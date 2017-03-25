ЖИЗНЬ ДАЧНАЯ

by Записки Дикой Хозяйки

Дачные массивы – как целая летняя страна

КЛУБ НУМИЗМАТ

По мощёным узким улицам, задирая голову, любуясь черепицей, островерхими крышами, шпилями церквей, идёт, крутя в пальцах крупную монету, и, опуская взгляд, видит высверк тусклого, массивного серебра, зная чётко, что находится в Австро-Венгерской империи, в центре старой Праге, и в трактире «У чаши» будет встречен Швейком, который рад каждому, зашедшему с ним поболтать за пивом или сливовицей.

Достаточно провести большим пальцем по гурту монету – и снова окажешься в клубе Нумизмат, в центре Москвы двадцать первого века, причём другие – а клуб переполнен по субботам – сделают вид, что не заметили твоего отсутствия.

Многие пользуются возможностями, что открывают старинные монеты, конечно, для этого надо обладать изрядной долей «детскости» и воспринимать сии кругляши больше, чем предметы торговли, или обмена. Не всем доступно – но и опасно тоже.

Потерев левендалер, можно оказаться на большом корабле, везущем ворованное в Мексике серебро в Нидерланды, и, убедиться, что эти монеты чеканились во время пути, или – стать жертвой щербатозубых, грубосколоченных матросов, резать для которых привычное занятие.

Скорее снова потри гурт – глядишь, успеешь вернуться к столам, на каких рядами разложено разнообразное серебро, и бывали случаи, когда люди не возвращались.

Заговор молчания вокруг головоломных путешествий, но какое счастье оказаться в ромейской империи, в Константинополе, идти по улицам мастеров, заглядывая в лавки, где медленно зреют великолепные эмали, или вершатся ковчеги, готовые вместить драгоценности, или даже реликвии; зайти в одну из приземистых базилик, и, глядя на косые полосы света, раствориться в молитве подобно тощему аскету, стоящему рядом…

Иные оказывались и во дворце – в порфирии, например, где гигантский пятибашенный шкаф хранит царские облачения, и успевали вернуться назад, пока мрачный протопатрикий не войдёт в зал, не удивиться, не вызовет охрану…

А папские дворцы, подземелья Ватикана, входы куда открываются через огромные, с изощрёнными штемпелями пиастры!

О! там можно прикоснуться к тайнам, от каких побледнеешь, и, если случиться возвратиться, бессмысленно рассказывать кому бы то ни было – не поверят.

Здесь никто не рассказывает ничего, просто знают, что войдя на территорию клуба, получают столь экзотическую возможность…

Германское княжество – то, или это – раскрывается мерцающим каналом, и дома стоят тесно, круглобокие, как бюргеры, а замок возводится долго, и разгар строительных работ открывает перспективы тогдашнего строительства.

Кто проезжает мимо? Лошадь великолепна, и сам человек пышноодеян – быть может, князь?

Скорее назад, как бы чего не вышло…

Да, иногда люди не возвращаются, они трут гурт монеты, но ничего не происходит, и вынуждены тогда, замирая душой и сердцем, устраиваться в прошлом, таком незнакомом мире, но, тем не менее, новые и новые рискуют, приходят в клуб по субботам, ибо желающих расцветить будни – не счесть.

50 КОПЕЕК

Ветвилась дорога между дач; ветвилась, отслаивались от неё проулки, в которых гавкали собаки, и веточки мельбы и мальвы, вылезавшие из-за серых штакетин, сообщались с райским мировосприятием лета, данного июлем во всем изобилии.

Молодой человек и старый, какого он называл в шутку (хотя отчасти и всерьёз) «папа», шли от дачи двоюродного брата молодого, шли ясным днём докупить водки, ибо, как вы знаете, без водки не строится русский разговор, а субстрат закончился.

Они шли, и щебёнка шелестела у них под ногами, звуком напоминая перелист книжных страниц.

- Так вот, Валентин, - говорил молодой, - я не утверждаю, что вселенная Гуттенберга, сыгравшая такую сверхроль, уходит, но, увы, поколение читателей исчезло, или ушло, и… Тут он разводил руками.

