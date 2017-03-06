www.wild-mistress.ru  >>  Журнал  >>  Это интересно  >>  Праздники года  >>  Другие праздники

Как хочется праздник!

К международному женскому дню 8 марта
К международному женскому дню 8 марта

В прошлом году накануне восьмого марта наблюдала сценку у магазина. Пьяненький, едва стоящий на ногах мужичок, медленно плелся, качаясь и спотыкаясь в строго заданном направлении. В одной руке у него была авоська с перевернутым тортом, а в другой – пучок мятых гвоздик. Одна из женщин, стоявших в очереди, проводила его взглядом и буркнула: «Во, «подарочек» идет, счастье кому-то привалило! Только бантик привязать – бери и радуйся празднику!» А потом, после некоторого молчания, добавила: «Вроде женский праздник, а мужикам какое раздолье. Непонятно, кто празднует-то?!»

К международному женскому дню 8 марта

Размах русских празднеств – национальное качество. Широкие обильные застолья, начинающиеся накануне праздника прямо на работе, плавно переходят в семейные торжества. Вроде бы это и хорошо – уметь радоваться празднику от всей души, но каждый праздник кому-то веселье, а кому труд, потому что само никогда ничего не делается.

Чтобы накрыть праздничный стол, любой хозяйке потребуется немало сил и времени. А уж если еще и гости ожидаются, то количество приложенных усилий удваивается, если не утраивается. Вот и получается, что начавшийся накануне на работе праздник, дома превращается в утомительный труд.

В самом деле, ведь не только вас поздравляли коллеги-мужчины, но и ваш супруг старался для своих коллег-женщин у себя на работе. А вы сами понимаете, с непривычки быть галантным, воспитанным, говорить целый день комплименты – это тяжело, вот и расслабляются мужчины к концу празднества от «трудов больших»! А дома жена, что-то требует, что-то ворчит. Ну а как тут не ворчать, когда только что ты слушала, какая вечно молодая и необыкновенная, а, вернувшись домой, видишь на диване храпящего мужа, окутанного алкогольными парами.

К международному женскому дню 8 марта

Порочный круг получается, а ведь вырваться из него могут только сами мужчины. Дорогие наши мужья, любимые, мы, безусловно, ценим вашу галантность и уважительное отношение к женщинам вообще. Но, пожалуйста, не забывайте, что дома вас ждут жены, матери, сестры, дочери – ваши женщины, родные и любящие. Сделайте и для нас праздник! Мы так ждем его каждый год, так надеемся на вас и вашу любовь!

А всего-то требуется немного. Не нужно дорогих подарков! Подарите цветы, но те, которые мы любим, а не первый, подвернувшийся под руку букет, любимые конфеты или торт, забавную игрушку, билеты на концерт или в театр – это нас точно порадует, вот увидите. Или подарите нам книгу, но не кулинарную!! И еще, если мы любим читать детективы - не дарите нам любовные романы!

К международному женскому дню 8 марта

Пожалуйста, еще не дарите нам сковородку или кастрюлю, даже самую качественную и красивую. И мясорубку не нужно, несмотря на то, что мы уже полгода говорим, что хотим ее купить. Не напоминайте нам, что мы хозяйки, хотя бы в этот день – мы и так это помним весь год и всю жизнь.

Освободите нас восьмого марта от кухни. Вы не готовы к кулинарным подвигам? Нет? Ну что же, неволить вас не станем и на завтрак удовольствуемся приготовленными вами бутербродами и кофе. А к ужину, пожалуйста, закажите столик в ресторане или кафе – мы уже сто лет никуда не ходили.

Дайте нам возможность почувствовать в этот день себя особенно любимыми и желанными, не скупитесь на нежные и ласковые слова, на комплименты и шутки. Расскажите, как вы цените нас, как любите, как нуждаетесь.

К международному женскому дню 8 марта

Не переключайте телевизор на другую программу, даже если там идет футбол. Его все равно повторят на следующий день, а нам будет приятно такое ваше внимание. Не закрывайтесь газетой, лежа на диване. Мы понимаем, что восьмое марта – очень длинный день, но потерпите, пожалуйста! Поверьте, мы оценим ваши усилия и старания!

