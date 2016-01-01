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НА СМЕРТЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО

Дикие Хозяйки
Легенда! Яростный герой! Легенды разве умирают? Они собою украшают Дней – бытовых и серых – строй.
О, штурм казарм! Переворот! И речи мощные Фиделя! И не навязано – на деле Советский так любил народ.
За долгий век – пуды трудов, Ошибки, властолюбье, слава. Анализ выглядит лукаво: Легенда – образ.
Суммы слов Разъять его стремятся зря: Уже история вместила В себя – в ней нет календаря, Но умная, густая сила.
Александр Балтин
  Балтин      

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