Валентин, втягивая носом, говоря тихо и тая в той тишине некие успокоительные интонации, почему молодой, с бесконечными расчёсами на душе, и тяготел к нему, отвечал:

- Я всегда, Саша, утверждал, что важна – кочка зрения. А проще говоря – точка отсчёта. Что мы возьмём за единицу читательского качества?

Они миновали широкие, крашеные красной краской, потускневшей от возраста, ворота, свернули, и пошли вдоль таких же красноворотных, белокирпичных гаражей, по тропке, практически застланной хозяйством мятлика, подорожника, татарника, лопухов. Вся эта растительная гущь создавала великолепный ансамбль, если и цеплявшийся за ноги – то без злого умысла.

- Это, Валентин, - отвечал молодой, - когда читают многие, не сочиняющие ничего. И – мало, что читают, - чувствуют тексты, так, будто они литераторы. А то ведь нынешние литераторы не чувствуют ничего, кроме выгоды. А читатель сейчас – он же и писатель.

Водонапорная башня возникла по правую руку, и Сашка вспомнил, как в детстве махровом (чудесно-астровом-гладиолусовым) бегали они сюда, лазали в пролом штакетин, набирали вёдра воды из колонок, и вода хлестала по обородатевшему, обомшелому стоку, и в вёдрах играла синевою, и было хоть и тяжело их тащить, но – многорадостно.

- Да, Саша, - и тот же спокойный голос, умиротворяющий голос старого человека тёк в душу, мазью, или бальзамом ложась на её расчёсы, - я всегда говорил, что писатель, или поэт, может появиться только при наличии читателя.

Дальше нужно было свернуть. Они обходили старое, советской формации общежитие, с героической мозаикой на одной из стен, и молодой спросил:

- Валь, а при тебе… ну как лучше? А? в твоей зрелости, тут всё также было?

- Да, Александр Львович, - старый любил иногда подчёркнуто вежливый разговор, и молодой, попадая в эту волну, всегда поддерживал, - общежитие это очень старое, и тут, на Правобережье (Ока сверкала внизу, переливаясь церковной парчою), всегда оно было.

- Далеко тащиться до училища, а?

- Не очень, Сань. Это же Калуга.

Они обогнули общежитие, они перешли маленький, пыльный большак, пропустив поселковый – дребезжащий, разбитый автобус (а внутри – гроздья дачников с корзинками, заполненными цветами, с сумками, из которых торчат глупо-толстые огурцы и глянцевые баклажаны), они подошли к вагончику, в котором торговали спиртными напитками – не считая разной съестной мелочи.

Они, уже не говоря, зашли внутрь, и увидели, как ражий, мускулисто-крепко-примитивный парень, склонившись к окошку, берёт бутылку водки и баклагу пива; они обозрели весь ассортимент, и выяснили, что на самую дешёвую бутылку водки у них не хватает 50 копеек.

- Щас, Саш, я…

Валентин наклонился к пластмассовому вырезу окошка, и начал говорить доверительно:

- Вы нам поверите 50 копеек? Мы тут в гостях, занесём чуть позже. Нет? Ну что ж…

Он сожалеюще посмотрел на молодого, протянул ему суммарные деньги, которых не хватало, нет-нет…

- Ладно, Валь, - сказал молодой, - пойдём к Лёшке на дачу, возьмём, чего не хватает, ещё прогуляемся. Что – плохо что ль?

Лёшка – двоюродный брат молодого, ждал их, конечно.

Они вышли опять на песчаную дорожку, двинулись, и молодой сказал:

- А вот, Валь, что порукою, что наша воля…

Сзади раздался резкий крик:

- Мужики!

Оба обернулись. Мускулистый кобёл, явно из местных, ибо помимо дачных участков, тут были и различные стационарные дома, бежал к ним.

Оба замерли. Он протягивал руку, в ней тускло отливала монетка.

- Держите, мужики, пятьдесят копеек.

- Спасибо, - сказал Саша, чувствуя горячую волну.

Валентин достал все деньги, и Сашка быстро, по-спартански (хотя, кто их знает, как пили они – но – поговорим с Валентином), сбегал, взял поллитра.

