этот юбилей и не упоминать о нем.

Но по обилию статей об Орловой, появившихся в прессе, люди понимали, что, видимо, празднуется какая-то круглая дата. Любовь Петровна пользовалась омолаживающими кремами, которые привозила из-за границы, и едва ли не первая из советских актрис воспользовалась услугами пластических хирургов. До старости ее фигура оставалась безупречной, а объем талии не превышал 43 сантиметров (при росте 158 сантиметров). Каждый день своей жизни она начинала с балетного станка и ледяного душа.

Орлова прославилась после фильма

Кадр из фильма "Композитор Глинка"

Она была кумиром миллионов женщин, так что можно было говорить о "синдроме Орловой". Ее почитательницы, как и она, осветляли волосы (от природы Орлова – темная шатенка), копировали ее прическу, жесты, манеры, улыбку, а подчас выдавали себя за ее близких родственниц. Наверное, никого из актрис не обожали так, как Орлову. Фильмы с ее участием собирали многотысячную аудиторию, а порядок поддерживали эскорты конной милиции.

Она стала не просто популярной – это был национальный символ, легенда, эпоха… Она озаряла жизнь светом своей немеркнущей красоты и вселяла надежду на лучшее. В годы войны именем Орловой останавливали панику. В ситуациях, когда люди штурмовали поезда, чтобы эвакуироваться из города, к которому подступали фашисты, все вокруг увешивали афишами, сообщавшими о якобы предстоящем концерте Любови Орловой. И люди успокаивались – раз знаменитая актриса в городе, все не так страшно, его не сдадут.

Любовь Петровна принадлежала к знаменитому дворянскому роду Орловых, прославленному выдающимися мужчинами. Она родилась в 1902 году в Звенигороде 11 февраля по новому стилю, но свой день рождения всегда отмечала по старому – 29 января. После революции Орловой приходилось скрывать дворянское происхождение. В автобиографии она скромно писала: "Из служащих". Ее отец, Петр Федорович, был царским полковником-инженером и при этом страстным игроком. Незадолго до революции он проиграл в карты третье и последнее свое имение. А позже в кругу семьи любил говаривать: "Как хорошо, что проиграл! А то сейчас было бы очень обидно".

Орлова прославилась после фильма

На съемках "Боевого киносборника № 4". Август 1941 года

Мама Любочки, Евгения Николаевна, была урожденной Сухотиной и состояла в дальнем родстве с Львом Толстым – за Михаила Сухотина вышла замуж дочь Льва Николаевича Татьяна. В очень юном возрасте Люба прочитала сказки Толстого. Написанные дочкой слова восхищения мать отправила великому писателю. Отзыв девочки тронул писателя, и он прислал ей свою книжку "Кавказский пленник" с надписью: "Любочке Л. Толстой", которую Орлова берегла всю жизнь.

После консерватории Люба училась на хореографическом отделении Московского театрального техникума. А в 1926 году ее приняли хористкой и танцовщицей кордебалета в Музыкальный театр имени В.И. Немировича-Данченко. Владимир Иванович не мог пройти мимо такой красоты и таланта и постепенно стал давать Орловой роли. Тогда же она вышла замуж за заместителя наркома земледелия Андрея Берзина. Скорее всего, по расчету, из-за безысходной житейской ситуации. Их брак оказался недолгим и несчастливым. В 1930 году Берзин был арестован по "делу Чаянова" и приговорен к длительному сроку тюремного заключения.

Однажды на кремлевском приеме Сталин, очень любивший Орлову, спросил, нет ли у нее какой-нибудь просьбы к нему, и пообещал выполнить любую. Любовь Петровна поинтересовалась судьбой своего бывшего мужа, о котором давно ничего не знала, и попросила помочь связаться с ним, если он жив. Несмотря на удивление, вождь в помощи не отказал. На Лубянке, куда вызвали любимицу Сталина, ей сообщили, что Берзин находится в лагере в Казахстане и она может поехать к нему… Если, конечно, у нее есть такое желание.

