by Записки Дикой Хозяйки

Декупаж шкатулки

Декупаж предназначен для декорирования различных предметов. Данная техника прекрасно подходит для оформления деревянных шкатулок благодаря наличию широкого выбора материалов для декора и тематики оформления.

Разнообразие жанров

Французский кантри (прованс) - это благородность и неброскость старины. Индивидуальные черты: пробеленная поверхность и приглушенные тона, неравномерности и изношенности. Подходит для применения техники обветшания. Идеи для декупажа шкатулок: лаванда, подсолнухи, винные орнаменты, небольшие постройки и тд.

"Потертый" шик или шебби. Отличительные черты: мягкие нотки и немного размытые, туманные рисунки, применение крупных и мелких цветочных узоров, темы с ангелами, замками, птицами.

Simplicity — это декупаж в стиле города, подчеркивающий демократичность и наполненный новыми веяниями. Декупаж шкатулки в этом стиле производится посредством использования газетных или журнальных вырезок и техники декопатча.

Английский (викторианский) стиль — это переплетение классики и роскошества. Черты: использование щедрых, глубоких золотых, красных, зеленых тонов; частое применение орнаментов в клетку, полоску. Выделяются сюжетные линии декупажа круглых шкатулок с животными, листьями дубов, натюрмортами.

Основа и фурнитура

Деревянная шкатулка.

Трехслойные декупажные салфетки или картинки.

Бумага наждачная.

Клей ПВА или декупажный.

Белые или коричневые художественные краски из акрила.

Губка для создания фона и покраски аксессуаров изделия.

Свеча восковая, если нужно воссоздать эффект «потертости» и старены.

Кисточки разного размера.

Элементы декора (замочки, уголки, петли, ножки, бордюры, картинки, текстиль, блестки, пайетки и т.д.).

Отвертка.

Скотч.

Этапы выполнения

1. Подготавливаем поверхность для декупажа деревянной шкатулки. Изделие, особенно если оно старое, тщательно обрабатывается шлифовальной бумагой, для придания гладкости и ровности поверхности;

2. Убираем все имеющиеся элементы из металла, при помощи имеющихся в наличие инструментов или отверток, тонируем поверхность деревянной шкатулки (полностью закрашиваем краской из акрила);

3. Переносим выбранный орнамент на поверхность изделия. Если это салфетка, то аккуратно отделяем часть с изображением;

4. Аккуратно наносим элементы рисунка на ранее подготовленную поверхность и обрабатываем декупажным клеем. Далее, ждем полного высыхания клея, на этом этапе декупаж шкатулки своими руками практически завершен;

5. В самом конце изделие полностью покрывается лаком. После полного полностью высыхания шкатулки приступаем к непосредственному декорированию. Прикрепляем на места, ранее убранные элементы декора. При необходимости можно сменить или удалить те, или иные декоративные элементы;

6. При желании можно применить технику декупаж внутри шкатулки. Для этого подойдет: бархатная бумага, флок, декоративные ткани (бархат, парча, атлас). Эффективнее всего выглядит бархат. Это наиболее выигрышный материал для обивки шкатулки любого размера изнутри.