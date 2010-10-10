Кем на самом деле были Ромео и Джульетта?

Кто же все-таки был прототипом самой популярной в литературном мире пары?

Шекспир ошибался: повесть печальнее, чем о Ромео и Джульетте существует. Главная же печаль — в том, что она реальна. Задолго до появления пьесы на глазах у невымышленных героев разворачивалась неподдельная драма. Кто же все-таки был прототипом самой популярной в литературном мире пары?

Конечно, нельзя безоговорочно утверждать, чем именно был вдохновлен Шекспир. Однако есть исторические факты, которые накладывают свой отпечаток на умы и фантазию великих творцов. Данная трагедия началась с того, что существовал король Португалии Афонсу IV Храбрый, у которого в 1320 году родился сын. Звали его Педру. Именно он и стал героем самой драматической историю любви в своей стране.

Когда Педру исполнилось 14 лет, отец решил женить его на испанской принцессе Констанции. Все бы ничего, но юноша был влюблен в одну из ее фрейлин — белокурую девушку по имени Инес де Кастро. На первом месте у принца стоял долг, а не чувства. Поэтому повинуясь отцу, он женился на Констанции. Впрочем, этот союз не помешал ему параллельно строить отношения с симпатичной фрейлиной. Когда же в 1345 году его законная супруга преждевременно оставила этот мир, принц и вовсе посчитал это благословением на любовь.

Педру не скрывал свои отношения с фрейлиной, чем невероятно злил короля, который планировал для сына второй династический брак. Во что бы то ни стало Афонсу IV был намерен разлучить влюбленных. Пока король думал, как организовать новый брак, пара стала жить вместе. Инес успела родить принцу четырех детей. Удивительно то, что в отличие от законного сына Педру, дети Инес росли здоровыми. Этот факт также волновал Афонсу IV, который заботился, чтобы будущий наследник был достойным претендентом на престол, а не полукровкой. В намерениях защитить династию он решился заключить Инес в тюрьму.

Инес де Кастро просила Афонсу IV пощадить ее. Она была готова на пожизненную ссылку, лишь бы ее детей, и, кстати говоря его внуков, не оставляли без матери. Однако король был непреклонен — женщину убили на глазах у детей.

Педру был в ярости. Конфликт повлек за собой двухлетнюю гражданскую войну, где принц стал зачинщиком раскола, выступив против своего отца. Точка в споре была поставлена в 1357 году — Афонсу IV скончался, и королем Португалии стал Педру. Первым делом он нашел убийц своей возлюбленной и наказал их: по обвинению в бессердечии их в прямом смысле этого слова лишили сердец.

Дальше было безумство. Новоиспеченный король приказал достать из могилы тело Инес, усадил ее на трон как королеву. Все придворные были обязаны целовать руку трупа.

Позже Педру все-таки похоронил возлюбленную в церкви монастыря Алкубаса. Напротив был сделан еще один саркофаг, в котором после смерти должен был лежать сам Педру.