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На одни и те же грабли… Как выйти замуж - советы психолога

Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.
Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.

Письмо в редакцию

Не помогают все эти ваши психологические советы о том, как завоевать мужчину! По крайней мере, мне не помогли совершенно! Я очень хочу выйти замуж. Я делала все, что советуют психологи. Я обхаживаю по всем правилам, ни на чем не настаиваю, соглашаюсь с любым его мнением, выполняю все, что должна делать хорошая хозяйка: пеку, жарю, варю, убираю, стираю. При встречах говорим только о нем, и его проблемах – я поддерживаю, как положено примерной жене.

Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.

Я слежу за собой, всегда выгляжу сексапильно. Но… как только дело доходит до ЗАГСа, мои мужчины просто сбегают. В конце концов, я уже боюсь отношений, потому что боюсь очередного расставания. Что со мной не так? Почему они уходят? Меня просто используют, а потом выбрасывают, как только потребуется что-то более серьёзное, чем просто отношения. Что мне делать? Получается, что чем больше даешь мужчине, тем больше ему хочется вытирать ноги о «дарительницу»? Правду говорят, что надо быть хладнокровной стервой, мужчины таких любят.

Лиля, 25 лет, Новосибирск

Мнение психолога Ольги Кравцовой:

- Милая Лиля, как много само-пиара! Похоже, вы неустанно проводите рекламную кампанию, посвящённой себе самой. Посчитайте, сколько раз повторилось местоимение «я» в вашем письме. Вы так озабочены тем, какое влияние оказываете ВЫ на ваши отношения с мужчинами. Так озабочены своими действиями в отношении него. Так хотите понравиться. Так стремитесь завоевать любовь, уважение. Вы так хотите, чтобы в вас признали идеальную женщину. Так много надежд, так много притязаний!

Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.

Все эти действия стали вашими же оковами. У вас сложилось четкое представление о том, какой должна быть идеальная женщина. Психологи дают советы о том, как завоевать мужчину. Но всегда между строк упоминается, что любое принуждение заканчивается расставанием.

Вы будто ведете оккупационную войну. В какой момент вдруг происходит так, что мужчина становиться для вас менее интересным, чем действия по его затаскиванию в ЗАГС? Вы спрашивали себя об этом?

Мне кажется, что вы давно уже одолеваемы самим процессом завоевания. Началось все с первого фиаско, и вы решили доказать себе и миру, что вы – идеальная женщина. Только вот зачем же его насиловать, этот мир? Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.

В этот момент вы поймете вдруг, что раньше совершенно не слушали по-настоящему мужчину, не слышали, не понимали. Именно поэтому его отказ идти с вами в ЗАГС воспринимался, как катастрофа, предательство. Была установка: раз я поступаю таким, идеальным для женщины, образом, то он просто обязан на мне жениться. Смените установку. Быть может вам нужно захотеть найти настоящую любовь?

Дайте себе больше свободы, выбросите в корзину все эти стереотипы, какой вы должны быть, и просто будьте самой собой.

Практика показывает, что, когда приходит настоящая любовь, все психологические советы опрокидываются. Любовь вне логики, и человек влюбляется вопреки разуму. Мужчина будет любить вас такой, какая вы есть, и это не пустая фраза. А значит – не нужны будут никакие пиар-акции для того, чтобы затащить его в ЗАГС.

Совет психолога

Отложите на время эту захватническую войну, и уделите внимание себе. Изучите СЕБЯ. Не ту, которой вы стремитесь стать, а ту, которой вы являетесь на самом деле. Когда закончите с этим (а на это потребуется время), задумайтесь о том, чего вы хотите от взаимоотношений с мужчинами. Неплохо было бы понять, что свадьбой история не заканчивается, а только начинается.

Сейчас вы расцениваете приглашение в ЗАГС, как признание со стороны мужчины успешности вашей пиар-кампании, признание того, что вы – лучшая. Но может быть стоит захотеть большего? Например – долгой и счастливой совместной жизни после свадьбы? Вам трудно сейчас понять, но на самом деле вы закрыты для любви. Любовь любит, чтобы во взаимоотношениях плясал ветер.

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