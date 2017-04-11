Ирина Баронова. Почему российская прима-балерина не жила в России?

by Записки Дикой Хозяйки

Фантастическая девочка Ира в 11-летнем (!) возрасте дебютировала в Парижской Опере, в 14 лет танцевала партию Одетты в «Лебедином озере».

13 марта 1919 года, 90 лет назад, в холодном и голодном Петрограде, в семье колчаковского офицера Михаила Баронова родилась дочь, которую назвали Ирочкой. Как такое возможно, спросите вы? Дело в том, что к моменту рождения дочери ее отец был, как и многие мужчины того времени, «на фронте». Где и за кого он воюет, доподлинно известно не было. А вот его жена, мать Ирочки, хлебнула горя ничуть не меньше. Ее отец, генерал Александр Вешняков, проживавший в столице Российской империи с женой и пятью детьми, наотрез отказался служить Советской власти. Даже советником. За что и попал в «расстрельные списки».

Трудный путь в Южную Пальмиру

Каким-то чудом Михаилу удалось отправить на берега Невы весточку о том, что он находится в Одессе и просит супругу Лидию с дочерью поскорее прибыть к нему. Каким образом молодой женщине с малышкой удалось пробраться через несколько линий фронта и районы, где банды «зеленых», «синих», «черных» и прочих анархистов грабили поезда, тоже остается загадкой. Но, тем не менее, в Одессе в конце 1919 года воссоединение семьи произошло.

Михаил не скрывал радости. Когда он впервые в жизни поднял дочурку на руки, разве он мог предположить, какое блестящее будущее ее ожидает? Что встречи с ней будут добиваться такие культовые фигуры ХХ века, как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Анри Матиcс, Марк Шагал, Игорь Стравинский, Марлен Дитрих, Чарли Чаплин, Адольф Гитлер и многие другие? Нет, в тот момент Михаила мучила только одна мысль, чем накормить завтра девочку, как уберечь в этом всепожирающем пламени Гражданской войны, обеспечить ее право на существование…

Спустя несколько дней в Южную Пальмиру пробрался его бывший денщик-матрос. «Михаил Федорович, худо дело. Вашего тестя в Петрограде расстреляли большевики, особняк, в котором живет теща, «уплотнили», оставив ей с детьми только две комнатки, сейчас ищут вас с семьей, потому что им кто-то сообщил, что вы служили под непосредственным началом адмирала Колчака. Бегите, Христа ради, пока Одессу комиссары не взяли…»

Кусочек сахару как грань между жизнью и смертью

Сборы оказались недолги. Тем более, что вскоре в Одессу вошли красные. Медлить было нельзя. Они двинулись в путь на какой-то телеге. Днем прятались, ночью передвигались в сторону румынской границы. Несколько раз чуть не попались на глаза красноармейцам, но Бог миловал. А вот переправа через Днестр могла стать для Ирины роковой. Как и всякая годовалая малышка, она реагировала на любой дискомфорт плачем. А перевозчик, тайно переправлявший их ночью через реку, предупредил сразу: «Если ваша девочка пискнет, и ее услышат пограничники, я сразу же выброшу ее в воду. Иначе погибнем все…»

Как бы вы поступили на месте родителей? Они были полны отчаяния. Но одна мудрая женщина предложила: «А вы ей дайте кусочек сахару. Она будет его тихонечко посасывать и молчать». Так и сделали. А через полтора часа нарушители границы уже высадились на румынском берегу…

Румыния хорошо, а Франция – лучше

Они поселились в Бухаресте, и именно там, в возрасте 7,5 лет, Ирина впервые начала заниматься балетом. Ее первой наставницей стала мадам Можайская, тоже наша соотечественница, эмигрировавшая с мужем в Румынию. Но занятия продолжались недолго: мадам честно призналась матери Ирины: «У вашей девочки несомненный талант. Ее нужно срочно везти в Париж, больше того, что я дала, мне не под силу. Я ее только испорчу…»

