Декупаж предназначен для декорирования различных предметов. Данная техника прекрасно подходит для оформления деревянных шкатулок благодаря наличию широкого выбора материалов для декора и тематики оформления.
Разнообразие жанров
Французский кантри (прованс) - это благородность и неброскость старины. Индивидуальные черты: пробеленная поверхность и приглушенные тона, неравномерности и изношенности. Подходит для применения техники обветшания. Идеи для декупажа шкатулок: лаванда, подсолнухи, винные орнаменты, небольшие постройки и тд.
"Потертый" шик или шебби. Отличительные черты: мягкие нотки и немного размытые, туманные рисунки, применение крупных и мелких цветочных узоров, темы с ангелами, замками, птицами.
Simplicity — это декупаж в стиле города, подчеркивающий демократичность и наполненный новыми веяниями. Декупаж шкатулки в этом стиле производится посредством использования газетных или журнальных вырезок и техники декопатча.
Английский (викторианский) стиль — это переплетение классики и роскошества. Черты: использование щедрых, глубоких золотых, красных, зеленых тонов; частое применение орнаментов в клетку, полоску. Выделяются сюжетные линии декупажа круглых шкатулок с животными, листьями дубов, натюрмортами.
Основа и фурнитура
- Деревянная шкатулка.
- Трехслойные декупажные салфетки или картинки.
- Бумага наждачная.
- Клей ПВА или декупажный.
- Белые или коричневые художественные краски из акрила.
- Губка для создания фона и покраски аксессуаров изделия.
- Свеча восковая, если нужно воссоздать эффект «потертости» и старены.
- Кисточки разного размера.
- Элементы декора (замочки, уголки, петли, ножки, бордюры, картинки, текстиль, блестки, пайетки и т.д.).
- Отвертка.
- Скотч.
Этапы выполнения
1. Подготавливаем поверхность для декупажа деревянной шкатулки. Изделие, особенно если оно старое, тщательно обрабатывается шлифовальной бумагой, для придания гладкости и ровности поверхности;
2. Убираем все имеющиеся элементы из металла, при помощи имеющихся в наличие инструментов или отверток, тонируем поверхность деревянной шкатулки (полностью закрашиваем краской из акрила);
3. Переносим выбранный орнамент на поверхность изделия. Если это салфетка, то аккуратно отделяем часть с изображением;
4. Аккуратно наносим элементы рисунка на ранее подготовленную поверхность и обрабатываем декупажным клеем. Далее, ждем полного высыхания клея, на этом этапе декупаж шкатулки своими руками практически завершен;
5. В самом конце изделие полностью покрывается лаком. После полного полностью высыхания шкатулки приступаем к непосредственному декорированию. Прикрепляем на места, ранее убранные элементы декора. При необходимости можно сменить или удалить те, или иные декоративные элементы;
6. При желании можно применить технику декупаж внутри шкатулки. Для этого подойдет: бархатная бумага, флок, декоративные ткани (бархат, парча, атлас). Эффективнее всего выглядит бархат. Это наиболее выигрышный материал для обивки шкатулки любого размера изнутри.