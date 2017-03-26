by Записки Дикой Хозяйки

Стихи

И мне тонуть

И мне тонуть в весенней сырости, И не печалясь ни о чём, В своей могильно стылой сирости Вжиматься в дерево плечом. Смотреться в облако летящее, И провожая птиц в полёт, Шептать листвой, что настоящее Для всех когда-нибудь пройдёт. Да не взывать при этом к жалости, И никого не торопить - Дай Бог кому-нибудь до старости Жизнь эту грешную любить. С её ветрами и морозами, С её июльскою жарой, И с тонко-белыми берёзами, И с синим небом над Москвой. Бежать некошеными травами, Росу в ладони собирать, И над церквями златоглавыми Молиться, верить и мечтать. Ведь если жить, не множа подлости, С любовью, каясь и скорбя, Наверно страха безысходности Не испытаешь, уходя. Вот бы и мне под срок летальности Взглянуть в себя – душа чиста… Зачем ей груз монументальности – Вполне достаточно креста.

Не рисуйте грозу

Не рисуйте грозу – все равно не получится Эти сполохи кистью поймать, Да и гром на холсте никогда не озвучится, Да и капель не сосчитать. Краски высохнут в срок, и уйдет озарение, Ветер в рамке устанет кружить, Нарисованность - просто потеря движения И попытка искусственно жить. А гроза – это кони, по небу летящие, Дробь дождя – будто звуки копыт, Обуздать не получится настоящее, А из прошлого гром не гремит. Лишь мгновенье зарницами небо продавлено, Нам не справиться с этой грозой, И не надо смотреть друг на друга подавленно – Восхищайтесь ее красотой! Можно выйти под дождь, словно под неизбежное, Где разряды слепящих плетей; Не найдете вы красок под это – мятежное, Не бывает таких у людей. Не рисуйте… оставьте, хоть что-то, запретное На душе или над головой, Все равно не добиться вам сходства портретного С сумасшедшей июньской грозой. Ну а если с собою кому-то не справиться, Потерпите хотя бы до дня, Когда, чтобы не дать до конца мне состариться, Заберут эти кони меня.

Перебираю в пальцах дни

Перебираю в пальцах дни – Зёрнышки, Будут в память прорастать… Надо ли? Сколько мне ещё терять Солнышки, Те, которые в закат Падали? Но что Вечности в такой Малости? Ведь не в тягость ей закон Бренности. Только нет во мне к себе Жалости, Потому что к жизни нет Верности. Я транзитный свой билет – В форточку, Пусть зайдёт в купе контроль – К выходу! Лишь бы страх не сжал лицо В мордочку Перед тем как на ходу Выпаду. Я и жил-то торопясь Смолоду – Разве верится в приход Старости? Мне приравнивать года К золоту От какой такой большой Радости? Всё, что здесь насобирал В горсточки Совесть делит пополам – Мерою, Сколько раз летел я вниз С полочки, Столько раз с колен вставал – С верою. Только вышел мне лимит Силушки, Что мне в ангельском Твоём Пении? Это Ты прибил к спине моей Крылышки? Оторви, я не хочу В гении. Дни по зёрнышку копить – Клиника, Скрыто листьями “вчера” Прелыми, Отпустил бы Ты меня, Циника, Лишь оставь мои стихи Белыми…