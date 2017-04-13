На одни и те же грабли… Как выйти замуж - советы психолога

by Записки Дикой Хозяйки

Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.

Письмо в редакцию

Не помогают все эти ваши психологические советы о том, как завоевать мужчину! По крайней мере, мне не помогли совершенно! Я очень хочу выйти замуж. Я делала все, что советуют психологи. Я обхаживаю по всем правилам, ни на чем не настаиваю, соглашаюсь с любым его мнением, выполняю все, что должна делать хорошая хозяйка: пеку, жарю, варю, убираю, стираю. При встречах говорим только о нем, и его проблемах – я поддерживаю, как положено примерной жене.

Я слежу за собой, всегда выгляжу сексапильно. Но… как только дело доходит до ЗАГСа, мои мужчины просто сбегают. В конце концов, я уже боюсь отношений, потому что боюсь очередного расставания. Что со мной не так? Почему они уходят? Меня просто используют, а потом выбрасывают, как только потребуется что-то более серьёзное, чем просто отношения. Что мне делать? Получается, что чем больше даешь мужчине, тем больше ему хочется вытирать ноги о «дарительницу»? Правду говорят, что надо быть хладнокровной стервой, мужчины таких любят.

Лиля, 25 лет, Новосибирск

Мнение психолога Ольги Кравцовой:

- Милая Лиля, как много само-пиара! Похоже, вы неустанно проводите рекламную кампанию, посвящённой себе самой. Посчитайте, сколько раз повторилось местоимение «я» в вашем письме. Вы так озабочены тем, какое влияние оказываете ВЫ на ваши отношения с мужчинами. Так озабочены своими действиями в отношении него. Так хотите понравиться. Так стремитесь завоевать любовь, уважение. Вы так хотите, чтобы в вас признали идеальную женщину. Так много надежд, так много притязаний!

Все эти действия стали вашими же оковами. У вас сложилось четкое представление о том, какой должна быть идеальная женщина. Психологи дают советы о том, как завоевать мужчину. Но всегда между строк упоминается, что любое принуждение заканчивается расставанием.

Вы будто ведете оккупационную войну. В какой момент вдруг происходит так, что мужчина становиться для вас менее интересным, чем действия по его затаскиванию в ЗАГС? Вы спрашивали себя об этом?

Мне кажется, что вы давно уже одолеваемы самим процессом завоевания. Началось все с первого фиаско, и вы решили доказать себе и миру, что вы – идеальная женщина. Только вот зачем же его насиловать, этот мир? Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.

В этот момент вы поймете вдруг, что раньше совершенно не слушали по-настоящему мужчину, не слышали, не понимали. Именно поэтому его отказ идти с вами в ЗАГС воспринимался, как катастрофа, предательство. Была установка: раз я поступаю таким, идеальным для женщины, образом, то он просто обязан на мне жениться. Смените установку. Быть может вам нужно захотеть найти настоящую любовь?

Практика показывает, что, когда приходит настоящая любовь, все психологические советы опрокидываются. Любовь вне логики, и человек влюбляется вопреки разуму. Мужчина будет любить вас такой, какая вы есть, и это не пустая фраза. А значит – не нужны будут никакие пиар-акции для того, чтобы затащить его в ЗАГС.

Совет психолога

Отложите на время эту захватническую войну, и уделите внимание себе. Изучите СЕБЯ. Не ту, которой вы стремитесь стать, а ту, которой вы являетесь на самом деле. Когда закончите с этим (а на это потребуется время), задумайтесь о том, чего вы хотите от взаимоотношений с мужчинами. Неплохо было бы понять, что свадьбой история не заканчивается, а только начинается.

Сейчас вы расцениваете приглашение в ЗАГС, как признание со стороны мужчины успешности вашей пиар-кампании, признание того, что вы – лучшая. Но может быть стоит захотеть большего? Например – долгой и счастливой совместной жизни после свадьбы? Вам трудно сейчас понять, но на самом деле вы закрыты для любви. Любовь любит, чтобы во взаимоотношениях плясал ветер.