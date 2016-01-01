Главная >>  Журнал >>  Это интересно >>  Интересные факты >>  Интересно про вещи

Синдром Адели или чем болела дочь Виктора Гюго

Это интересно знать
Это интересно знать

Адель Гюго была младшей дочерью прославленного писателя, к тому же очень красивой женщиной и одаренной пианисткой. У богатой красавицы, одной из самых желанных невест Парижа, не было отбоя от кавалеров, которые наперебой предлагали ей руку и сердце. Но Адель была непринужденна, весела и... равнодушна к поклонникам до тех пор, пока ей не приглянулся молодой человек по имени Альберт Пинсон.

Это интересно знать

С первого же взгляда на никому не известного английского офицера Адель Гюго решила, что встретила свою судьбу. Она ничего не знала ни о его характере, ни о его привычках (среди которых оказалось немало пагубных), но со всей экзальтированностью посвятила свою жизнь выбранному мужчине: бросила свой дом, переезжала в те города и страны, куда переводили военнообязанного Пинсона, искала любые поводы видеть его как можно чаще.

Чтобы понять насколько была влюблена Адель, стоит обратить внимание на тот факт, что когда Пинсона перевели служить в Галифакс (Канада), Адель втайне от родителей последовала за ним, а чтобы оплатить поездку, выкрала драгоценности у собственной матери.

Это интересно знать

В течение трёх лет, которые Адель провела в Галифаксе, она рассказывала окружающим, что между ними была помолвка, и что семья жениха против их отношений. Она утверждала, что родила от Пинсона мертворожденного ребёнка, и, наконец, в письме своему брату Франсуа-Виктору написала, что вышла замуж за Альберта. Несмотря на некоторые сомнения, родные Адели опубликовали в газете, издаваемой на острове Гернси, сообщение о свадьбе. Позже Адель призналась брату, что свадьбы не было, но продолжала надеяться, что бракосочетание состоится, для чего нанимала гипнотизера, чтобы тот помог уговорить Альберта жениться на ней.

Адель Гюго не останавливалo, что Альберт не отвечал ей взаимностью. Она не замечала его презрения и пренебрежения. Женщина жила своим придуманным миром, где мысленно являлась женой офицера, оплачивала его карточные долги и считала своим долгом терпеть «выходки мужа».

Это интересно знать

Когда офицер надумал жениться на дочери местного судьи, Адель написала судье письмо, в котором заявила, что это она является женой Альберта. Помолвка в итоге была отменена.

В 1866 году Пинсона перевели в Вест-Индию на остров Барбадос, Адель поехала за ним. О её дальнейшей жизни на островах мало известно, однако её психическое состояние ухудшалось. Адель настаивала, чтобы её называли «Мадам Пинсон». Наблюдатели описывали её как «грустную, в растрепанной одежде, которая мало подходила для тропического климата». Она постоянно что-то записывала, бродила по улицам. Мальчишки бросали в неё камнями, поэтому она предпочитала выходить в темное время суток.

В 1872 году Адель привезли во Францию. Это было печальное возвращение — за исключением отца, все остальные члены семьи уже умерли. Рассудок Адели окончательно помутился и остаток своей жизни она провела в психиатрической больнице. Отец периодически навещал её, вплоть до своей смерти в 1885 году. Адель умерла в 1915 году, она уже с трудом говорила, но на лице её сохранялись следы былой красоты.

Это интересно знать

История безответной любви Адель стала известна общественности, и в литературных кругах получил распространение термин «синдром Адели», которым описываются случаи страстной безответной платонической любви. Специалисты в области психиатрии, изучавшие этот прецедент уверены, что если бы на болезнь женщины с самого начала было обращено больше внимания, ее рассудок можно было спасти.

История этой неразделенной трагической любви легла в основу сюжета фильма Франсуа Трюффо «История Адели Г.». А психиатры обессмертили ее имя, присвоив его синдрому любовного помешательства…

разместил(а)  Александров Илья
  интересно знать   интересные факты   интересное про людей      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Loading...

