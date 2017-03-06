Как хочется праздник!

by Записки Дикой Хозяйки

К международному женскому дню 8 марта

В прошлом году накануне восьмого марта наблюдала сценку у магазина. Пьяненький, едва стоящий на ногах мужичок, медленно плелся, качаясь и спотыкаясь в строго заданном направлении. В одной руке у него была авоська с перевернутым тортом, а в другой – пучок мятых гвоздик. Одна из женщин, стоявших в очереди, проводила его взглядом и буркнула: «Во, «подарочек» идет, счастье кому-то привалило! Только бантик привязать – бери и радуйся празднику!» А потом, после некоторого молчания, добавила: «Вроде женский праздник, а мужикам какое раздолье. Непонятно, кто празднует-то?!»

Размах русских празднеств – национальное качество. Широкие обильные застолья, начинающиеся накануне праздника прямо на работе, плавно переходят в семейные торжества. Вроде бы это и хорошо – уметь радоваться празднику от всей души, но каждый праздник кому-то веселье, а кому труд, потому что само никогда ничего не делается.

Чтобы накрыть праздничный стол, любой хозяйке потребуется немало сил и времени. А уж если еще и гости ожидаются, то количество приложенных усилий удваивается, если не утраивается. Вот и получается, что начавшийся накануне на работе праздник, дома превращается в утомительный труд.

В самом деле, ведь не только вас поздравляли коллеги-мужчины, но и ваш супруг старался для своих коллег-женщин у себя на работе. А вы сами понимаете, с непривычки быть галантным, воспитанным, говорить целый день комплименты – это тяжело, вот и расслабляются мужчины к концу празднества от «трудов больших»! А дома жена, что-то требует, что-то ворчит. Ну а как тут не ворчать, когда только что ты слушала, какая вечно молодая и необыкновенная, а, вернувшись домой, видишь на диване храпящего мужа, окутанного алкогольными парами.

Порочный круг получается, а ведь вырваться из него могут только сами мужчины. Дорогие наши мужья, любимые, мы, безусловно, ценим вашу галантность и уважительное отношение к женщинам вообще. Но, пожалуйста, не забывайте, что дома вас ждут жены, матери, сестры, дочери – ваши женщины, родные и любящие. Сделайте и для нас праздник! Мы так ждем его каждый год, так надеемся на вас и вашу любовь!

А всего-то требуется немного. Не нужно дорогих подарков! Подарите цветы, но те, которые мы любим, а не первый, подвернувшийся под руку букет, любимые конфеты или торт, забавную игрушку, билеты на концерт или в театр – это нас точно порадует, вот увидите. Или подарите нам книгу, но не кулинарную!! И еще, если мы любим читать детективы - не дарите нам любовные романы!

Пожалуйста, еще не дарите нам сковородку или кастрюлю, даже самую качественную и красивую. И мясорубку не нужно, несмотря на то, что мы уже полгода говорим, что хотим ее купить. Не напоминайте нам, что мы хозяйки, хотя бы в этот день – мы и так это помним весь год и всю жизнь.

Освободите нас восьмого марта от кухни. Вы не готовы к кулинарным подвигам? Нет? Ну что же, неволить вас не станем и на завтрак удовольствуемся приготовленными вами бутербродами и кофе. А к ужину, пожалуйста, закажите столик в ресторане или кафе – мы уже сто лет никуда не ходили.

Дайте нам возможность почувствовать в этот день себя особенно любимыми и желанными, не скупитесь на нежные и ласковые слова, на комплименты и шутки. Расскажите, как вы цените нас, как любите, как нуждаетесь.

Не переключайте телевизор на другую программу, даже если там идет футбол. Его все равно повторят на следующий день, а нам будет приятно такое ваше внимание. Не закрывайтесь газетой, лежа на диване. Мы понимаем, что восьмое марта – очень длинный день, но потерпите, пожалуйста! Поверьте, мы оценим ваши усилия и старания!

Если вы прислушаетесь хотя бы к некоторым нашим просьбам, праздник состоится и будет запоминающимся и радостным для нас! Наше счастье, наше настроение зависит от вас, дорогие мужчины! Помните это! Хотя бы восьмого марта!