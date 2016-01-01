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23 февраля – День защитника Отечества

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Всеобщая воинская обязанность сделала всех россиян причастными к этому празднику. Со временем акценты сместились, и стремление уравновесить права женщин и мужчин привело к тому, что 23 февраля просто считается мужским днем. Теперь он к тому же и нерабочий день, как и 8 Марта.

И это по сути своей правильно. Мужчина, наделенный природой большой физической силой, автоматически считается защитником тех, кто находится рядом с ним, тех, кто заведомо слабее - женщин и детей. В семье в этот день поздравляют дедушку, папу, сына - он ведь тоже будущий защитник.

Праздник 23 февраля возник, как закрепление события, произошедшего в 1918 г. 23 февраля 1918 г. Красная армия одержала победу над германскими завоевателями под Нарвой и Псковом. Государственным праздником день 23 февраля был объявлен в 1922 г.

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Самый трудный вопрос - это выбор подарка. С одной стороны, это не день рождения, поэтому подарок может быть чисто символическим. С другой, он должен намекать на те мужские качества, которые мы, женщины обычно ценим в мужчинах: силу, смелость, решительность, мужественность и... обаяние.

Сейчас у нас появились оружейные магазины - попробуйте заглянуть в них. Кроме пистолетов и автоматов там бывают очень интересные и совсем нестрашные вещи, от которых любой мужчина придет в восторг: складные ножи, фонарики, фляжки и т. п.

Ребенок будет рад военной машине, набору оловянных солдатиков, игрушечному оружию, которое не просто похоже, но и издает какие-то звуки, похожие на выстрелы. Дети постарше будут в восторге от компьютерных игр.

Если в вашей семье нет чрезмерных любителей выпить, а, напротив, умеют ценить качественные и благородные напитки, бутылка дорого вина, коньяка, виски и пр. может быть хорошим подарком.

Коллег по работе тоже нужно поздравить, но тут вы должны решать вопросы организации праздника сообща, не превращая его в чересчур пышное застолье – помните, каждого мужчину дома ждут, готовятся его поздравить, устроить праздник.

Как организовать праздник в семье, множество кулинарных рецептов, которые понравятся вашим мужчинам, вы найдете на страницах Кулинарной книги «диких» хозяек.

А чтобы выглядеть самым наилучшим образом в этот праздничные день, очаровывая своих мужчин красотой и обаянием, загляните на страницы портала «Для милых дам! Секреты красоты «диких» хозяек». Вы найдете много полезных советов для сохранения свежести кожи и стройности фигуры, которые помогут вам быть самой обаятельной и привлекательной для любимого.

С праздником, с Днем защитника Отечества, дорогие мужчины!

разместил(а)  Зорина Валерия
  23 февраля      

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