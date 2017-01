Грета Гарбо. Таинственная, божественная, соблазнительница

Грета Гарбо умерла в 1990 году, пережив всех своих друзей, любовников и коллег. Наверняка, это была именно такая жизнь, которую она сама себе пожелала.

Грета Гарбо потрясла кинематограф трижды: когда появилась в Голливуде, когда заговорила с экрана своим неподражаемым голосом и когда засмеялась в одном из последних и лучших своих фильмов. За 60 с лишком лет звездный статус Гарбо не померк, просто люди стали реже заглядывать в этот угол экранного небосвода.

"Живем мы только однажды, но, честно говоря, однажды - как раз достаточно"

Грета Гарбо дебютировала в кино в его золотую пору: когда экзотика не была кичем, а реалистические бытовые драмы еще не стали актуальны. Поэтому названия ее фильмов позже становились эпитетами самой легендарной актрисы. "Соблазнительницу" она сыграла в 1926 году, "Божественную женщину" и "Таинственную даму" - в 1928.

Она снялась в четырех десятках фильмов, включая рекламные ролики. Только 15 из них были звуковыми, и ни один не был цветным. Большинство картин с ее участием не представляют художественного интереса, но их стоит смотреть и пересматривать только ради Гарбо.

Гарбо переросла несколько собственных экранных образов: девушка-простушка, холодная красавица, роковая женщина, драматическая героиня. В последних картинах - "Ниночке" и "Двуликой женщине" - она попробовала себя в новых амплуа: романтическая комедийная героиня и современная женщина.

Она никогда не отвечала на письма поклонников, не давала автографов и не разрешала посторонним присутствовать на съемочной площадке.

Она играла оперных див, русских комиссаров, венгерских шпионок, шведских королев и скучающих домохозяек разных национальностей.

Только в одном фильме Гарбо была блондинкой ("As you desire me", 1932). Каноны так называемой шведской, или скандинавской, красоты установились много позже.

Она пережила всех своих возлюбленных, никогда не была замужем, у нее не было детей. Свое состояние она завещала племяннице.

Она многократно номинировалась на "Оскар", но получила только один - за заслуги, в 1954 году. Последний раз она пробовалась на роль перед камерой в 1949 году, а в 1952 году отвергла последний сценарий.

В мае 2005 года Американское почтовое ведомство выпустило памятную марку с изображением актрисы - в каком-то смысле, это последний и решительный шаг на пути в осязаемое бессмертие.

"Я не боюсь ничего, кроме скуки"

В 1920 году Грета Ловиса Густафссон, уроженка Стокгольма, девочка из очень бедной семьи, которой не удалось доучиться в школе, попала на работу в большой магазин. За высокий рост и яркую внешность (голубоглазая шатенка) ее выбрали для съемок рекламного ролика. Чуть позже она познакомилась с режиссером Эриком Пешлером, пригласившим ее поучаствовать в фильме "Петер-бродяга" (1922). Картина прошла практически незамеченной, но семнадцатилетняя девушка твердо определилась с карьерой.

Она отправилась учиться актерскому мастерству в Королевский драматический театр, где ее заметил главный шведский режиссер начала 1920-х Мориц Стиллер. Он стал ее учителем и импресарио. Благодаря ему Грета Густафссон получила запоминающийся сценический псевдоним Гарбо и попала в Америку. И Стиллер, и Гарбо неважно знали английский язык. Карьере актрисы это не помешало, но режиссерские амбиции Стиллеру не удалось реализовать, и он вернулся в Швецию, где умер в 1928 году.

Компания MGM, с которой Гарбо заключила контракт благодаря Стиллеру, вынудила актрису выпрямить зубы (поговаривали, что ей удалили все передние зубы, заменив по моде того времени на искусственные, сделанные из акульих). Продюсеры студии также уговорили Гарбо похудеть. В этом новом облике она завоевала Голливуд.

В 1926 году она сыграла главную роль в фильме "Плоть и дьявол" (Flesh and the Devil). Фильм вызвал фурор в прессе, поставил кассовые рекорды, и после него Гарбо стала суперзвездой. В "Плоти и дьяволе" ее партнером был Джон Гилберт, один из двух людей, сделавших ей не менее трех предложений руки и сердца. У Гарбо и Гилберта действительно был роман, и в картине чувствовалось подлинное напряжение, или, как говорят в Америке, "химия". Сцена, в которой героиня Гарбо целует чашу причастия в том месте, которого только что касались губы ее возлюбленного, запомнилась надолго и стала классической эротической метафорой в кино.

