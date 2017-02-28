Декор вязаного платья

by Записки Дикой Хозяйки

Сегодня мы уделим внимание не самому вязанию, а декору.

Вязаное платье всегда привлекало своей изящностью и оригинальностью. Ручная вязка особо ценится за присутствие душевного тепла. Именно его мы сегодня и будем вкладывать в наше изделие. в этой статье мы уделим внимание не самому вязанию, а декору. Предлагаем вам стилизованное под шанелевский жакет платье с вязаным узором - цветами.

Цвет

Модельеры предлагают в нынешнем сезоне использовать более глубокие и насыщенные цвета. Если взять оттенки зелёного, то модный прошлогодний оливковый цвет сменился на болотный. Выбираем тёплый оттенок, чтобы чувствовать себя более комфортно. В дополнение к нему возьмём тоже природные краски: к примеру, лилии в пруду. Это белый, жёлтый, розовый и бордовый цвет декора.

Стиль

Для стиля Коко Шанель характерны мягкие линии, её классический жакет с закруглёнными полами и отделкой по низу и рукавам подойдёт для нашего художества. Вязаные изделия тоже, кстати, она привнесла в Высокую моду. В том времени вязание одежды считалось «соблазнительной ересью». Хотя, как можно говорить о каком-то времени, вспоминая о Коко Шанель, ведь её стиль вне времени. Удобство и комфорт - вот что было характерно.

Выбор пряжи

Итак, с лилиями в нашем пруду определились, теперь осталось подобрать пряжу. Обратите внимание на скрученность, упругость, ровность и окраску ниток. Слишком скрученная пряжа не подойдёт для ручного вязания - изделие будет перекашиваться. Упругая, прочная нить даст хорошую форму будущему изделию. Ровность нити и окраски тоже скажется на качестве.

На нашем образце использовалась нить с содержанием кашемира для тепла изделия. Но его содержание не должно быть более 30%, иначе изделие слишком вытянется. Далее, в состав могут входить полиэфирные волокна. Это могут быть ПАН и акрил. По свойствам они похожи на натуральную пряжу. Изделия не сваливаются, не дают усадку, держат форму.

Краткое описание

Платье-прямоугольник, с заниженной проймой, то есть вам не придется вычислять число петель под рукава. Такую модель под силу связать даже начинающим рукодельницам, освоившим лицевые-изнаночные петли и прибавление-убавление петель по краям изделия. Горловина тоже вяжется произвольно, потом вырез закроется широким воротом-резинкой - двойным для тепла и рельефности.

Нам потребуется:

1. Пряжа болотного цвета - 400г (для размера 44-46)

2. Спицы №2,5 кольцевые

3. Пряжа для декора: темно-оливкового цвета - 50г, розового, бордового, белого, желтого - по 10-15г.

4. Крючок для выполнения декора № 2

5. Игла вязальная для вышивки растительного орнамента

6. Машинка швейная и утюг с пароувлажнителем.

Технология изготовления платья

1. Набираем 96 петель и вяжем любой простой вязкой (чередуя лицевые и изнаночные петли): «жемчужным узором» как на образце (фото 2), или 2лиц, 2 изн., смещая каждые 2 ряда в одну и ту же сторону, как на самом платье (фото 3,6).

2. Связав прямоугольник с оставленным вырезом горловины, переходим к точно такому же - спинке. На проймы не оставляем, платье с заниженной проймой, потом это уйдёт в «крылышки».

3. Рукав - 54 петли, тоже вяжем до локтя прямоугольник, а затем прибавляем по 2 петли с двух сторон каждые 8 рядов. Получаем 4 детали, которые теперь нужно сшить между собой.

4. Скалываем булавками (фото 4) и прошиваем на машинке (фото 5) все швы.

5. Отпариваем (фото 6).

6. Подвязываем воротник-резинку (фото 7). Складываем пополам и подвязываем последний ряд к первому, закрывая петли (или можно сначала закрыть, а потом пришить той же пряжей). Фото 8,9.

Дизайн и декор

7. Складываем плечи платья, формируя «крылышки». Закрепляем на изнанке и аккуратно подшиваем (фото 10, 11). Подплечники теперь не потребуются.

8. Подгибаем низ платья (фото 12).

9. Создадим видимость жакета и юбки. Для этого крючком подвязываем «края жакета». Точно так же оформляем рукава.

10. Пуговицы и цветочки связаны крючком. Описание вы можете прочитать в этой статье, а продолжение - здесь.

Розы связаны тоже по спирали, только крючок вкалывается в заднюю стенку столбиков предыдущего ряда (фото 13,14,15).

11. Осталось вышить растительный орнамент и пришить цветы. Получились «Лилии в пруду», а если точнее, то «Розы на болоте».

Приятно в холодную погоду в таком платье ходить в гости - и тепло, и комфортно, и не мнётся. Удобно сидеть в кругу друзей на мягком диване и чувствовать себя, как в домашнем пледе.