Они идут вновь по дороге, чей разбитый по краям асфальт редко видит машины, они идут по центру, не боясь быть сбитыми – и центр этот сияет масляно, они идут, куря, и Сашка размахивает добытой (будто золото гвинейское!) бутылкой, они говорят о специфике русского существования, и Валентин, цитируя хрестоматийного Тютчева, добавляет:

- Всё же, Александр Львович, тут нужны коррективы.

Июльское солнце разворачивается невиданным цветком, испуская на мир калужского Правобережья, столько разнообразного света, что радуга в сравнении с ним будет казаться тяжёлым, мрачным Гобсеком.

ЖИЗНЬ ДАЧНАЯ

Вода в эмалированных вёдрах играет глубокой, прозрачной синевой, и точно пружинит от детских шагов, расходясь упругими кругами.

Ходили на колонку, пролезали в пролом в заборе заброшенного участка, нравилось нажимать на тугой рычаг колонки, смотреть, как мощным потоком хлещет вода, пузырясь…

Дачные массивы – как целая летняя страна, и многие дети проводили часть долгих каникул здесь, бесконечно играя, чуть помогая взрослым.

Поливать огород – и поливаться самим, прыгая в изломах драгоценных радуг: вот оно счастье.

Цикады, или кузнечики дребезжат в стенах малинника.

- Эдь, одолжи пилу.

- Заходи.

- Сейчас мальчишка мой забежит. Вечером придёшь париться?

- А то. За пивом сходить надо.

Рубятся дрова – чурбак велик, чурки ставятся на него, и – удар: разлетаются щепки, откалываются куски.

Топить печь, жадно пожирающую древесную пищу; готовить в печи щи – совсем не такой вкус, как на газу.

- Знаешь, даже простая варёная картошка из печки имеет иные вкусовые качества.

Обедать на свежем воздухе. Огурцы, помидоры – из парников: огромных, издали похожих на закрытые бассейны. Редис, репка, салат, курчавая петрушка, великолепные стрелы лука… Дым валит от только что сваренной картошки.

- Ну, ребята, молодцы, сколь карасей наловили.

Они довольны – всё утро сидели на пруду, гладко отливавшим чернотой, и дёргали золотистых, плотных – вот они зажарены теперь, хрустят, вкусные.

Шашлычный дым плывёт над деревьями, соседи ждут соседей, магнитофоны звучат, а кое-где – пение под гитару.

Всё просто: плазма жизни густа, течёт она, играя огнями; а из-за штакетин заборов вылезают то мельба, то мальва.

Купы яблонь и груш парят над пространством, и из окна второго этажа: чердака в сущности: дачный мир, будто слоение зеленого золота в пышных июльских лучах.

А это – сходится медленно на небе: фиолетово, грозно: сумма первых брызг, и потемневшее пространство, и мальчишки бегут домой, потому что сейчас опустится стена влаги, мерцая, делая всё нечётким, сбивая веточки деревьев.

Гудели свадьбы, громыхали…

- Лёвка, осторожно, не помни бабушкины розы.

Опьянев, пёр без разбору народ; и высокая, худая, чёрная, скорбноликая старуха подходила к хозяйке, говорила: У нас похороны. Нельзя ли потише? И та разводила руками: Свадьба у нас. Всякое бывало.

Зимой дачная страна пустынна, красива; редко где стоит машина у входа, а Эдик, фанатик дачной жизни, активно чистит участок, касаясь случайно иногда ажурных ветвей, и серебряная скань вздрагивает, чуть изменяя орнамент…

Дачи – летом, зимой сон, и домики сами кажутся медвежатами, ждущими пробужденья.

Лето… Шарики пинг-понга стучат, тётка качается в гамаке с газетой, или журналом, слышен сухой треск бильярдных шаров. Братья за столом, водка с нехитрой закуской, а воспоминания богаты и грустны.

Брат – хозяин дачи – в прошлом моряк, повесил над сливами Адреевский стяг, и лёгкий ветер колышет его, как листву – как ветер судьбы покачивает нас, опрокидывая, сталкивая в воспоминания, убирая в смерть.

Но пока живы, разливается водка, есться зелень с огорода, и от картошки валит ароматный пар.

Пока живы.