Одна из знаменитейших ролей Гарбо - Лилли Стерлинг в фильме "Дикие орхидеи". Именно к этой классической немой ленте 1929 года отсылает синефилов "Дикая орхидея" Залмана Кинга 1990 года с Ким Бессинджер и Мики Рурком. Танец соблазнения, таким образом, растянулся на 61 год.

Грета Гарбо, вероятно, единственная актриса в истории кино, дважды сыгравшая Анну Каренину: в немом фильме "Love" 1927 года и в звуковом "Анна Каренина" (1935). Первая сцена звукового фильма считается одной из лучших в фильмографии Гарбо: зритель видит женскую фигуру, сходящую с поезда; когда развеивается дым от ушедшего паровоза, на зрителя в упор, не мигая, смотрят огромные глаза Гарбо. Ее трагический талант, по мнению критиков, достиг в этом фильме своего апогея.

После "Анны Карениной" Гарбо, находившаяся в зените славы и популярности, снялась только в четырех фильмах. Ее статус позволял выбирать из десятков сценариев. В 1937 году, после годичного отсутствия "скандинавского сфинкса" на экранах, вышел фильм Camille ("Камелия") по "Даме с камелиями" Александра Дюма-младшего. Критики и публика рыдали от восторга, а эпигоны следующих эпох в кино копировали эпизоды из фильма много раз: лицо героини, появляющееся из-за букета цветов, и сцену у смертного одра.

После сравнительно неудачной картины "Conquest" о Наполеоне Бонапарте Гарбо взяла довольно длинную паузу, чтобы в 1939 году поразить своих поклонников легкомысленной и ироничной ролью русского комиссара Нины Ивановны Якушевой в "Ниночке" ("Ninotchka") Эрнста Любича. "Гарбо смеется!" - такая строчка была на всех плакатах к фильму. Остальное было решительно неважно. Простенькая комедия поразила всех: у Гарбо был несомненный комический талант, она могла играть смешные роли, нисколько этого не стесняясь.

После "Ниночки" Гарбо сыграла еще только одну роль - женщины, которая притворяется собственной сестрой-близнецом, чтобы вернуть мужа. В "Двуликой женщине" Гарбо даже танцевала румбу. Картина оказалась настолько неудачной, что впоследствии часто говорили о том, что из-за него Гарбо окончательно отказалась от кино. Сама она, впрочем, говорила, что всему виной была война, полностью изменившая мир.

В 1993 году в архиве Госкино была обнаружена единственная уцелевшая часть фильма "Божественная женщина", снятого в 1928 году. Сюжет картины был основан на биографии Сары Бернар. Критики не были благосклонны к картине, хотя она имела успех в прокате. До это времени считалось, что история не пощадила этот фильм, - его полагали полностью утраченным.

"Я хочу, чтобы меня оставили в покое"

Грета Гарбо всегда трепетно относилась к своей частной жизни. Едва попав в Америку, она стала ее оберегать. Уже в середине 20-х кто-то из ее друзей пошутил, что Грета никому не рассказывает, что ела на завтрак.

Уйдя из кинематографа, Гарбо не стала отшельницей, как, например, Говард Хьюз. Она встречалась с президентом Кеннеди, дружила с Ротшильдами и Онассисами, много путешествовала и изучала диеты. У нее были прекрасные отношения с братом и племянниками, которых она назначила своими душеприказчиками.

Фотографий Гарбо после того, как она оставила кино, сохранились считанные единицы. Лучшие сделаны ее многолетним возлюбленным Сесилом Битоном. В 1971 году Битон опубликовал мемуары, в которых содержались некоторые подробности романа с Гарбо. Та демонстративно прервала с ним отношения. Спустя почти десять лет Гарбо приехала к умирающему Битону, простив его.

Почти до самой смерти она совершала променады по центру Манхэттена. Все еще статная, она выглядела столь неприступно и царственно, что мало кто решался подойти к ней и заговорить.

Грета Гарбо умерла в 1990 году, пережив всех своих друзей, любовников и коллег. Наверняка, это была именно такая жизнь, которую она сама себе пожелала. Она стала легендой в молодости и мифом в старости.