НА СМЕРТЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО

Легенда! Яростный герой! Легенды разве умирают? Они собою украшают Дней – бытовых и серых – строй.

О, штурм казарм! Переворот! И речи мощные Фиделя! И не навязано – на деле Советский так любил народ.

За долгий век – пуды трудов, Ошибки, властолюбье, слава. Анализ выглядит лукаво: Легенда – образ.

Суммы слов Разъять его стремятся зря: Уже история вместила В себя – в ней нет календаря, Но умная, густая сила.