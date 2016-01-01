Клара Лучко - "Женщина тысячелетия"

В 2000 году в Кембридже определялись лучшие актрисы тысячелетия. Выбор пал на Клару Лучко.

Клара Лучко родилась в украинском селе Чутове. Родители (отец - директор совхоза, мать - председатель колхоза соседнего района) назвали дочь в честь революционерки Клары Цеткин. Девочку воспитывала неграмотная баба Киля.

Есть такой стереотип - будущих артистов видно в раннем детстве, они находятся в центре всеобщего внимания и не знают стеснения. Будущая Народная артистка Клара Степановна Лучко росла робкой и замкнутой. За высокий рост ее дразнили «жирафой», любимый мальчик не обращал на нее никакого внимания...

Как-то в Полтаву, где жила тогда семья Лучко, приехал театр, и одна актерская пара сняла у них комнату. Родители Клары Степановны постоянно работали, и квартиранты брали девочку с собой на спектакли. В то время она уже начала заниматься в драмкружке, который с каждым днем приобретал в ее глазах все большую ценность. В актерской среде легко мечталось. Девочка воображала себя Тамарой Макаровой, надевала мамины туфли, завивала волосы и вертелась у зеркала, повторяя ее роли.

В 1941 ее семья перебралась в Казахстан, туда же был эвакуирован ВГИК. Клара Лучко в то время закончила школу и, узнав, что С.А.Герасимов набирает актерский класс, написала заявление. Она не знала истории кино, не знала имен великих режиссеров, и не было у нее за спиной никакой поддержки, кроме собственной детской мечты. Она поступила. Вскоре ВГИКу разрешили вернуться в Москву. В военные годы, без света и отопления, студенты сочиняли и играли этюды, в центре разоренной всеобщим бедствием страны они пытались сохранить веру в искусство и творческое, вдохновенное отношение к миру.

Клара Степановна получила диплом с рекомендацией: «Лучко - тургеневская героиня, ей подойдут лирические классические роли». Между тем ее привлекали сложные, психологические роли, для которых требовалось множество душевных сил. Она не числилась среди одаренных студентов, но преподаватели в ученицу верили. Однажды Тамара Макарова, кумир ее детства, сравнила Лучко с петунией. Актриса хорошо запомнила тот день: «Рядом со ВГИКом была клумба, и я попросила показать эту неизвестную мне петунию. И вижу - чахлый, засохший, несчастный бледно-сиреневый граммофончик, который пробивается из растрескавшейся земли. Я поняла, что мой педагог говорила о моем характере...»

Однако с первыми работами в кино ей не повезло. После дипломной «Молодой гвардии», Клара Лучко снялась в нескольких откровенно неудачных фильмах и собиралась уйти из кино. Но неожиданно ее пригласили на пробы фильма «Кубанские казаки» Ивана Пырьева. Актриса была уверена, что ее место - в массовке, к тому же у Пырьева была репутация человека несдержанного и деспотичного. Но несмотря ни на что, робкую и неуверенную в себе девушку утвердили на роль молодой колхозницы Даши Шелест. Александр Довженко тогда сказал: «Поздравляю и желаю успеха. Вы будете много и успешно сниматься в кино». Пророчество сбылось.

Разумеется, «Кубанские казаки» буквально перевернули жизнь актрисы. В мгновение ока она обрела веру в себя и признание во всем Союзе. Никому неизвестная актриса стала лауреатом Государственной премии, а на Кубани ей даже присвоили звание почетной казачки. Но это еще не все, на съемках фильма девушка познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Лукьяновым, сыгравшем в фильме главную роль.

С тех пор Лучко была одной из самых востребованных советских актрис. Успех ожидал ее и за рубежом - на Каннском фестивале, куда она приехала с фильмом «Возвращение Василия Бортникова», она произвела настоящий фурор. Ее обсуждали журналисты и деятели кино мировой величины, ей восхищался Пабло Пикассо.

Наибольшую популярность ей принесли картины «Двенадцатая ночь» (в которой она не побоялась тягаться с Вивьен Ли, сыгравшей в комедии до нее), «Цыган», «Возвращение Будулая»...

В девяностых актриса отошла от кинематографа, но все же оставалась у всех на виду. Незадолго до смерти она закончила съемки в фильме Юлия Гусмана «Парк советского периода». Умерла актриса 26 марта 2005 года.

В России Клару Степановну запомнили как актрису из народа, кубанскую казачку. В 2000 году в Кембридже определялись лучшие актрисы тысячелетия. Выбор пал на Клару Лучко. Ей прислали сертификат «Женщина тысячелетия», именно такой запомнил ее весь остальной мир.