Если вы прислушаетесь хотя бы к некоторым нашим просьбам, праздник состоится и будет запоминающимся и радостным для нас! Наше счастье, наше настроение зависит от вас, дорогие мужчины! Помните это! Хотя бы восьмого марта!

разместил(а)  Щербакова Татьяна
  8 марта   как огранизовать праздник      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Loading...

Вам будет интересно:
Международный женский день сделает понедельник выходным

Международный женский день сделает понедельник выходным

Международный женский день 8 марта, приходящийся в этом году на воскресенье, сделает нерабочим понедельник и россияне будут отдыхать три дня подряд.
С международным Женским днем 8 марта!!!

С международным Женским днем 8 марта!!!

С днем 8 Марта! С праздником весенним! Льется пусть повсюду звонкое веселье! Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! Пусть прогонит зиму веточка мимозы!
С международным Женским днем 8 марта!!!

С международным Женским днем 8 марта!!!

Будьте счастливы!

С днем 8 Марта! С праздником весенним! Льется пусть повсюду звонкое веселье! Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! Пусть прогонит зиму веточка мимозы!
С международным Женским днем 8 марта!!!

С международным Женским днем 8 марта!

С праздником, милые женщины!

С днем 8 Марта! С праздником весенним! Льется пусть повсюду звонкое веселье! Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! Пусть прогонит зиму веточка мимозы!
8 марта - день поздравлений, подарков и улыбок

8 марта - день поздравлений, подарков и улыбок

В этом году празднику прекрасной половины человечества - Международному женскому дню 8 марта - исполнилось ровно 100 лет.
8 марта: сегодня хочу быть самой красивой…

8 марта: сегодня хочу быть самой красивой…

За что мы любим и за что не любим женский день 8 марта...

Вот, например, я не люблю 8 марта, даже ненавижу его, если в эту пору одинока. Что может быть печальнее, чем проснуться рано утром в Международный женский день, и увидеть физиономию единственного мужика в доме – кота. Ему нет дела до моей печали, он просто хочет есть.
Расписание для кожи. Готовимся к Международному женскому дню 8 Марта

Расписание для кожи. Готовимся к Международному женскому дню 8 Марта

Секреты красоты вашего лица

Состояние кожи в течение дня постоянно меняется. Ведь биологическим ритмам подчиняется весь организм. Для того чтобы понимать, какие процессы происходят в коже в течение дня и более эффективно ухаживать за ней, не помешает знать «распорядок дня» вашей кожи.
Россияне в связи с 8 марта будут работать шесть дней, а отдыхать три

Россияне в связи с 8 марта будут работать шесть дней, а отдыхать три

В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта следующая рабочая неделя в России будет шестидневной: с 28 февраля по 5 марта, сообщает Федеральная службе по труду и занятости.
За что я люблю и не люблю праздник 8 марта

За что я люблю и не люблю праздник 8 марта

В Россию праздник пришёл в 1913 году. 8 марта (по старому стилю 23 февраля) праздновали популярный в западных странах День 8 марта.

Знаете ли вы, что именно мы празднуем восьмого марта? "Как?! Это же Международный женский день, праздник Весны и Любви!" - скажете вы. А вот и нет! Скорее уж День борьбы, День равноправия или День революции. Думаете, известная Клара Цеткин - единственная основательница праздника?
Восьмого марта погода порадует москвичек почти апрельским теплом

Восьмого марта погода порадует москвичек почти апрельским теплом

В Международный женский день в столице и области стихнет ветер, что сделает погоду еще более комфортной, обещают синоптики Гидрометеобюро. В воскресенье, 9 марта, по прогнозу Гидрометеобюро Москвы и Московской области, ночью в столичном регионе похолодает.
Погода порадует прекрасных дам

Погода порадует прекрасных дам

В Международный женский день 8 Марта температура воздуха в российской столице будет около нуля. Это примерно на пять градусов теплее нормы, передает РИА Новости.
Праздник под дулом пистолета

Праздник под дулом пистолета

Международный женский день — важный день. Но только не в Англии.

Комплименты нужны британским девушкам как собаке пятая нога. Стараниями политкорректных граждан женщины успешно де-феминизированы, поэтому к ним нужно обращаться как к мужчинам. Они сменили высокие каблуки на строительные каски, и, прежде чем сделать комплимент прекрасному полу, английскому мужчине стоит хорошенько подумать.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2017 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550 Карта сайта