Орлова прославилась после фильма

Любовь Орлова в фильме "Цирк"

Орлова, хрупкая и изящная, весившая всего 47 килограммов, обладала удивительной силой воли, твердостью характера и была очень дисциплинированной в стремлении совершенствовать себя и свое искусство. В фильме "Цирк" есть эпизод, где героиня Орловой – Марион Диксон, исполняя знаменитую песенку "Я из пушки в небо уйду", садится на эту самую пушку. Жар от прожектора, установленного в жерле орудия, был столь силен, что капроновое трико актрисы начало плавиться и буквально приварилось к телу. Несмотря на невыносимую боль, Орлова доиграла эпизод и упала в обморок. Очень ответственная, она не могла допустить перерасхода дорогой кинопленки, отпущенной на картину, если бы попросила переснять свой номер. Потом трико с нее снимали вместе с кожей…

Даже будучи смертельно больной, она распорядилась поставить в своей больничной палате балетный станок и продолжала ежедневно заниматься, превозмогая сильные боли. Орлова не хотела сдаваться – ни старости, ни даже смерти. Она умела держать себя в руках, оставаться в превосходной форме, несмотря ни на какие обстоятельства, и никогда не позволяла себе неуместных выплесков эмоций. Никто не запомнил ни ее капризов, ни истерик, столь частых в актерской среде – Орлова такого не допускала, оставаясь истинно русской интеллигенткой, сдержанной, немногословной, исполненной удивительного чувства такта, уважающей себя и других людей.

Орлова прославилась после фильма

Кадр из фильма "Русский сувенир"

В один из весенних дней 1933 года актрисе после концерта в кинотеатре "Арс" представили очень красивого молодого человека в элегантном импортном костюме – благодаря дружбе и совместной работе с режиссером Сергеем Эйзенштейном Григорий Александров много ездил за рубеж. Он был необыкновенно талантливым человеком, остроумным, музыкальным, владел иностранными языками. Александров прекрасно играл на гитаре, рисовал. А посмотреть Любовь Орлову в ее коронной роли Периколы ему посоветовал художник Петр Вильямс, жена которого Анна (Ануся, как все ее звали) дружила с Любочкой.

В то время Григорий Васильевич был занят поисками актрисы на главную роль в его новом фильме "Веселые ребята". Орлова, как и предсказывал Вильямс, произвела на Александрова огромное впечатление. Он понял, что это именно та актриса, которую он долго искал и которая принесет фильму успех. А Любовь Орлова влюбилась в Александрова с первого взгляда и потом часто говорила об их встрече: "Я увидела золотоволосого бога". На момент знакомства Александрову было 30 лет, Орловой – 31.

Оставить театр и заняться кино Орловой посоветовала несравненная Фаина Раневская, с которой Любовь Петровна познакомилась на киностудии. Узнав, что Немирович-Данченко не отпускает Орлову из театра на съемки "Джаз-комедии" (первоначальное название "Веселых ребят"), она в своей неповторимой манере сказала, как припечатала: "Да плюньте вы на этих жоржетт и серполетт! Вы же рождены для кино, там с вами некому тягаться". И оказалась права. С тех пор Орлова называла Фаину Георгиевну не иначе, как "мой добрый фей".

Орлова прославилась после фильма

Любовь Орлова и Григорий Александров

В то время, когда начались съемки "Веселых ребят", Григорий Александров был женат. У него был сын Дуглас – такое имя мальчик получил в честь знаменитого американского актера немого кино Дугласа Фэрбенкса, с которым Александров познакомился во время поездки в Голливуд. Но отношения в семье были прохладные, и все шло к разрыву – у жены Александрова Ольги Ивановой уже несколько лет длился роман с актером Борисом Тениным, за которого она вскоре и вышла замуж. Супруга и сын сопровождали Александрова на съемки, но он уделял им мало внимания, почти все свое время посвящая Орловой, ставшей настоящей хозяйкой съемочной площадки. А она, хотя и приехала на съемки с поклонником, фактически своим гражданским мужем – иностранным специалистом, которого звали Франц, в свою очередь, была увлечена Александровым.

