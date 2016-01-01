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Дети-Индиго, Дети-Кристаллы и Дети Радуги: кто из них вы?

Хотите узнать, к кому принадлежите вы?
Хотите узнать, к кому принадлежите вы?

Наверняка многие слышали о теории поколений, согласно которой все люди в этом мире делятся на группы в в зависимости от того, когда они родились. Эта теория схожа с учением о призваниях. Если верить ему, все мы делимся на детей-Индиго, детей-Кристаллов и детей Радуги. Хотите узнать, к кому принадлежите вы?

Дети Индиго

Хотите узнать, к кому принадлежите вы?

• родились в 1960–1990 х;

• по натуре бунтующие против общественного мнения;

• презирают систему;

• одиночки;

• склонны к пагубным привычкам;

• упрямы.

Они непокорны и плохо приспосабливаются к конфликтным ситуациям дома, на работе и в школе. Они воины по духу, внутренне желающие идти против прогнившей системы, и это прослеживается в музыке, которая им нравится; стиле жизни, которого они придерживаются в молодости; кино, которое они смотрят. Нередко их искусство приобретает психоделические формы. Именно они придумали интернет, изобрели различные гаджеты и сделали все то, что изменило мир.

Призвание поколения: Уничтожать то, что не работает, и прокладывать дорогу для лучшего мира.

Дети-Кристаллы

Хотите узнать, к кому принадлежите вы?

• родились в 1980–2000х;

• сильные и искренние;

• обладают развитым воображением и творческими способностями;

• склонны к изучению мистики и сверхъестественного;

• с легким характером.

Детей-Кристаллов еще относят к так называемому поколению X - у них очень много схожих черт характера. Это люди с очень чуткой интуицией, которых привлекает всё мистическое и сверхъестественное. Они легко считывают чужое настроение и способны глубоко сопереживать другим. Обладают очень легким характером, но в то же время в них уживаются двоякие, противоречивые чувства. Иногда эти скрытые противоречия толкают людей-Кристаллов на скользкий путь наркомании, алкоголизма. У них часто случаются приливы беспокойства и приступы паники.

Эти люди родились в сложное, переломное время, когда общество сделало огромный скачок навстречу новым технологиям. В их детстве не было гаджетов и интернета - всё это появилось позже, когда они стали взрослыми. И эти изменения просто не могли не затронуть их внутренний мир. Но они тверди и сильны, как и полагается кристаллу. От природы они наделены способностью видеть мир незамутненным взглядом. Именно эта чистота сердца, склонность к поиску идеала и сила объясняют такую их тягу к персонажам-супергероям и сверхлюдям.

Призвание поколения: Создавать, развивать и строить. Они призваны делать новое и улучшать старое.

Дети Радуги

Хотите узнать, к кому принадлежите вы?

• родились в 21 веке;

• позитивные и веселые;

• прекрасно разбираются в гаджетах;

• преданные, но с трудом сдерживают чувства;

• любят животных, природу и склонны к вегетарианству;

• высоко ценят свободу.

Дети Радуги — самое новое поколение. Поколение Z. Люди, родившиеся в новом тысячелетии. Они невероятно современны и технологически подкованы благодаря тому, что растут в информационном мире. Для доступа к любым знаниям им достаточно нажать пару кнопок.

Эти дети счастливы и жизнерадостны, как глоток свежего воздуха. Они как генераторы веселья и радости. Эти люди легко проникают в суть вещей, которые изобрели предыдущие поколения. Больше всего эти дети ценят свободу, обожают путешествовать и стремятся быть во всём непохожими на своих старших братьев и сестер, родителей.

Призвание поколения: Давать жизнь, обогащать то, что уже создали, развивать потенциал человека и жить в гармонии с природой.

Все эти три архетипа должны жить и сосуществовать вместе, чтобы человечество могло жить и развиваться дальше. Принадлежность к определенной группе — не приговор и не карма. Это возможность наилучшим образом реализовать свой потенциал, усилив достоинства и сведя к нулю недостатки.

разместил(а)  Александров Илья
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