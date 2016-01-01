Синдром Адели или чем болела дочь Виктора Гюго

Это интересно знать

Адель Гюго была младшей дочерью прославленного писателя, к тому же очень красивой женщиной и одаренной пианисткой. У богатой красавицы, одной из самых желанных невест Парижа, не было отбоя от кавалеров, которые наперебой предлагали ей руку и сердце. Но Адель была непринужденна, весела и... равнодушна к поклонникам до тех пор, пока ей не приглянулся молодой человек по имени Альберт Пинсон.

С первого же взгляда на никому не известного английского офицера Адель Гюго решила, что встретила свою судьбу. Она ничего не знала ни о его характере, ни о его привычках (среди которых оказалось немало пагубных), но со всей экзальтированностью посвятила свою жизнь выбранному мужчине: бросила свой дом, переезжала в те города и страны, куда переводили военнообязанного Пинсона, искала любые поводы видеть его как можно чаще.

Чтобы понять насколько была влюблена Адель, стоит обратить внимание на тот факт, что когда Пинсона перевели служить в Галифакс (Канада), Адель втайне от родителей последовала за ним, а чтобы оплатить поездку, выкрала драгоценности у собственной матери.

В течение трёх лет, которые Адель провела в Галифаксе, она рассказывала окружающим, что между ними была помолвка, и что семья жениха против их отношений. Она утверждала, что родила от Пинсона мертворожденного ребёнка, и, наконец, в письме своему брату Франсуа-Виктору написала, что вышла замуж за Альберта. Несмотря на некоторые сомнения, родные Адели опубликовали в газете, издаваемой на острове Гернси, сообщение о свадьбе. Позже Адель призналась брату, что свадьбы не было, но продолжала надеяться, что бракосочетание состоится, для чего нанимала гипнотизера, чтобы тот помог уговорить Альберта жениться на ней.

Адель Гюго не останавливалo, что Альберт не отвечал ей взаимностью. Она не замечала его презрения и пренебрежения. Женщина жила своим придуманным миром, где мысленно являлась женой офицера, оплачивала его карточные долги и считала своим долгом терпеть «выходки мужа».

Когда офицер надумал жениться на дочери местного судьи, Адель написала судье письмо, в котором заявила, что это она является женой Альберта. Помолвка в итоге была отменена.

В 1866 году Пинсона перевели в Вест-Индию на остров Барбадос, Адель поехала за ним. О её дальнейшей жизни на островах мало известно, однако её психическое состояние ухудшалось. Адель настаивала, чтобы её называли «Мадам Пинсон». Наблюдатели описывали её как «грустную, в растрепанной одежде, которая мало подходила для тропического климата». Она постоянно что-то записывала, бродила по улицам. Мальчишки бросали в неё камнями, поэтому она предпочитала выходить в темное время суток.

В 1872 году Адель привезли во Францию. Это было печальное возвращение — за исключением отца, все остальные члены семьи уже умерли. Рассудок Адели окончательно помутился и остаток своей жизни она провела в психиатрической больнице. Отец периодически навещал её, вплоть до своей смерти в 1885 году. Адель умерла в 1915 году, она уже с трудом говорила, но на лице её сохранялись следы былой красоты.

История безответной любви Адель стала известна общественности, и в литературных кругах получил распространение термин «синдром Адели», которым описываются случаи страстной безответной платонической любви. Специалисты в области психиатрии, изучавшие этот прецедент уверены, что если бы на болезнь женщины с самого начала было обращено больше внимания, ее рассудок можно было спасти.

История этой неразделенной трагической любви легла в основу сюжета фильма Франсуа Трюффо «История Адели Г.». А психиатры обессмертили ее имя, присвоив его синдрому любовного помешательства…