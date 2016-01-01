Праздники года

Вы еще не устали от длинных праздников? Собирайтесь с силами - Новый год снова стучится в двери – Старый Новый год. До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю. И вот, Указом В. И. Ленина вся страна перешла на новый календарь – григорианский, по которому уже жила вся Европа.

Юлианский календарь допускал ошибку, которая с годами накапливалась, что в результате привело к серьезному отклонению юлианского календаря от истинного движения Солнца. Поскольку Россия перешла на новый календарь в числе последних стран, то накопилась разница в 13 дней.

Соответственно, день, бывший по старому стилю 1 января, в новом календаре - 14 января. Таким образом, мы получили в результате смены летоисчислений дополнительный праздник. А еще Старый Новый год вполне можно назвать Васильевым днем, потому что в древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому.

Что же готовить в этот день? Раньше на этот праздник прилагались все усилия, чтобы перещеголять соседей по тому, изобилием, даже на Руси, испокон века славившейся своим хлебосольством. Главным украшением стола в Старый Новый год считался целиком зажаренный поросенок. В историю кулинарии вошел поросенок, приготовленный для Екатерины II. Фарширован он был фазаном, фазан – куропаткой, внутри которой находился жаворонок, набитый маслинами, а в них, вместо косточек, были анчоусы.

Так что на Старый Новый год смело запекайте свинину, и пеките разные пироги – что тоже в традициях этого праздника. А если уж совсем следовать традиции, то нужно варить кашу. Лучше, если этим займется хозяйка дома, и именно в ночь с 13-го на 14-е января. Раньше кашу готовили в глиняных горшках. Когда каша поспевала, внимательно следили: если каша выползала из горшка, это предвещало беду всему дому. Потом осматривали саму кашу – если она была наваристой, значит, весь год будет не бедным. Хорошую кашу съедали с утра на завтрак, плохую же выбрасывали.

Наши предки считали, что этот день влияет на весь будущий год, потому в этот день не гуляли, а гадали. Гадали, в основном, на хороший урожай. Сейчас преимущественно гадают на деньги. Кстати, если вы соберетесь гадать, обязательно зажгите свечи – вся отрицательная энергия от гадания выгорит вместе со свечами.

В полночь с 13-го на 14-е желательно ничего не ломать, не бить, не выкидывать и не выносить из дома. В противном случае вам весь год «разгребать чужой мусор». Хотите весь год прожить в достатке – никому в этот день не давайте денег в долг! Еще рассыпьте монетки по всем углам квартиры, а утром непременно все соберите.

Отмечается Старый Новый год в тех странах, где Православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем. Например, празднуют в Черногории и Сербии, только у сербов этот праздник называется - Сербский Новый год, а в Швейцарии этот день называется днем Святого Сильвестра.

Хорошего Вам праздника. Со Старым Новым годом!