В Бухаресте у Бароновых были более или менее сносные условия жизни. Какая-никакая работа. Покорять Париж, где нужно было начинать все с нуля, им не очень-то хотелось. Но карьера дочери (хотя тогда мог с полной уверенностью поручиться за то, что из нее вырастет великая балерина?) круто изменила их жизнь: они приехали в Париж…

Нет, наверное, смысла описывать все трудности и проблемы, с которыми столкнулись Бароновы. Но Ирочка сумела своим трудолюбием, настойчивостью, самолюбием, верой в то, что все у нее получится, открыть двери своему таланту. Георгий Мелитонович Баланчивадзе, принявший позже имя Джорджа Баланчина, открыл Баронову, как еще двух знаменитых Baby Ballerinas – Тамару Туманову и Татьяну Рябушинскую.

Ранний дебют

Фантастическая девочка Ира в 11-летнем (!) возрасте дебютировала в Парижской Опере, в 14 лет танцевала партию Одетты в «Лебедином озере». В составе Ballets Russes de Monte Carlo объездила с гастролями почти весь мир. Ее первые заокеанские гастроли состоялись в 1933 году в США. А спустя несколько месяцев ей с особым упоением целовал руку после балета в Берлинской опере канцлер Германии Адольф Гитлер…

А в 1938 году Ирина впервые побывала с гастролями в далекой Австралии, стране, которая на долгие годы станет ее второй родиной, где она проведет и последние годы своей жизни. Но за 16 лет ее балетной карьеры Ирине рукоплескали до отказа заполненные залы десятков городов мира. А какими были у нее партнеры: Антон Долин, Серж Лифар, Юрий Скрябин, Марк Платов, Давид Личин, Пол Петров. Сплошные русские фамилии…

Узнав, что великая балерина говорит по-русски, Сергей Бондарчук окаменел

В Советском Союзе ей довелось побывать значительно позже. К тому времени она уже была замужем за Сесилом Теннетом, театральным агентом и директором известных актеров. Представители советского кинематографа пригласили ее приехать на просмотр фильма «Война и мир», чтобы позже показывать его в Англии.

Сесил предложил супруге поехать вместе с ним, так как это был хороший шанс для Ирины, чтобы посмотреть свою родину. Мама подробно описала ей, на какой улице и под каким номером находится дом в Ленинграде, в котором великая балерина родилась. Но сначала супруги прилетели в Москву.

Как вспоминала позже сама Баронова, ее поразил один случай: «Когда мы знакомились с Сергеем Бондарчуком, автором фильма «Война и мир», и он услышал, что я говорю по-русски, то он и другие представители кинематографа окаменели… Потом они отвернулись от меня и не разговаривали. Позже мне объяснили, что им запрещено общаться с иностранцами, а я была, к тому же, беженкой из России…»

Дом она свой нашла и даже заплакала, когда представила, как ее бедняжке-матери пришлось с годовалой дочерью на руках бежать отсюда от большевиков…

Мужей похоронила, дети – разлетелись...

К сожалению, этот приезд в Россию оказался одним из последних «светлых пятен» для Ирины в тот период. В том же 1967 году погибает в автокатастрофе ее муж Сесил. Она осталась одна с тремя детьми: дочерьми Викторией и Ириной и сыном Робертом. Правда, судьбы ее детей сложатся вполне достойно. Дочь Ирина останется с нею до конца ее жизни в Австралии, Виктория отправится в Голливуд, где станет на восемь лет с 1986 по 1994 супругой знаменитому американскому комедийному актеру Стиву Мартину. Сын останется в Англии.

Кстати, сама Ирина снова вышла замуж, но и второго мужа похоронила спустя 7 лет. Она сама жила, как говорится, на два дома. Один из них был в Англии, другой – в Австралии. Впрочем, в последние годы она практически не покидала Зеленый континент. Была вице-президентом Королевской Академии Балета Австралии, а также следила за развитием Австралийской Балетной Школы.

Великая балерина, покинувшая сцену в 1946 году по настоянию мужа, скончалась в своем доме недалеко от Сиднея 28 июня 2008 года, на 90-м году жизни…