Когда съемки завершились и прошла премьера "Веселых ребят", Любовь Петровна и Григорий Васильевич поженились. Так возникла самая красивая пара советского кинематографа. И самая знаменитая. Они жили довольно замкнуто, не допуская в свой мир посторонних, не растрачивая свое время и силы на гостей и разговоры. Им хватало узкого круга друзей и близких – настолько они были самодостаточны в своей любви друг к другу.

А Новый год всегда встречали вдвоем на даче во Внуково, самом красивом доме Москвы, где многое было сделано руками самой Орловой, обладавшей безупречным вкусом. За пять минут до полуночи выходили в сад, садились на скамейку, пили шампанское, целовались и возвращались в дом. У них не было детей, и Григорий Васильевич объяснял это так: "Сначала она не хотела, а потом не могла". А Любовь Петровна в шутку отмечала: "У меня уже есть ребенок – Григорий Васильевич даст фору ста маленьким детям, за ним тоже глаз да глаз нужен". Своим же родственникам она говорила уже серьезно: "Дети… Это же всегда так тревожно!"

Орлова прославилась после фильма

Любовь Орлова выступает перед солдатами на фронте, 1944 год

Такая любовь не могла не вызывать зависти, недоброжелательства, слухов и кривотолков. Еще бы – не только в жизни, но даже в маленьких записочках они всегда оставались на "Вы". Обывателя это обстоятельство интриговало. Каких только версий не высказывалось по этому поводу! Но Александров и Орлова были не просто супругами, но и всю жизнь – партнерами по работе, и разумная дистанция в присутствии посторонних в их случае была необходима и оправданна. По сей день об этой удивительной паре сочиняют нелепости, почему-то упорно желая превратить легенду в антилегенду…

В жизни актрисы и режиссера не было никаких любовных треугольников, кроме одного, отнюдь не любовного: он, она и Сталин. Ни Орлова, ни Александров не были членами партии, и это в 30-е годы! Режиссер вступил в партию только в 1954 году, после смерти Сталина. Любовь Петровна старалась по мере возможности не посещать кремлевские приемы и никогда не была на знаменитых дачных посиделках у вождя. В Кремль она приходила только получать награды. Покровительство Сталина давало колоссальные возможности, но в то же время таило в себе опасность. Однажды на одном из приемов, обращаясь к Григорию Александрову, он сказал: "Если с этой женщиной что-нибудь случится, мы вас расстреляем". Понятно, что это была шутка… По поводу смерти вождя, наступившей в 1953 году, Любовь Петровна произнесла всего одну фразу: "Наконец-то он сдох".

Перестав сниматься в кино, Орлова продолжала выступать на сцене Театра имени Моссовета. Но там ей не удалось достичь таких же вершин, которые покорила в кино, и это заставляло ее мучительно страдать. Она очень хотела найти такую пьесу, чтобы достойно завершить артистическую карьеру и уйти со сцены, но этого не случилось… А неудача с последним фильмом Александрова "Скворец и лира" окончательно подкосила ее здоровье – у нее обнаружили рак поджелудочной железы. Страшный диагноз от Орловой скрывали и даже показали ей камни, якобы вырезанные у нее, но она, умная и проницательная, не могла не догадываться, что с ней. "Я не боюсь умирать, – говорила она близким. – Я так устала жить". Но до последнего дня актриса поддерживала форму, не распускалась, причесывалась, одевалась, и близким, навещавшим Любовь Петровну, ни разу не удалось застать ее врасплох.

Орлова прославилась после фильма

Кадр из фильма "Скворец и Лира"

23 января 1975 года был день рождения Григория Александрова. Он провел этот день с Любовью Петровной в ее палате. Но не успел он вернуться домой, как вынужден был вновь поехать в больницу, вызванный звонком жены. Она ждала его из последних сил и единственный раз в жизни упрекнула за то, что он долго добирался, – так ей показалось, хотя дорога заняла 40 минут. Каким-то чудом ей удалось на пороге беспамятства и смерти в последний раз увидеть любимого человека… Сказав свои последние слова, Любовь Петровна потеряла сознание. Через три дня великой актрисы не стало. Хоронили Любовь Орлову 29 января, в день ее рождения. Новогоднюю открытку от Чарли Чаплина она уже не прочитала…

Елена Ерофеева-Литвинская
Фото: ru.wikipedia.org
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