Вам будет интересно:
Узнай себя лучше: ваша любимая поза

Узнай себя лучше: ваша любимая поза

Всегда интересно узнать о себе больше...

Изучая женские типы, психологи сделали некоторые интересные выводы: они утверждают, что поза женщины может свидетельствовать об определенных чертах характера, и даже об ее психологическом состоянии. Хотите проверить эти утверждения?
30 интересных фактов о Таиланде

30 интересных фактов о Таиланде

(Интересная жизнь)

Узнайте, почему тайцы не позволяют дотрагиваться до своей головы и за что их король занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Интересные экскурсии для школьников в Москве

Интересные экскурсии для школьников в Москве

Обзор интересных экскурсий для школьников

Одним из способов совместить приятное с полезным являются школьные экскурсии, позволяющие отдохнуть, отвлечься от надоевшей школьной обстановки и в то же время узнать много нового и интересного.
Интересные факты о Шотландии

Интересные факты о Шотландии

Мир путешествий

Узнайте больше о Шотландии, известной своими кланами, клетчатыми юбками и средневековыми замками.
Интересные факты о ревности

Интересные факты о ревности

В женщинах ревность заложена природой

Ревность – одно из сильнейших чувств, которое способно как сделать отношения более яркими, так и привести к печальным последствиям. Лучше узнать, что такое ревность, вам поможет подборка интересных фактов.
Каким был курс рубля 100 лет назад

Каким был курс рубля 100 лет назад

Интересные факты

Узнать курс современного российского рубля совсем не сложно, эти сведения можно получить где угодно: в Интернете, газетах, по телевидению. А каким был курс нашей валюты, например, 100 лет назад?
Я милого узнаю по...

Я милого узнаю по...

(Интересные тесты)

Слава Богу, люди так устроены, что любят общаться. Общение с хорошим человеком — это радость, положительный эмоциональный настрой, а следовательно, и здоровье. А как определить, с хорошим человеком мы познакомились на отдыхе, в гостях, в электричке? Вам потребуется стать на несколько минут психологом, «включить» собственную наблюдательность на все 100%. Итак...
Рекорды с памятью (интересные факты)

Рекорды с памятью (интересные факты)

(Интересные факты)

Южноафриканский политический деятель Ян Христиан Смэтс в преклонном возрасте выучил наизусть 5000 книг, а бирманец Виситтабм Вумса в 1974 прочел наизусть 6000 страниц буддийских канонических текстов.
Характер выдаст походка (узнай себя)

Характер выдаст походка

Женская психология: узнай себя

Узнать себя, конечно, интересно, но еще чаще нам хочется узнать что-то про человека близкого или того, кого бы мы хотели видеть таким. Ведь, правда, как часто, познакомившись с мужчиной, мы пытаемся узнать о нем возможно больше, строим планы, не задумываясь, что видим и судим лишь по надводной части айсберга человеческого характера.
Самые интересные места в Азии, связанные с мистикой (мир путешествий)

Самые интересные места в Азии, связанные с мистикой (мир путешествий)

В Азии есть немало мест, связанных с мистикой и из этой статьи вы сможете узнать об самых интересных из них.
Пасха: пасхальные поцелуи

Пасха: пасхальные поцелуи

Традиции Пасхи

Все знают, что на Пасху надо целоваться - «христосоваться». Старинный обычай, а вот про то, что с ним связано, вам будет интересно узнать. С поцелуями на Пасху связано огромное количество любовных примет.
Десять самых экстравагантных причин для развода из реальной жизни

Десять самых экстравагантных причин для развода из реальной жизни

Гуантанамо сердца моего

В любви бывают не только свидания, но и расставания. Порой расходятся и, казалось бы, самые счастливые пары. Тем, кто не носит в День святого Валентина розовые очки и смотрит на отношения без иллюзий, возможно, будет интересно узнать о самых странных мотивах разводов. Все, конечно, основано на реальных событиях.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550