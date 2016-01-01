Стихи

Касаюсь...

Касаюсь зеркала рукой – Скользит по пальцам гладь, В который раз – кто я такой? Мне хочется понять. Кого скрывает омут глаз За синевой границ, Кто смотрит на меня сейчас Из-под моих ресниц? Кто мне кивает головой, И, вроде, без вражды Молчит навстречу – кто такой И мне признайся ты… Он знает больше – вот беда, И даже сколько лет Мне жить отмерила судьба, А может быть, и нет… И так внимателен прищур, И седина как взвесь, Я попрошу: ну, правда, Юр, Скажи мне – кто я есть? Но будет зеркало молчать, А может быть не срок Себя мне кем – нибудь считать – Кем стал и кем не смог? А может быть он там стоит, У зеркала – окна И отраженью говорит: Скажи мне – кто же я? И так же водит по стеклу В сомненьях, как в нужде: Что сделал и зачем живу – Скажите правду мне! И нам останется лишь ждать, Когда за грань зеркал Шагнув, мы встретимся опять – Ты почему молчал?!

А вот интересно

А вот интересно, зачем это надо – Держать в темноте, но подталкивать к свету… И крылышки с нимбом Эдемского сада Вручать соответствующим трафарету? Коварно пути параллелить веками – Вот тот на Голгофу, а этот – попроще, И паперти выстелив чудаками, Хранить как зеницу нетленные мощи? Растить каплю Солнца на стержне из воска, По мёртвым словам отличить фарисея, И очевидным – всё круглое плоско, Сгибать в пополам старика Галилея? А кто не согнулся – на хворост и серу, Сжигая до пепла, как до озаренья, Что если не принято божье на веру – И душу, и тело погубят сомненья. И прятать глаза под лампадные тени – Безмолвны иконы на просьбы и крики, Но если в молитве упасть на колени, Светлей и добрее покажутся лики. И чем беспощаднее следом потеря, Чем глубже под дых и сильней за аорту, Тем ближе внутри нас дыхание Зверя, И яростней выбор: так к Богу иль к чёрту?! А может однажды принять за основу, Что бой бесконечен, как ложь во спасенье, И если не верить ни взгляду, ни слову, Кто вымолить сможет заблудшим прощенье? Мы сами себе и святые, и черти – То ангелом смотрим на ближних, то зверем, И всё-таки дышим с рожденья до смерти Простым и понятным – мы любим и верим…