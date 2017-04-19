Одри Хепберн. Ни любви, ни шоколада

by Записки Дикой Хозяйки

Была ли она счастлива, нашла ли то, что искала. Просто любовь, которой так не хватало...

Ее называли принцессой, феей, эталоном стиля, королевой красоты. А кем она была, эта Хепберн, с трогательно-наивной улыбкой и огромными глазами? Разве она просто красива? Ведь этого мало. У нее было обаяние, изящность девочки из волшебной сказки. Тонкой и другой, так отчаянно не похожей на других. С таким взглядом, будто она ждала, что кто-нибудь возьмет ее за руку и отведет во дворец.

Ее первым дворцом был дом в Брюсселе, там вечно ссорились мать с отцом, а она почему-то обвиняла в этом себя. Как ее глазам не быть печальными, если вместо любви она ела шоколад? А вместо материнской ласки получала наставления, что настоящая леди не может весить более 45 кг, иначе никто не будет ее любить. Так Одри лишилась шоколада. Она просила отца не оставлять их, обещала быть хорошей, но он ушел, объяснив, что, какой бы хорошей она ни была, это ничего не меняет.

Началась война. И юная Эдда Кэтлин ван Хеемстра Хепберн-Растон узнала, что такое нужда. Фамильный особняк графини ван Хеемстра в Анреме, куда они переехали, стал штабом немецких войск. Там Одри научилась забывать о страхе и еде. Но разве возможно забыть о любви? Когда она так нужна, а ее почему-то нет…

У Хепберн были необыкновенные глаза. Удивленные, испуганные, беззащитные. Как им не быть такими, если она узнала, каковы на вкус луковицы тюльпанов и что значит прятаться от бомбежек в погребе с крысами. Но лучше всего она узнала, что такое одиночество. Хотя это она знала еще до войны.

Во время оккупации она помогала подпольщикам из движения Сопротивления - передавала письма и деньги. А сама почти не ела. Одри сказала себе, что не любит есть и не будет. Так она и поступала.

Когда война кончилась, надо было не выживать, а жить. И это тоже оказалось нелегко. Хепберн решила, что хочет танцевать, балет казался ей прекрасным. Балериной она не стала, из-за высокого роста, а может, просто не смогла. Зато ее грация - это все балет, и, возможно, лучше быть танцовщицей в жизни, чем на сцене. Так или иначе, но ее карьера началась, хотя Одри не стремилась к славе и первым ролям. Она как будто и не подозревала о своем обаянии, а против него невозможно было устоять.

Ее первая серьезная роль - принцесса, сбежавшая из своего дворца в город - просто гулять, просто есть мороженое, танцевать, постричь волосы, просто быть… А ведь этого и хотела сама Одри - быть женщиной, быть любимой. Работая, она говорила себе: "А потом выйду замуж и заведу детей". Она чувствовала свои роли, в каждой была часть ее. Сбежавшая в реальность принцесса или бегущая от нее Холи Голайтли - ее глаза грустили и молчали, никто не понимал, зато все восхищались. Холли из "Завтрака у Тиффани" не давала имени своему коту, потому что он не был ее, "вот только найду такое место, где мне будет хорошо и уютно, вот тогда…" Но как его найти? Возможно, Хепберн отлично понимала Холли. Возможно, еще лучше она понимала кота.

Пришел успех. Одри обожали. Хотя как можно было не любить ее? Глаза и улыбка - вот она Одри Хепберн, но в них грусть, грусть… Она вышла замуж. Верила ли она в любовь? Но она, безусловно, желала ее. Первый муж Мел Феррер завидовал ее таланту, говорил, что это его заслуга. А она соглашалась. Только бы любовь, только бы просто семья. В фильме "Война и мир", не имевшем успеха, в сцене объяснения Болконского и Наташи Ростовой, которого играет Феррар, Хепберн словами Наташи говорит ему: "Смотри, все для тебя, я хочу быть счастлива с тобой..." А ее глаза все грустили, она была так прекрасна, так обворожительна, женщины мечтали походить на нее, мужчины мечтали о ней - кто не хочет взять за руку потерявшуюся принцессу и отвести во дворец. Но где был этот дворец?

Одри очень хотела детей. После двух выкидышей у нее родился сын. Ради него она терпела своего мужа еще пять лет. Она-то знала, как тяжело, когда расстаются родители. Но это не помогло.

Второй ее избранник - Андреа Дотти был психоаналитиком, к тому же моложе Одри на десять лет. Она родила от него сына Луку, а муж-итальянец заводил себе любовниц и не скрывал этого. У Хепберн была совсем не та любовь, которой она хотела, - ее обожали миллионы, а нужен был один единственный. Она вернулась к первой любви, любви многих - актриса-ангел, актриса-мечта, муза Юбера де Живанши, создававшего для нее изящные модели.

Она нашла свой стиль и никогда не изменяла ему. Ей подражали. Ее стройность, изящная небрежность завораживали. Сама актриса говорила, что это не сложно - походить на нее, нужно только забыть про свои волосы, надеть темные очки и маленькое черное платье…

Она продолжала сниматься, а также искать счастье и любовь. Хепберн снова вышла замуж. С Робертом Уолдерсом она обрела нечто похожее на счастье и покой. Она была посланником доброй воли Международного детского фонда ЮНИСЕФ, появлялась в свете, и снова мир восхищался ее элегантностью, умением держаться со свойственными ей изяществом и простотой. Она ухаживала за ландышами в своем саду, а шоколад покупала для гостей…

Была ли она счастлива, нашла ли то, что искала. Просто любовь, которой так не хватало... Наверное, да. Ведь она любила сама.